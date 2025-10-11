Ефективність ЗРК Patriot ЗСУ різко впала: генерал-лейтенант розкрив причину

Ефективність знищення наших батарей Patriot впала з 42 до 6%, повідомив Ігор Романенко.

РФ удосконалила ракетні комплекси для запуску балістичних ракет

Ефективність знищення батарей Patriot ЗСУ впала з 42 до 6%

Російська окупаційна армія вдосконалила свої ракетні комплекси для запуску балістичних ракет, що помітно підвищило їхні бойові можливості, розповів ексзаступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

Як наголосив він це в ефірі телеканалу "Еспресо", це Іскандер-М і також "Кинджали", пристосовані для пуску з літаків МіГ-31, це підвищує швидкість ракети та робить їх більш важкою ціллю.

"Вони зробили модифікацію, яка пов'язана з коригуванням програмного забезпечення цих балістичних ракет. Що призвело до того, що на кінцевій ділянці маршруту вони роблять маневри, які ускладнюють їхнє знищення. Ефективність знищення наших батарей Patriot впала з 42 до 6%", - сказав експерт.

За словами Романенка, Україна вже проаналізувала дії російських балістичних ракет, зібравши всю необхідну інформацію і статистику, і передала ці дані виробникам систем протиповітряної оборони.

"Ці компанії повинні врахувати отримані відомості і, можливо, внести зміни в програмне забезпечення для підвищення ефективності перехоплення. Адже у нас і без того обмежена кількість батарей Patriot", - додав він.

Ефективність ЗРК Patriot: думка Залужного

Посол України у Великій Британії та екс-головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголосив, що характер воєн у майбутньому буде залежати від того, наскільки швидко і вміло сторони зможуть впроваджувати і застосовувати передові технології. Він зазначив, що сьогодні виробництво зенітних ракет до систем Patriot обмежене - всього близько 200 одиниць на рік. При цьому майбутні конфлікти спиратимуться на максимально ефективні і водночас гранично дешеві засоби ведення війни.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський заявив, що всупереч поширеним уявленням, Ізраїль все ж таки передавав Україні озброєння, зокрема, зенітно-ракетні комплекси Patriot, отриманих від США ще на початку 1990-х років.

В Ізраїлі офіційно спростували інформацію про передачу Україні систем Patriot, які країна отримала у США на початку 1990-х років.

А українські дипломати відмовилися її коментувати, пославшись у цьому питанні на "моменти безпеки".

Про персону: Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

