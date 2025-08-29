'Ситуація стрімко почала загострюватися': військовий розповів про бої за Покровськ

Українським підрозділам не вдалося утримати селище Леонтовичі.

Окупанти намагаються поступово вийти до околиць Лазурного

Загарбники намагаються остаточно закріпитися в селищі Удачне

Боєць Сил оборони з позивним "Мучной" повідомив, що російські окупанти тиснуть одночасно на кількох напрямках, домагаючись прориву і виходу на Покровськ. Контроль над одним населеним пунктом ЗСУ втратили, під загрозою ще один. Про це "Мучной" написав у своєму Telegram-каналі 29 серпня.

"Ситуація стрімко почала знову загострюватися", - наголосив військовий. відео дня

Він повідомив, що українським підрозділам не вдалося утримати селище Леонтовичі (до перейменування - Перше Травня).

"Через масований натиск ворожої піхоти, постійну роботу FPV-дронів і артилерії кожен будинок буквально опинився під ударами. Тримати населений пункт стало неможливо, тому наші бійці відійшли на підготовлені рубежі ближче до передмістя", - пояснив "Мучний".

Крім того, за його словами, ЗС РФ активізувалися на схід, з боку терикону. Там окупанти облаштовують позиції і намагаються поступово вийти до околиць Лазурного мікрорайону в Покровську. Військовослужбовець поінформував про "повзуче просування", мета якого - "пробити вихід на місто".

Село Роза контролюють Сили оборони, але "Мучний" попередив про "значні ризики" для нього. Він наголосив, що якщо ворогу вдається повторити сценарій як у Леонтовичах, може початися прорив і на цьому відрізку.

Водночас загарбники намагаються остаточно закріпитися в селищі Удачне. За оцінкою військового, цей пункт може стати для них "кілл-зоною". (kill zone - це місце, де зосереджується вогонь із засідки, - ред.). Якщо ЗС РФ проведуть нарощування сил, бойові дії можуть перейти в район шахти на півночі. За словами воїна, ця шахта вже розглядається як ключова точка для подальших боїв.

Ситуація на Покровському напрямку: що говорить командування

У ранковому звіті Генерального штабу ЗСУ від 29 серпня йдеться, що за добу на Покровському напрямку зупинили 37 штурмів. Бої з російськими військами точилися в районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Новоекономічне, Родинське, Лисівка, Сухий Яр, Даченське, Звіряче, Вдале, Оріхове та Новоукраїнка.

Ситуація на Покровському напрямку: що говорять в ISW

29 серпня аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що зафіксовано просування ЗСУ на північний схід від Покровська. Геолокаційні дані підтверджують, що Сили оборони просунулися вперед у населеному пункті Новоекономічне, який на карті DeepState розташований частково в сірій зоні.

Ситуація біля Покровська - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що українські бійці успішно контратакували і зачистили від ворога три села в Донецькій області. Серед яких: Михайлівка, Зелений Гай, Володимирівка.

Раніше керівник безпекових проєктів Центру глобалістики "Стратегія 21" Павло Лакійчук повідомляв, що зараз є загроза оточення Покровська, де сконцентровані величезні сили ворога.

Напередодні аналітики ISW повідомляли, що через провал у районі населеного пункту Добропілля російські окупанти вирішили сконцентрувати свою увагу на Покровську.

