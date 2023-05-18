УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Пентагон переоцінив вартість зброї: у США ще є гроші для військової допомоги - Reuters

Ангеліна Підвисоцька
18 травня 2023, 21:00 оновлено 18 травня, 21:18
185
Пентагон приблизно на 3 мільярди доларів переоцінив вартість зброї, переданої Україні.
ВСУ, Пентагон
Військова допомога Україні від США не припиняється / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, 93-тя ОМБр Холодний Яр

Військова допомога Україні від США поки не буде припинятися. У Пентагону виявилося більше грошей, ніж передбачалося раніше. Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопоставлених представників Пентагону.

Пентагон на 3 мільярди доларів переоцінив вартість військового обладнання, яке раніше було відправлено в Україну. Таким образом, ЗСУ отримають більше зброї.

Повідомляється, що помилка нібито сталася в результаті привласнення більш високою вартістю, ніж було виправдано. Ця зброя була взята з американських запасів і отруєна в Україну.

відео дня

"Ми виявили невідповідності в тому, як ми оцінюємо обладнання, яке ми передали Україні", - заявив чиновник оборонного відомства.

Чиновник не виключив, що сума переоціненої зброї може зрости.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у США закінчуються гроші, виділені на військову допомогу Україні. З 36 мільярдів доларів залишалося лише 6 мільярдів доларів. Ці гроші могли закінчитися вже в липні цього року.

Військова допомога Україні

Раніше Міністерство оборони США оголосило про виділення нового пакету допомоги Україні на 1,2 млрд доларів. Як повідомила пресслужба Пентагону, новий пакет спрямований на зміцнення ППО і забезпечення потреб України в артилерійських боєприпасах.

Також раніше повідомлялося, що Велика Британія поставила Україні кілька крилатих ракет великої дальності Storm Shadow напередодні контрнаступу ЗСУ проти російських окупантів. Про це повідомило CNN з посиланням на кілька високопоставлених західних чиновників.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна отримає танки Abrams на початку осені. За словами глави Пентагону, кілька танків були переміщені на тренувальний полігон, щоб українські військові почали навчання.

Інші новини:

війна в Україні новини США Пентагон військова допомога вторгнення Росії
Реклама

Головне за день

Росія веде велику стратегічну підготовку до нових наступальних операцій - Маломуж

Росія веде велику стратегічну підготовку до нових наступальних операцій - Маломуж

22:46 Україна
Готуємо наступ: Зеленський терміново зібрав військовий кабінет

Готуємо наступ: Зеленський терміново зібрав військовий кабінет

21:46 Україна
Систему Patriot, яку "знищили" окупанти, вже полагодили - Пентагон

Систему Patriot, яку "знищили" окупанти, вже полагодили - Пентагон

21:35 Україна
Всі головні новини

Останні новини

22:46

Росія веде велику стратегічну підготовку до нових наступальних операцій - Маломуж

21:52

Краща з найкращих: Джамала потрапила до трійки найяскравіших переможців ЄвробаченняВідео

21:46

Готуємо наступ: Зеленський терміново зібрав військовий кабінетВідео

21:35

Систему Patriot, яку "знищили" окупанти, вже полагодили - Пентагон

21:33

На Луганщині нацгвардієць з позивним "Лютий" вправно приземлив рідкісний російський БПЛАВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

21:14

Чому 20 травня кімнатні рослини можуть принеси великі біди: прикмети і що не можна робитиВідео

21:00

Пентагон переоцінив вартість зброї: у США ще є гроші для військової допомоги - Reuters

20:51

Максим Галкін похвалився худенькими ніжками Алли Пугачової

20:30

Як правильно лаятися українською: цікавий урок від АвраменкаФотоВідео

Реклама
20:21

Столтенберг назвав місяць, коли питання передачі Україні винищувачів зрушить з мертвої точкиВідео

