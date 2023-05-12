Танки Abrams передадуть Україні на початку осені - Пентагон

Кілька танків були переміщені на тренувальний полігон, щоб українці почали навчання. Коли навчання завершаться, танки будуть доступні для використання.

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Ллойд Остін розповів, коли танки Abrams будуть поставлені в Україну / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Вікіпедія

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна отримає танки Abrams на початку осені.

"Ми робимо все можливе, щоб прискорити постачання цих танків. За нашими прогнозами, це відбудеться на початку осені", - сказав Остін на слуханнях у Сенаті, передає Голос Америки.

За словами глави Пентаону, кілька танків були переміщені на тренувальний полігон, щоб українські військові почали навчання.

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"До того часу, коли навчання завершаться, танки будуть доступні для використання", - додав він.

Такі терміни доставки Abrams пояснюються тим, що американські військові не лише відправляють їх в Україну та готують українських військових для роботи на них, а й створюють інфраструктуру, яка підтримуватиме роботу танків, які є новою технікою для українців.

"Ця техніка суттєво відрізняється, зокрема, за рахунок турбінного двигуна та інших досить складних систем. Але ми намагаємося якнайшвидше передати цю техніку українцям. Вони точно будуть мати все в наявності до початку осені", – додав Остін.

Танк M1 Abrams M1 Abrams - основний бойовий танк США. Серійно випускається з 1980 року. Стоїть на озброєнні армії та морської піхоти США, а також Збройних сил Єгипту, Австралії, Марокко та низки близькосхідних держав. Названий на честь генерала Крейтона Абрамса. М1 "Абрамс" наразі є одним з найважчих танків, його бойова маса перевищила 62 т. За роки існування танк отримав безліч модернізацій. Він став першим танком, оснащеним протитанковим снарядом з збідненим ураном, здатним пошкодити будь-яку іншу бронетехніку іноземних армій. М1 Abrams оснащений балістичною системою управління вогнем, в основний приціл навідника GPS вбудований лазерний далекомір і тепловізійний прилад. Передбачена газова система захисту від пожеж і детонації боєкомплекту при підбитті танка. Озброєння М1 Abrams відрізняється від різних версій. В оригінальній версії використовувалася 105-мм нарізна танкова гармата M68 з можливістю розміщення 55 снарядів, а в модернізаціях M1A1 і M1A2 використовується 120 мм гладкоствольна танкова гармата M256.

З додаткового озброєння танк оснащується трьома кулеметами, екіпаж також може зберігати всередині вежі гвинтівки типу M16 або карабіни M4.



Танки Abrams для України

Президент США Джо Байден 25 січня підтвердив наміри передати Україні 31 танк M1 Abrams, що дорівнює одному українському батальйону. Разом з танками США "якнайшвидше" забезпечать підготовку українських військових і нададуть запчастини.

"Ми маємо намір допомогти Україні захистити свою територію і перейти в контрнаступ. Щоб звільнити країну, їм потрібно підвищити свої оборонні здібності. Сьогодні ми виділяємо понад 500 одиниць бронетехніки, а також я оголошую, що ми виділяємо 31 танк Abrams", - сказав Байден.

5 квітня стало відомо, що в Міністерстві оборони США закінчують закупівлю необхідного обладнання для навчання українських танкістів.

6 квітня повідомлялося, що Міністерство оборони США уклало контракт з виробником військової техніки General Dynamics Land Systems на виготовлення танків Abrams. Виготовлена бронетехніка буде передана Збройним силам України.

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