'Помста за певні дії': Князєв прокоментував судову справу проти нього

Ексголова Верховного суду заявив, що не знає, звідки у його кабінеті взялась велика сума грошей.

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Князєв назвав помстою судову справу проти нього / Колаж Главред, фото НАБУ, pravo.ua

Колишній голова Верховного суду Всеволод Князєв прокоментував справу проти нього, яка стосується знайдених грошей. Він запевняє, що це все нібито є "помстою за певні дії". Про це повідомляє Укрінформ.

"Я вважаю справу помстою за певні свої дії, про які відомо членам Вищої ради правосуддя. Вважаю, що справу замовили. Національне антикорупційне бюро використовувалося для виконання замовлення з певною політичною доцільністю, яка, я думаю, чудово відома членам Вищої ради правосуддя. Це те, що хочу сказати. Прошу задуматися над цим. Прошу прийняти правильне рішення", – сказав Князєв під час засідання.

Він переконує, що у сейфі нібито зберігалась певна сума його особистих грошей, а про походження інших він не знає. Князєв акцентував на тому, що доступ до його кабінету має широке коло осіб.

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Він вирішив не відповідати на питання про те, хто нібито замовив проти нього справу.

Слід зазначити, що Вища рада правосуддя задовольнила подання САП про дозвіл на утримання Князєва під вартою.

"Подання заступника генерального прокурора Клименка Олександра Васильовича від 17 травня 2023 року про надання дозволу на утримання під вартою Князєва Всеволода Сергійовича задовольнити", – оголосив в.о. голови ВРП Віталій Саліхов.

Що відомо про Князєва

15 травня Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) викрило голову Верховного Суду Всеволода Князєва на отриманні хабарі у розмірі близько 3 мільйонів доларів.

16 травня, Всеволода Князєва затримали. Про це офіційно повідомили НАБУ і САП.

Крім того, був затриманий ще один фігурант корупційної схеми. Підозри їм поки не висунуті.

Скільки загрожує Князєву за хабар

У вівторок, 16 травня, ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву та його спільнику - адвокату повідомили про підозру.

Як повідомляє керівник САП, він особисто повідомив про підозру ексголові Верховного Суду та адвокату, викритим на отриманні 2,7 млн доларів неправомірної вигоди.

Як повідомляють журналісти, адвокатом є Олег Горецький. Адвокат виступив посередником у передачі незаконної винагороди керівництву Верховного суду для подальшого прийняття судового рішення в інтересах бізнесмена.

Дії осіб кваліфіковано за ч.4 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою - ред.). Князєву і адвокату може загрожувати позбавлення волі строком від восьми до дванадцяти років.

"Вирішується питання про звернення до Вищої ради правосуддя та Вищого антикорупційного суду", - йдеться в повідомленні.

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