20:18

ЗСУ серйозно просуваються: Маляр розповіла про ситуацію в БахмутіВідео

20:06

Справжній обман зору: лише одиниці знайдуть окуляри за 15 секунд

19:59

Катерина Репяхова здивувала химерною обіцянкою після скандалу зі спецперепусткою

19:57

Глава Міноборони Норвегії зробив дивну заяву про передачу Україні F-16Відео

19:45

Опухла і в трениках: коханка Путіна Кабаєва з'явилася на публіці

19:17

Сміялися всі: окупант розсмішив військових розповіддю про "витончене" взяття в полонВідео

18:52

"Хлопці будуть розривати "сусідів": астролог назвала місяць ганьби для Росії - гороскоп для ЗСУВідео

18:31

Очистить підлогу і нейтралізує запах в будинку: 6 несподіваних способів використовувати сіль

18:29

Краще зняти і не одягати: куди подіти обручку після розлученняВідео

18:18

ЗСУ підуть у два контрнаступи - влітку та восени - СвітанВідео

Реклама
18:00

Головоломка для людей з високим IQ: лише справжні генії знайдуть помилку на зображенні кабінету

17:46

"Дивак і путінський підлабузник": експомічник Джонсона розповів, як той розкритикував Макрона

17:43

Мінімум 28 тисячі гривень: в Україні підвищують зарплати медикамВідео

17:30

​​​​​​​Як швидко зварити горохове пюре: секрет ніжної і насиченої страви

17:24

Мрія нездійсненна: експерт розповів, чи зможе РФ вдарити по "центрах ухвалення рішень"

17:20

Помилка, якої припускається більшість людей: що буде з джинсами, якщо їх часто прати

17:10

Софія Ротару підтримала українців та показала яскраве фото

16:58

Червінський планував отримати $500 тисяч за викрадення російського літака – розслідування ЗМІВідео

16:58

"Вік, стрес, робота шкідлива": у ГУР розповіли, наскільки серйозна хвороба у ЛукашенкаВідео

16:55

ЗСУ пішли на штурм у Бахмуті: окупанти несуть величезні втратиВідео

16:45

Ксенія Мішина вибачилася перед українцями за те, що виклала в Мережу відео роботи ППО в Києві

16:43

Моторошна жара + 30: в Україну мчить неймовірне пеклоВідео

16:20

Найвідоміший вчитель України Авраменко радить, як уникати суржику в мовленніВідео

16:13

Заарештована... заочно: Машу Єфросиніну судили і оголосили в розшук у Москві

16:12

"Контрнаступ почався": до 7 червня можуть бути один або кілька проривів – СвітанВідео

16:07

Найніжніше м'ясо з хрусткою скоринкою зведе з розуму: як запекти курку на банці

15:56

"Питання кількох тижнів": полковник назвав точний місяць, коли вирішиться ситуація в БахмутіВідео

15:38

Росія ракетами обстрілює Харків: чути сильні вибухи, під завалами можуть бути людиВідео

15:25

Потраплять у вир кохання: 3 знаки зодіаку, які зустрінуть свою половину в червні

15:20

3 помилки споганять все блюдо: рецепт шикарного салату, який готується дуже швидкоВідео

Реклама
15:11

Дженніфер Лопес розповіла, чому відчуває себе винуватою перед своїми дітьми

15:01

"Помста за певні дії": Князєв прокоментував судову справу проти ньогоФото

14:26

Що написати найкращому другові на День народження: щирі слова та унікальні листівки

14:21

Світ навиворіт - Колумбія: Комаров здійснить мрію справжнього колумбійського супергероя

14:19

Не пропустіть щасливий день, коли можна залучити гроші: прикмети 19 травня і що не можна робитиВідео

14:17

Любителі Mcdonald's дізналися, для чого потрібні опуклості на кришках: здивуванню немає меж

13:53

ЗСУ знищили барда і автора команди КВК "Уральські пельмені"

13:52

Хочуть вгатити по "символічних місцях Києва": Данілов пояснив цілі нових ракетних атак РФВідео

13:39

У Берліні відмінили концерт Павліка через скандал із спецперепусткою

13:34

Лоліта показала свою особливу дочку - їй вже 24 роки

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Лайфхаки
Усе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та город
Синоптик
Погода веснаМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погоди
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти