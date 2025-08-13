ЗСУ перебили нафтову 'артерію' РФ на Брянщині - розкрито вогняні наслідки удару

Сили оборони України завдали потужного удару по нафтоперекачувальній станції "Унєча" в Брянській області РФ, підірвавши паливну інфраструктуру ворога.

"Серце" нафтопостачання РФ у вогні / Колаж Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

В Генштабі підтвердили ураження нафтоперекачувальної станції "Унєча" в Росії

На місці удару зафіксовано пожежу

Станція прокачує на рік 60 млн. тон нафтопродуктів

Сили оборони України в ніч на 13 серпня 2025 року атакували та змогли вразити стратегічну ціль на території Брянської області Росії. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження нафтоперекачувальної станції "Унєча", на місці удару масштабна пожежа.

Як йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ, у ніч на 13 серпня 2025 року підрозділи ракетних військ і артилерії, Сили безпілотних систем ЗСУ, Головне управління розвідки МО України та інші складові Сил оборони завдали ударів по низці важливих об’єктів російських військ.

У Брянській області РФ було вражено нафтоперекачувальну станцію "Унєча", яка використовується для забезпечення армії окупантів.

На місці удару зафіксовано масштабну пожежу в районі будівлі підпірної насосної станції, а також вибухи поблизу резервуарного парку та ділянки магістральних і підпірних насосів.

""Унєча" забезпечує транспортування нафти одночасно для двох нафтопроводів. Щорічно має потужність прокачувати 60 млн. тон сировини. Детальна інформація щодо наслідків ураження наразі уточнюється", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони України продовжують дії, спрямовані на підрив воєнно-економічного потенціалу РФ, зокрема її забезпечення паливно-мастильними матеріалами, аби змусити агресора припинити війну проти України.

Удар по виробництву комплектуючих для ракет РФ

Також, як раніше писав Главред, дрони СБУ вдарили по серцю виробництва ракет РФ - ЗМІ розкрили перші наслідки атаки.

11 серпня далекобійні дрони СБУ атакували виробничі потужності "Арзамаського приладобудівного заводу ім. Пландіна" в Нижегородській області РФ. Підприємство входить до російського військово-промислового комплексу та випускає гіроскопічні прилади, системи управління, бортові комп’ютери й інші комплектуючі, зокрема для ракет Х-32 і Х-101.

Удари по Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 13 серпня в Росії зафіксували серію атак безпілотників. Ударів зазнали нафтопереробні заводи у Волгоградській області та Краснодарському краї, вибухи пролунали й у тимчасово окупованому Криму, повідомляють росЗМІ.

Днем раніше, 12 серпня, безпілотники атакували й Республіку Татарстан, розташовану більш ніж за 1200 кілометрів від України.

За словами голови СБУ генерал-лейтенанта Василя Малюка, підрозділи служби стали одними з лідерів у використанні далекобійних дронів для ударів по об’єктах у глибині території РФ. Від початку повномасштабного вторгнення вони знищили понад 200 ключових цілей противника, серед яких військово-промислові підприємства, логістичні вузли, командні пункти, а також нафтовидобувні та переробні об’єкти, що фінансують російське Міноборони.

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

