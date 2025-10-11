Ефективність ЗРК Patriot ЗСУ різко впала: генерал-лейтенант розкрив причину

Важливе:
- РФ удосконалила ракетні комплекси для запуску балістичних ракет
- Ефективність знищення батарей Patriot ЗСУ впала з 42 до 6%
Російська окупаційна армія вдосконалила свої ракетні комплекси для запуску балістичних ракет, що помітно підвищило їхні бойові можливості, розповів ексзаступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко.
Як наголосив він це в ефірі телеканалу "Еспресо", це Іскандер-М і також "Кинджали", пристосовані для пуску з літаків МіГ-31, це підвищує швидкість ракети та робить їх більш важкою ціллю.
"Вони зробили модифікацію, яка пов'язана з коригуванням програмного забезпечення цих балістичних ракет. Що призвело до того, що на кінцевій ділянці маршруту вони роблять маневри, які ускладнюють їхнє знищення. Ефективність знищення наших батарей Patriot впала з 42 до 6%", - сказав експерт.
За словами Романенка, Україна вже проаналізувала дії російських балістичних ракет, зібравши всю необхідну інформацію і статистику, і передала ці дані виробникам систем протиповітряної оборони.
"Ці компанії повинні врахувати отримані відомості і, можливо, внести зміни в програмне забезпечення для підвищення ефективності перехоплення. Адже у нас і без того обмежена кількість батарей Patriot", - додав він.
Ефективність ЗРК Patriot: думка Залужного
Посол України у Великій Британії та екс-головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголосив, що характер воєн у майбутньому буде залежати від того, наскільки швидко і вміло сторони зможуть впроваджувати і застосовувати передові технології. Він зазначив, що сьогодні виробництво зенітних ракет до систем Patriot обмежене - всього близько 200 одиниць на рік. При цьому майбутні конфлікти спиратимуться на максимально ефективні і водночас гранично дешеві засоби ведення війни.
Передача Україні ЗРК "Patriot" - новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський заявив, що всупереч поширеним уявленням, Ізраїль все ж таки передавав Україні озброєння, зокрема, зенітно-ракетні комплекси Patriot, отриманих від США ще на початку 1990-х років.
В Ізраїлі офіційно спростували інформацію про передачу Україні систем Patriot, які країна отримала у США на початку 1990-х років.
А українські дипломати відмовилися її коментувати, пославшись у цьому питанні на "моменти безпеки".
Інші новини:
- Німеччина починає передачу систем Patriot: коли і скільки отримає Україна
- В Україну направили нові системи ЗРК Patriot: у ФРН зробили важливу заяву
- Patriot вироблятимуть не тільки в США: Європа долучається до створення ЗРК
Про персону: Ігор Романенко
Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред