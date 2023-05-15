Військова допомога Україні може припинитися вже в липні: у США закінчуються кошти - Politico

У США залишилося всього шість мільярдів доларів з 36-ти, які були виділені для фінансування військової допомоги Україні.

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Військова допомога Україні від США може припинитися вже до липня / Колаж: Главред, фото: ОП, 36-а ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського

Україна вже до середини літа може припинити отримувати озброєння і боєприпаси від США. До цього часу у Конгресу можуть вичерпатися кошти для фінансування військової допомоги. Про це заявив помічник одного з конгресменів, повідомляє Politico.

У грудні США виділяли Україні 36 мільярдів доларів. За ці кошти Україні виділяли артилерійські снаряди, танки, бронетехніку, передові системи ППО. Неосвоєними залишаються всього близько 6 мільярдів доларів.

Ці гроші можуть закінчитися вже в липні цього року. Після цього потік військової допомоги може бути порушений або припинений. Україна ризикує опинитися в ситуації, коли доведеться довго чекати нового траншу фінансування.

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Однак не можна виключати, що США можуть виділити додаткові кошти. Америка може проголосувати за законопроект про екстрене додаткове фінансування приблизно в той період, коли будуть закінчуватися кошти з цього пакету.

Глава Палати представників у закордонних справах Майкл МакКолл стверджує, що таке рішення може бути прийнято у вересні. Поки невідомо, які саме засоби знадобляться Україні і скільки грошей потрібно буде виділити.

Варто відзначити, що питання про виділення додаткової допомоги Україні може спровокувати опір частини республіканців. Однак сенатор Ліндсі Грем переконаний, що більшість підтримає додаткове фінансування.

"Попри те, що є незгодні, більшість, безумовно, республіканців – напевно в Сенаті і, можливо, також в Палаті представників – твердо переконані, що нам потрібна перемога України, і що результат має значення не тільки для цього регіону, але для Сполучених Штатів і інтересів нашої національної безпеки", – сказав Грем.

Військова допомога Україні

Раніше Міністерство оборони США оголосило про виділення нового пакету допомоги Україні на 1,2 млрд доларів. Як повідомила пресслужба Пентагону, новий пакет спрямований на зміцнення ППО і забезпечення потреб України в артилерійських боєприпасах.

Також раніше повідомлялося, що Велика Британія поставила Україні кілька крилатих ракет великої дальності Storm Shadow напередодні контрнаступу ЗСУ проти російських окупантів. Про це повідомило CNN з посиланням на кілька високопоставлених західних чиновників.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна отримає танки Abrams на початку осені. За словами глави Пентагону, кілька танків були переміщені на тренувальний полігон, щоб українські військові почали навчання.

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