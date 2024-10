'Відвоювали приблизно 46% території': армія РФ витісняє ЗСУ на Курщині - ISW

Протягом останньої доби, 14 жовтня, російські війська повернули контроль над частиною території на головному виступі України в Курській області РФ. Про це йдеться в новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти ISW повідомляють, що російські "воєнкори" заявляли про відбиття росіянами Товстого Луга, що розташований на південний схід від Коренєвого. Один із блогерів також стверджував, що російська 11-та повітряно-десантна бригада відбила Черкаську Конопельку, розташовану на південний схід від Суджі.

Однак пізніше цей блогер зазначив, що не може підтвердити цю інформацію. Також повідомлялося, що російські війська відбили території поблизу Новоіванівки та в районах Бірки і Плехового на південний схід від Суджі.

"Однак ISW не виявив підтвердження жодній із цих російських заяв", - наголошують в ISW.

Крім того, один із російських "воєнкорів" заявив, що інформація про просування російських військ до околиць Суджі є неправдивою.

Також російські джерела повідомляли про наступальні дії в районах Крем'яного, Любимівки, Зеленого Шляху, Новоіванівки, Фанасіївки та Плехового.

"Воєнкори" також стверджують, що росіяни захопили Новий Шлях (на південний захід від Глушкова) і витіснили українські сили з більшої частини виступу на південь від Веселого. Проте ISW не змогла підтвердити ці заяви.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.