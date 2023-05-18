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"Питання кількох тижнів": полковник назвав точний місяць, коли вирішиться ситуація в Бахмуті

Ангеліна Підвисоцька
18 травня 2023, 15:56 оновлено 18 травня, 16:08
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Російським окупантам доведеться тікати з Бахмута відразу після того, як українські військові підуть на прорив.
ВСУ, Роман Світан
Питання Бахмута вирішиться в червні / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, фото: 35 ОБрМП імені Михайла Остроградського

Українські військові продовжують тримати оборону на Бахмутському напрямку і в самому місті. На деяких напрямки ЗСУ перейшли в наступ. Ситуація в самому місті може вирішитися вже через кілька тижнів. Про це в інтерв'ю Главреду розповів полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

Російським окупантам доведеться тікати з Бахмута відразу після того, як українські військові підуть на прорив.

"Швидше за все, (прорив - Главред) буде навіть не в районі Бахмута, і не на Донецькому фронті в цілому, а, можливо, на Луганському, Запорізькому або Херсонському напрямках, противнику доведеться виводити свої війська з Бахмута. У ситуації, що склалася, росіяни будуть намагатися купірувати український прорив і зупинити наші війська. Противник зіткнеться з нестачею частин і перекине основні сили і боєприпаси з Бахмута в зону прориву", - сказав Світан.

відео дня

Він переконаний, що питання Бахмута буде вирішено вже до першої декади червня.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Дивіться відео Главреда про контрнаступ ЗСУ:

Ситуація в Бахмуті

Нагадаємо, що вже захоплено більше 10 позицій ворога, ЗСУ пішли в наступ під Бахмутом. Українські військові продовжують просуватися вперед на Бахмутському напрямку в районах передмістя.

Під Бахмутом звільнено 20 квадратних кілометрів територій. На Бахмутському напрямку ЗСУ реалізують комплекс заходів оборонної операції, підкреслила Ганна Маляр.

ЗСУ наступають уже 3 дні, а "вагнерівці" залізли в Бахмут, як щурі до мишоловки. використовуючи принцип активної оборони, бійці ЗСУ вдаються до контрнаступальних дій на деяких напрямках під Бахмутом.

ЗСУ ліквідували двох російських полковників у боях під Бахмутом. Ліквідацію російських полковників підтвердили у міноборони країни-агресорки Росії.

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