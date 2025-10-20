Трамп обговорював із Зеленським гарантії для Москви: у Reuters розкрили деталі

Президент США, можливо, прагне якнайшвидшого укладення угоди, навіть якщо вона буде на неприємних для Києва умовах.

https://glavred.net/world/tramp-obsuzhdal-s-zelenskim-garantii-dlya-moskvy-v-reuters-raskryli-detali-10707818.html Посилання скопійоване

ЗМІ з'ясували деталі розмови Трампа і Зеленського / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Головне:

У Білому домі обговорювали гарантії безпеки для Києва і Москви

Переговори з Трампом стали розчаруванням для Зеленського

Під час зустрічі президентів США та України Дональда Трампа і Володимира Зеленського йшлося про післявоєнні гарантії безпеки як для Києва, так і для Москви. Про це пише видання Reuters із посиланням на джерела, знайомі з перебігом переговорів.

Про які саме гарантії йшлося - не уточнюється.

відео дня

"Ці коментарі здалися українській делегації заплутаними, додали два джерела, які побажали залишитися анонімними для обговорення приватної бесіди", - пише видання.

Після зустрічі із Зеленським Трамп публічно закликав до припинення вогню на лінії фронту, і український президент потім підтримав цю позицію в коментарях журналістам.

Третє джерело повідомило, що Трамп висунув цю пропозицію під час зустрічі після того, як Зеленський заявив, що не поступиться Москві жодними територіями добровільно.

"Зустріч завершилася рішенням (Трампа) укласти "угоду там, де ми перебуваємо, на лінії розмежування"", - повідомило третє джерело.

Трамп підкреслив цю позицію у своєму виступі перед журналістами в неділю.

"Ми вважаємо, що їм слід просто зупинитися на тих кордонах, де вони перебувають, на лінії фронту", - сказав він, виступаючи на борту Air Force One.

Дивіться відео - Трамп виступив за заморожування конфлікту на лінії зіткнення:

Скріншот

На запитання, чи говорив він Зеленському, що Україна повинна віддати Росії весь Донбас, Трамп відповів негативно.

"Залиште все як є. Вони можуть... домовитися про щось пізніше", - сказав президент США.

Reuters зазначає: "Загалом, хоча п'ятнична дискусія і не стала катастрофою для українців, для Зеленського вона стала явним розчаруванням, оскільки він сподівався переконати Трампа поставити своєму уряду далекобійні ракети "Томагавк", здатні вражати цілі в глибині території Росії".

"П'ятнична зустріч свідчить про те, що Трамп, можливо, знову прагне якнайшвидшого укладення угоди, навіть якщо вона буде на неприємних для Києва умовах", - пишуть журналісти.

За словами одного зі співрозмовників видання, посил був таким: "Ваша країна замерзне і буде знищена", якщо Україна не укладе угоду з Росією.

Інше джерело спростувало заяви Трампа про те, що Україна буде "знищена". Однак обидва джерела заявили, що Трамп кілька разів вдавався до ненормативної лексики.

Переговори Трампа і Путіна та саміт в Угорщині - що відомо

Як писав Главред, 16 жовтня Трамп провів телефонну розмову з Путіним і анонсував прямі переговори з главою Кремля в Будапешті.

Президент США назвав переговори з главою Кремля "дуже продуктивними".

Розмова Трампа і Путіна відбулася напередодні зустрічі президентів України і США 17 жовтня, на якій український лідер планував домогтися посилення військової допомоги, зокрема постачання ракет.

У Білому домі сподіваються на те, що президент України Володимир Зеленський погодиться взяти участь у зустрічі президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна в Будапешті.

Позиція Трампа щодо ракет Tomahawk

17 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що ракети "Томагавк" залишаються важливим стратегічним ресурсом для Сполучених Штатів.

"Сполученим Штатам також потрібні ці ракети. У нас їх багато, але ми не можемо витрачати їх заради інших країн. Вони дуже потужні, точні та ефективні, але нам вони також потрібні. Тому що з цим робити - невідомо", - сказав Трамп.

Він додав, що ідея передачі кількох тисяч "Томагавків" партнерам не була схвально сприйнята Росією.

Віце-президент Америки Джей Ді Венс заявив, що остаточне рішення про передачу Україні крилатих ракет Tomahawk ще не ухвалено. США продовжують аналізувати можливості постачання зброї Києву.

Ракета Tomahawk - основні характеристики / Інфографіка: Главред

Путіну потрібно більше, ніж заморозка війни: думка експерта

Український політичний журналіст Віктор Шлінчак заявив, що увага світових лідерів до України входить у нову фазу загострення, і реальні вимоги до Києва можуть бути набагато глибшими і небезпечнішими, ніж публічно озвучені Дональдом Трампом. За словами Шлінчака, глава РФ Володимир Путін прагне не просто зафіксувати лінію замороженого конфлікту, а й домогтися внутрішньої трансформації України, спрямованої на злам суспільства, втомленого від війни.

Серед прихованих вимог Кремля він назвав:

надання російській мові офіційного статусу;

закріплення статусу Російської православної церкви;

повернення проросійських партій до участі у виборах;

амністію окремих політичних фігур.

Шлінчак зазначає, що Трамп, імовірно, не приділяє уваги цим нюансам і зосереджений винятково на результаті "зупинки" війни. Він розраховує, що під час можливої зустрічі в Будапешті Путін погодиться на мирну угоду. Однак журналіст попереджає: подібне вже відбувалося раніше - щоразу після слів "я згоден" від Путіна слідувало "але", що гальмувало процес.

На думку Шлінчака, якщо Кремль і далі будує плани обрушити українську оборону до кінця року, Путін тягнутиме час і ухилятиметься від конкретних зобов'язань. У такому разі зустріч у Будапешті може і не відбутися, особливо якщо Сполучені Штати оберуть тактику поступок замість тиску.

Інші новини:

Про персону: Віктор Шлінчак Віктор Шлінчак - український політичний журналіст, медійник, голова правління Інституту світової політики. Керівник і співвласник сайту "Главком". Cпеціалізується на оцінках внутрішньо- та зовнішньополітичних процесів, а також дослідженні світового досвіду у сферах управління державою, антикорупційного законодавства, зовнішньої політики.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред