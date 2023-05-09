ППО і боєприпаси для боротьби з дронами: США оголосили про найбільший пакет допомоги Україні

Пакет допомоги надається в рамках ініціативи зі сприяння безпеці в Україні (USAI).

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Військова допомога США / Колаж Главред, фото president.gov.ua

Міністерство оборони США оголосило про виділення нового пакету допомоги Україні на 1,2 млрд доларів.

Як повідомляє пресслужба Пентагону, новий пакет спрямований на зміцнення ППО і забезпечення потреб України в артилерійських боєприпасах.

Пакет допомоги надається в рамках ініціативи зі сприяння безпеці в Україні (USAI).

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Він включає додаткові 155-мм артилерійські снаряди та технічну підтримку, щоб Україна могла краще обслуговувати наявні системи та обладнання.

Що увійде в новий пакет допомоги США

Додаткові системи ППО і боєприпаси;

Обладнання для інтеграції Західних пускових установок, ракет і радарів з системами ППО України;

Боєприпаси для боротьби з дронами;

Артилерійські снаряди калібру 155 мм;

Послуги комерційних супутникових зображень;

Навчання, технічне обслуговування та підтримка.

Зазначається, що США продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у безпековій допомозі.

Військова допомога Україні

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готується до проведення контрнаступальної військової операції, тому ЗСУ потребують достатньої кількості артилерійських систем, бронетехніки, далекобійної зброї та авіації. Він підкреслив, що ніяких табу і обмежень, які можуть зробити вразливими українську державу для атак окупантів Росії, бути не повинно.

Раніше Головнокомандувач ЗС США в Європі генерал Крістофер Каволі заявив, що Україна отримала вже понад 98% бронетехніки, яку обіцяли передати США. Каволі також акцентував увагу на тому, що Америка передасть українським військовим все обіцяне озброєння, яке необхідне для контрнаступу.

Помічниця глави Пентагону Селеста Валландер заявила, Сучасні винищувачі вже включили до списку потреб України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про прогрес у переговорах з союзниками щодо поставки в Україну винищувачів F-16. Кілька країн вже висловили готовність почати підготовку українських пілотів. При цьому вирішальне слово в питанні надання Україні F-16 буде за США.

Дивіться відео про те, яку допомогу надала Польща Україні:

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