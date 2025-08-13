Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Ситуація на фронті: у Генштабі розповіли деталі оборони на Покровському напрямку

Руслан Іваненко
13 серпня 2025, 02:16
135
Ворог проводить численні штурми на різних фронтах, однак українські військові утримують позиції.
ВСУ, Фронт, Война
Ворог проводить численні штурми на різних фронтах, однак українські військові утримують позиції / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Коротко:

  • За добу вздовж лінії фронту відбулося 133 бойові зіткнення
  • Найактивнішим залишається Покровський напрямок
  • На Покровському напрямку знищено 167 окупантів

З початку 12 серпня вздовж усієї лінії фронту відбулося 133 бойові зіткнення. Українські захисники активно відбивають спроби ворога просунутися вглиб нашої території.

За даними Генштабу ЗСУ, російські загарбники здійснили один ракетний удар чотирма ракетами, а також завдали 67 авіаційних ударів, скинувши 130 керованих бомб. Окрім цього, ворог залучив 1 528 дронів-камікадзе та провів 3 637 обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.

відео дня

Активність на напрямках

Північно-Слобожанський і Курський напрямки: зафіксовано дев’ять боєзіткнень. Ворог завдав шість авіаударів, скинув 14 керованих бомб і здійснив 178 обстрілів, зокрема шість — із реактивних систем залпового вогню.

Південно-Слобожанський напрямок: три наступальні дії у районі Кам’янки.

Куп’янський напрямок: агресор атакував біля Кіндрашівки, Московки та Куп’янська, але українські війська зупинили п’ять спроб просування.

Лиманський напрямок: 15 атак у районах Греківки, Мирного, Зарічного, Карпівки, Торського, Діброви, а також напрямках Шандриголового і Серебрянки. Три боєзіткнення тривають досі.

Сіверський напрямок: відбито вісім штурмів ворога у районах Григорівки та Виїмки.

Краматорський напрямок: два штурми у районах Олександро-Шультиного та Ступочок були успішно відбиті.

Торецький напрямок: ворог чотири рази атакував позиції в районах Неліпівки, Щербинівки та Яблунівки.

Покровський напрямок: найактивніший — атаковано райони Попового Яру, Володимирівки, Колодязів, Никанорівки, Нового Шахового, Новоекономічного, Звірового, Удачного, а також напрямки Родинського і Променя. Українські військові зупинили 33 штурми, дві бойові сутички тривають.

Ситуація на фронті: у Генштабі розповіли деталі оборони на Покровському напрямку
Покровськ / Инфографика: Главред

Втрати ворога на Покровському напрямку

За попередніми даними, на Покровському напрямку знищено 167 окупантів, з них 116 — безповоротно. Також ліквідовано дві бойові броньовані машини, 85 безпілотників, шість автомобілів, дві антени БПЛА та два пункти управління дронами противника.

Ситуація на інших напрямках

Новопавлівський напрямок: ворог 22 рази намагався прорвати оборону в районах Дачного, Новоукраїнки, Вільного Поля, Олександрограда, Толстого, Мирного, Маліївки, Воскресенки та Андріївки-Клевцового. Зараз тривають чотири боєзіткнення.

Гуляйпільський напрямок: ворог наступав у напрямку Полтавки та завдав авіаудару по району Білогір’я.

Оріхівський напрямок: відбито дві штурмові дії в районі Кам’янського. Населені пункти Степногірськ і Плавні зазнали авіаударів керованими бомбами.

Придніпровський напрямок: ворог шість разів атакував позиції та завдав авіаудару по Одрадокам’янці.

Тактика ворога

Українські військові відзначають, що ворог застосовує тактику непомітного проникнення малих груп глибоко в оборону, змушуючи ЗСУ вести бої не лише на передових позиціях, а й у глибині своїх рубежів. Це виснажує українські сили та вимагає додаткового комплектування особовим складом.

"Ситуація залишається надзвичайно складною та динамічною. Оперативно-тактичне угруповання "Донецьк" та всі сили оборони України потребують максимальної підтримки суспільства, віри у власні сили та згуртованості. Воїни працюють у посиленому режимі, кожен виконує свою задачу, захищаючи незалежність країни", — наголошують у ОТУ "Донецьк".

Ситуація на Донбасі - новини за темою

Як писав Главред, якщо Україна втратить місто, то для росіян відкриється чимало можливостей, зокрема, і шлях до Краматорська.

Нагадаємо, аналітики DeepState повідомили, що росіяни прорвали фронт на Донеччині.

Крім того, Сили оборони не вийдуть з Донбасу, адже це незаконно окуповані території України. Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами.

Читайте також:

Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні лінія фронту Генштаб ЗСУ Покровськ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Ситуація на фронті: у Генштабі розповіли деталі оборони на Покровському напрямку

Ситуація на фронті: у Генштабі розповіли деталі оборони на Покровському напрямку

02:16Фронт
Кремль знайшов слабке місце Трампа: у FT пояснили, як це може зіграти на руку Путіну

Кремль знайшов слабке місце Трампа: у FT пояснили, як це може зіграти на руку Путіну

01:10Війна
Чи можливий новий наступ з Білорусі: розвідка України оцінила ризики

Чи можливий новий наступ з Білорусі: розвідка України оцінила ризики

23:06Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 12 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 12 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Софія Ротару публічно відкинула відому українську співачку - деталі

Софія Ротару публічно відкинула відому українську співачку - деталі

Зовсім не приховує: подробиці особистого життя втікача Влада Ями

Зовсім не приховує: подробиці особистого життя втікача Влада Ями

Щонайменше 12 добровольців загинули в тренувальному таборі в Кропивницькому - NYT

