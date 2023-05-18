Пентагон переоцінив вартість зброї: у США ще є гроші для військової допомоги - Reuters

Пентагон приблизно на 3 мільярди доларів переоцінив вартість зброї, переданої Україні.

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Військова допомога Україні від США не припиняється / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, 93-тя ОМБр Холодний Яр

Військова допомога Україні від США поки не буде припинятися. У Пентагону виявилося більше грошей, ніж передбачалося раніше. Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопоставлених представників Пентагону.

Пентагон на 3 мільярди доларів переоцінив вартість військового обладнання, яке раніше було відправлено в Україну. Таким образом, ЗСУ отримають більше зброї.

Повідомляється, що помилка нібито сталася в результаті привласнення більш високою вартістю, ніж було виправдано. Ця зброя була взята з американських запасів і отруєна в Україну.

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"Ми виявили невідповідності в тому, як ми оцінюємо обладнання, яке ми передали Україні", - заявив чиновник оборонного відомства.

Чиновник не виключив, що сума переоціненої зброї може зрости.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у США закінчуються гроші, виділені на військову допомогу Україні. З 36 мільярдів доларів залишалося лише 6 мільярдів доларів. Ці гроші могли закінчитися вже в липні цього року.

Військова допомога Україні

Раніше Міністерство оборони США оголосило про виділення нового пакету допомоги Україні на 1,2 млрд доларів. Як повідомила пресслужба Пентагону, новий пакет спрямований на зміцнення ППО і забезпечення потреб України в артилерійських боєприпасах.

Також раніше повідомлялося, що Велика Британія поставила Україні кілька крилатих ракет великої дальності Storm Shadow напередодні контрнаступу ЗСУ проти російських окупантів. Про це повідомило CNN з посиланням на кілька високопоставлених західних чиновників.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна отримає танки Abrams на початку осені. За словами глави Пентагону, кілька танків були переміщені на тренувальний полігон, щоб українські військові почали навчання.

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