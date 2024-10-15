'Відвоювали приблизно 46% території': армія РФ витісняє ЗСУ на Курщині - ISW

Російські війська перебувають приблизно за 7 км від найближчої точки на околиці Суджі.

https://glavred.net/ukraine/otvoevali-primerno-46-territorii-armiya-rf-vytesnyaet-vsu-na-kurshchine-isw-10605347.html Посилання скопійоване

Армія РФ продовжує просування на Курщині / колаж: Главред, фото: 33 окрема механізована бригада, росЗМІ

Протягом останньої доби, 14 жовтня, російські війська повернули контроль над частиною території на головному виступі України в Курській області РФ. Про це йдеться в новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти ISW повідомляють, що російські "воєнкори" заявляли про відбиття росіянами Товстого Луга, що розташований на південний схід від Коренєвого. Один із блогерів також стверджував, що російська 11-та повітряно-десантна бригада відбила Черкаську Конопельку, розташовану на південний схід від Суджі.

Однак пізніше цей блогер зазначив, що не може підтвердити цю інформацію. Також повідомлялося, що російські війська відбили території поблизу Новоіванівки та в районах Бірки і Плехового на південний схід від Суджі.

відео дня

"Однак ISW не виявив підтвердження жодній із цих російських заяв", - наголошують в ISW.

Крім того, один із російських "воєнкорів" заявив, що інформація про просування російських військ до околиць Суджі є неправдивою.

"В ISW зібрали лише достатні дані, щоб оцінити, що російські війська перебувають приблизно за 7 км від найближчої точки на околиці Суджі. Хоча російські війська можуть бути ближче", - додали аналітики.

Також російські джерела повідомляли про наступальні дії в районах Крем'яного, Любимівки, Зеленого Шляху, Новоіванівки, Фанасіївки та Плехового.

"Воєнкори" також стверджують, що росіяни захопили Новий Шлях (на південний захід від Глушкова) і витіснили українські сили з більшої частини виступу на південь від Веселого. Проте ISW не змогла підтвердити ці заяви.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Крім того, один із російських "військкорів" зазначив, що в Курській області почалося осіннє бездоріжжя, і через використання гусеничних машин російські війська мають перевагу перед українськими колісними машинами. Він також підкреслив, що погодні умови впливають на обидві сторони. Раніше ISW зазначав, що осіннє бездоріжжя, ймовірно, вплинуло на планування російських контратак у Курській області 10 жовтня.

Командир чеченського спецпідрозділу "Ахмат" Апті Алаудінов 14 жовтня заявив, що російські війська відвоювали приблизно половину території, яку ЗСУ займали в Курській області з початку операції у серпні 2024 року.

"ISW виявив візуальні докази або заяви Росії про те, що російські війська відвоювали приблизно 46% території на українському виступі в Курській області", - наголошують аналітики.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Ситуація на Курщині - що відомо

Як зазначив президент Зеленський, армія РФ намагається прорвати оборону ЗСУ на Курщині, однак наші хлопці тримаються та контратакують.

У DeepState також розказали про ускладнення ситуації на Курщині. Найважчі бої зараз ведуться на західному фланзі територій, які захопили Сили оборони.

У ЗСУ також зробили заяву щодо Курської області. Росія перекинула до Курської області 30 тисяч військових, але цього не вистачає, щоб витіснити українські війська.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред