"Триває підготовка до масштабного наступу": куди Росія перекидає війська

Маріна Фурман
13 серпня 2025, 11:38
Сазонов вважає, що будь-які перемовини росіяни можуть використати як прикриття для нового наступу.
РФ готується до проведення наступу / Колаж: Главред, фото: ОК "Захід", Міноборони РФ

Ключові тези військовослужбовця:

  • Росія не готується до оборони
  • Ворог перекидає сили для проведення наступальних дій

Російські окупанти не готуються до закінчення війни, навпаки, загарбники перекидають додаткові сили для проведення наступальної операції. Так думку висловив військовослужбовець Кирило Сазонов в ефірі Вечір.LIVE.

Він зазначив, що, за словами його побратимів та військових підрозділів, російські війська не готуються до оборони. Натомість ворог активно перекидає підрозділи, боєкомплект, техніку та інше майно на Донеччину та в район Покровська, зокрема з Криму та Запорізького напрямку.

"Ми бачимо підготовку скрізь до "потужної рубки" найближчими місяцями. Армія РФ буде битися із ЗСУ в повну силу", - сказав Сазонов.

Він додав, що наразі ворог змінює тактику штурмів, зокрема, ворог застосовує її на Покровському напрямку.

"Я не бачу жодних натяків на те, що через два дні чи тиждень буде перемирʼя...Росіяни готуються лізти вперед", - підкреслив Сазонов.

Військовий вважає, що будь-які перемовини зараз можуть стати прикриттям для цього наступу, адже на фронті немає ознак підготовки Росії до зупинки бойових дій.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Наступ росіян - про що попереджав Зеленський

У вівторок, 12 серпня, президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами повідомив, що армія Путіна готується до наступальної операції на трьох напрямках - Запорізький, Покровський і Новопавлівський.

"На Запорізькому буде близько 15 тисяч військових додатково, Покровському - близько 7 тисяч додатково, Новопавлівському може бути 5 тисяч додатково", - сказав президент України.

Він сказав, що росіяни до зустрічі Трампа і Путіна, яка відбудеться 15 серпня на Алясці, хочуть сформувати певний інформаційний простір, особливо в американському, що Росія йде вперед, просувається, а Україна втрачає.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, представник ГУР розповів, що на території Курської та Бєлгородської областей окупанти розмістили перекинуті з КНДР війська. У найближчий час очікується прибуття нових груп північнокорейців. Загалом на території країни-агресора Росії дислокуються близько 11 тисяч військових КНДР.

Як писав Главред, заступник командира Третього армійського корпусу підполковник Максим Жорін повідомив, що російські окупанти за підтримки військ КНДР, наприкінці літа або у вересні, планують провести новий наступ. Під прицілом ворога, ймовірно, буде Харківська та Сумська області, а ще район Покровська.

Тим часом окупаційні війська Росії на Запорізькому напрямку опинилися у критичній ситуації. Загарбники з 108-го десантно-штурмового полку РФ, які є агентами руху Атеш, повідомили про великі втрати.

Про персону: Кирило Сазонов

Кирило Сазонов — дуже відомий блогер та політичний експерт, якого аналітики визнають як одного з найбільш цитованих політологів України.

Він народився, жив і працював журналістом у Донецьку, доки у 2014 році ра**исти не захопили місто. Широкомасштабне вторгнення Росії в Україну він зустрів у Бучі, після чого евакуював дружину і дітей, а сам вступив до лав Збройних Сил України та нині захищає державу в найгарячіших ділянках фронту, пише АрміяInform.

війна в Україні лінія фронту російські війська Кирило Сазонов російський наступ
