Трамп може 'продати' інтереси Києва заради припинення вогню - Reuters

Європейські та українські чиновники хочуть поговорити з Трампом перед його зустріччю з Путіним через страх.

Рішення Трампа може стати ударом по Україні і Європі

Головне:

Україна та Європа побоюються, що Трамп укладе угоду з РФ

Трамп навряд чи наважиться на прийняття рішення без участі партнерів

Напередодні зустрічі американського президента Дональда Трампа та кремлівського диктатора Володимира Путіна 15 серпня на Алясці, президент України Володимир Зеленський та лідери країн Європи хочуть провести розмову з очільником США.

Як пише Reuters, конференцію політики організовують не спроста, адже 6 високопоставлених європейських чиновників повідомили виданню, що існує ризик укладення угоди, невигідної для Європи та безпеки України.

Джерело, яке ознайомлене з внутрішніми обговореннями в США повідомило, що не виключено, що Трамп буде прагнути укласти угоду безпосередньо з Путіним, без залучення України чи європейських держав.

Однак є певний сумнів, що Трамп таки наважиться на такий крок, адже це створить для США проблеми як і з українською стороною, так і з партнерами з ЄС.

Що кажуть у США щодо планів Трампа на саміт на Алясці

Напередодні держсекретар США Марко Рубіо розповів ЗМІ, що переговори між президентом США Дональдом Трампом і главою РФ Володимиром Путіним у Білому не є поступкою російському диктатору.

Насправді Трамп просто хоче з'ясувати позиції, отримати усі факти та ухвалити певні рішення.

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці - останні новини

Раніше ЗМІ писали, що найгірші побоювання України можуть стати реальністю, якщо президент США Дональд Трамп 15 серпня під час зустрічі з Володимиром Путіним погодиться передати Кремлю українські території, які Росія не змогла захопити силою.

Нещодавно стало відомо місце зустрічі лідерів на Алясці. Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін зустрінуться на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкоріджі.

Нагадаємо, Главред писав, що за словами експерта Максима Розумного, господар Кремля в ході переговорів з Трампом точно не погодиться виходити із Запорізької та Херсонської областей, а тим більше з Луганської та Донецької.

