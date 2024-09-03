Іранську 'балістику' буде важче збивати: експерт назвав головну проблему

Відомо, що Іран уже понад два роки постачає Росії ударні дрони-камікадзе.

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Іран поставить Росії свою "балістику" / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay

Головною проблемою під час збиття іранської "балістики", яку, за чутками в пресі, Тегеран збирається передати Росії, можуть стати особливості її бойової частини, вважає військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Він зазначив, що, згідно з відкритою інформацією, бойова частина цих ракет становить 579 кг. При заході на ціль вона відділяється, що ускладнює її виявлення, відстеження і знищення.

"Наприклад, суцільнокорпусні ракети ОТРК "Іскандер" у цьому плані простіше перехоплювати", - зауважив Коваленко. відео дня

За словами експерта, іранські ракети - це "щось середнє між "Точкою-У" та "Іскандером".

"Розробка алгоритмів протидії нашими ППО проти них потребуватиме часу, але було б набагато краще, якби наші партнери поспішили надати Україні більше ЗРК, здатних ефективно боротися з балістичними цілями", - прокоментував Коваленко.

Іран передає Росії ракети - головне

До слова, європейські чиновники очікують, що Іран неминуче поставить балістичні ракети до країни-агресора Росії. Цей крок може викликати швидку відповідь з боку союзників України, пише Bloomberg.

Іран уже надав Росії сотні безпілотників під час повномасштабної війни проти України, але потенційна передача балістичних ракет означатиме новий виток бойових дій.

Аналітики вважають, що іранські ракети типу Ababil або Fateh-360 Росія використовуватиме по ближніх цілях, а "Іскандери" - по дальніх.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний та економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Іранські балістичні ракети - основні характеристики / Інфографіка: Главред

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