Щонайменше 12 добровольців загинули в тренувальному таборі в Кропивницькому - NYT

Китайський гороскоп на завтра 13 серпня: Тиграм - занепокоєння, Мавпам - обман

Китайський гороскоп на завтра 13 серпня: Тиграм - занепокоєння, Мавпам - обман

Останні новини

03:30

Обмін територіями: що Путін може віддати Україні та що вимагатиме натомість

02:32

Рекордне повне затемнення: коли й де спостерігати "Кривавий Місяць"Відео

02:22

"Три грації": дружина Євгена Кошового показала, який зараз вигляд мають доньки шоумена

02:16

Ситуація на фронті: у Генштабі розповіли деталі оборони на Покровському напрямку

02:10

Трьом знакам зодіаку феєрично пощастить до кінця тижня: хто отримає бажане

Кризу в Росії прискорять санкційний зашморг Заходу та удари по НПЗ - ШапранКризу в Росії прискорять санкційний зашморг Заходу та удари по НПЗ - Шапран
01:30

Джонні Депп повернеться до "Піратів Карибського моря", але за однієї умови

01:10

Кремль знайшов слабке місце Трампа: у FT пояснили, як це може зіграти на руку Путіну

01:04

Вражаюче "до і після": Камінська показала, який вигляд мала 20 років тому

00:17

Секрет козацької зачіски: за що запорожці отримували право носити оселедець

Реклама
12 серпня, вівторок
23:52

У Росії у віці 49 років померла популярна актриса і співачка

23:29

"На вулиці мене не зупиняли": Антон Wellboy висловився про мобілізацію

23:25

Дружина Забарного в приватному літаку та сумкою за 300 тисяч анонсувала "нове життя"

23:13

Де два коти: тільки найуважніші знайдуть їх за 12 секунд

23:06

Шалений успіх та багатство: які зміни чекають у 2025 році за датою народженняВідео

23:06

Чи можливий новий наступ з Білорусі: розвідка України оцінила ризики

22:55

"Це був мегауспіх": голова СБУ розкрив деталі унікальної спецоперації на Курщині

22:43

"Радник Путіна" назвав головні "хотілки" Кремля на зустрічі з Трампом

22:08

Чи можна прати подушки в пральній машині: експерти розкрили секрети догляду

22:02

Трамп їде на Аляску: у Білому домі розповіли деталі зустрічі і чому без Зеленського

21:27

"З цього все починається": за скільки зрадниця Повалій продалася Януковичу

Реклама
21:04

Мир "в обмін" на території: Зеленський поставив жорстку умову

20:56

Розплата прийшла: у сім'ї путіністів Пригожина і Валерії страшне горе

20:53

Ситуація на Донеччині: у FT проаналізували подальші сценарії розвитку подій

20:28

"Розпочнеться третя війна": Зеленський зробив гучну заяву щодо Донбасу

20:25

"Навіть на референдумі": спікер ВР сказав, чи може Україна відмовитися від територій

20:10

"Будь-якими шляхами": спливла жорстка правда про втікача Винника

20:06

Збільшення стипендій та зимовий вступ: Зеленський анонсував зміни для студентів

19:52

Зеленський зробив заяву про ситуацію на Добропільському та Покровському напрямках

19:51

"Усик тримає мої пояси в оренді": несподіваний виклик для українського боксера

19:38

"Захід серйозно взявся за Путіна": Кремлю загрожує нафтовий удар

19:31

Філіп Кіркоров терміново покинув РФ - де він тепер

19:25

Кілька днів Україна буде під впливом антициклону: якою буде погода

19:10

Мюнхенська пастка на АлясціПогляд

19:08

"Якась бабуся вигадала": навіщо в'яжуть на руки хустини під час похоронуВідео

19:00

Двісті грам і вони спілі: городниця поділилася дідовським методом без хіміїВідео

18:55

Як харчувалася принцеса Діана, щоб залишатися стрункою: не їла цей продукт

18:39

Гороскоп Таро на завтра 13 серпня: Близнюки - щастя, Рак - знак

18:32

Вдруге за тиждень: СБУ вдарила по терміналі зберігання "Шахедів" у Татарстані

18:09

Що потрібно з іконою вдома 13 серпня: прикмети, яких варто дотримуватися

18:04

Плями від поту та дезодоранту зникнуть на очах: знадобиться копійчаний продукт

Реклама
18:03

Ворог обійшов позиції і зайшов у тил ЗСУ: Генштаб про деталі прориву РФ на сході

17:43

Де ховається чорненька з НеАнгелів із секретною дитиною - стиліст розкрив таємницю

17:31

Зеленський поговорив з Ердоганом: у Туреччині оголосили про мирну ініціативу

17:21

Чим заміняли всім відомий йогурт у СРСР та як він називавсяВідео

17:12

Де заховався папуга: тільки люди із суперздібностями його побачать

16:55

Від простої добавки щури біжать не оглядаючись: як легко позбутися гризунівВідео

16:53

Території "в обмін" на завершення війни: Україна оголосила свою позицію

16:52

Рішень щодо України не буде: Зеленський здивував заявою про саміт на Алясці

16:41

Зеленський доручив спростити перетин кордону для частини чоловіків: хто у списку

16:24

Ворог посилив тиск на двох важливих напрямках: куди рвуться росіяни

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінПотапНастя КаменськихСофія РотаруВіталій Козловський
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти