Ситуація на фронті: у Генштабі розповіли деталі оборони на Покровському напрямку

Ворог проводить численні штурми на різних фронтах, однак українські військові утримують позиції.

Ворог проводить численні штурми на різних фронтах, однак українські військові утримують позиції / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Коротко:

За добу вздовж лінії фронту відбулося 133 бойові зіткнення

Найактивнішим залишається Покровський напрямок

На Покровському напрямку знищено 167 окупантів

З початку 12 серпня вздовж усієї лінії фронту відбулося 133 бойові зіткнення. Українські захисники активно відбивають спроби ворога просунутися вглиб нашої території.

За даними Генштабу ЗСУ, російські загарбники здійснили один ракетний удар чотирма ракетами, а також завдали 67 авіаційних ударів, скинувши 130 керованих бомб. Окрім цього, ворог залучив 1 528 дронів-камікадзе та провів 3 637 обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.

Активність на напрямках

Північно-Слобожанський і Курський напрямки: зафіксовано дев’ять боєзіткнень. Ворог завдав шість авіаударів, скинув 14 керованих бомб і здійснив 178 обстрілів, зокрема шість — із реактивних систем залпового вогню.

Південно-Слобожанський напрямок: три наступальні дії у районі Кам’янки.

Куп’янський напрямок: агресор атакував біля Кіндрашівки, Московки та Куп’янська, але українські війська зупинили п’ять спроб просування.

Лиманський напрямок: 15 атак у районах Греківки, Мирного, Зарічного, Карпівки, Торського, Діброви, а також напрямках Шандриголового і Серебрянки. Три боєзіткнення тривають досі.

Сіверський напрямок: відбито вісім штурмів ворога у районах Григорівки та Виїмки.

Краматорський напрямок: два штурми у районах Олександро-Шультиного та Ступочок були успішно відбиті.

Торецький напрямок: ворог чотири рази атакував позиції в районах Неліпівки, Щербинівки та Яблунівки.

Покровський напрямок: найактивніший — атаковано райони Попового Яру, Володимирівки, Колодязів, Никанорівки, Нового Шахового, Новоекономічного, Звірового, Удачного, а також напрямки Родинського і Променя. Українські військові зупинили 33 штурми, дві бойові сутички тривають.

Покровськ / Инфографика: Главред

Втрати ворога на Покровському напрямку

За попередніми даними, на Покровському напрямку знищено 167 окупантів, з них 116 — безповоротно. Також ліквідовано дві бойові броньовані машини, 85 безпілотників, шість автомобілів, дві антени БПЛА та два пункти управління дронами противника.

Ситуація на інших напрямках

Новопавлівський напрямок: ворог 22 рази намагався прорвати оборону в районах Дачного, Новоукраїнки, Вільного Поля, Олександрограда, Толстого, Мирного, Маліївки, Воскресенки та Андріївки-Клевцового. Зараз тривають чотири боєзіткнення.

Гуляйпільський напрямок: ворог наступав у напрямку Полтавки та завдав авіаудару по району Білогір’я.

Оріхівський напрямок: відбито дві штурмові дії в районі Кам’янського. Населені пункти Степногірськ і Плавні зазнали авіаударів керованими бомбами.

Придніпровський напрямок: ворог шість разів атакував позиції та завдав авіаудару по Одрадокам’янці.

Тактика ворога

Українські військові відзначають, що ворог застосовує тактику непомітного проникнення малих груп глибоко в оборону, змушуючи ЗСУ вести бої не лише на передових позиціях, а й у глибині своїх рубежів. Це виснажує українські сили та вимагає додаткового комплектування особовим складом.

"Ситуація залишається надзвичайно складною та динамічною. Оперативно-тактичне угруповання "Донецьк" та всі сили оборони України потребують максимальної підтримки суспільства, віри у власні сили та згуртованості. Воїни працюють у посиленому режимі, кожен виконує свою задачу, захищаючи незалежність країни", — наголошують у ОТУ "Донецьк".

