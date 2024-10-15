ЗСУ повернули позиції в Торецьку: аналітики ISW поділилися успіхами на фронті

На геолокаційних кадрах 13 жовтня, помітно присутність російської 132-ї мотострілецької бригади, яка обстрілює українські сили в центрі Торецька.

https://glavred.net/ukraine/vsu-vernuli-pozicii-v-torecke-analitiki-isw-podelilis-uspehami-na-fronte-10605332.html Посилання скопійоване

ЗСУ мали успіх в Торецьку / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото: ISW

Українські сили успішно відновили втрачені позиції в центрі Торецька на тлі продовження наступальних операцій Росії в цьому районі 14 жовтня. Про це розповіли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), аналізуючи ситуацію в Донецькій області.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія. відео дня

На геолокаційних кадрах, опублікованих 13 жовтня, помітно присутність російської 132-ї мотострілецької бригади (51-ї загальновійськової армії Південного військового округу), яка обстрілює українські сили в центрі Торецька. Це свідчить про те, що українські війська нещодавно повернули свої позиції в цьому районі.

Карти ISW в Донецькій області / Фото: ISW

Як стверджують аналітики, 14 жовтня російські сили здійснили наступ поблизу Покровська, але підтверджених змін у лінії фронту не зафіксовано.

"Бої тривали на схід від Покровська, в районах населених пунктів Промінь, Новоторецьке, Миролюбівка, Мирноград, а також на південний схід від Покровська в районах Сухий Яр, Гірник, Лисівка, Селидове, Цукурине, Кремінна Балка, Ізмайлівка, Новогродівка, Крутий Яр, Новодмитрівка, Курахівка, Новоселидівка, Желане", - йдеться у свіжому звіті.

За даними аналітиків ISW, 14 жовтня російські війська атакували в районі Часового Яру, але підтверджених змін лінії фронту не було.

Один із російських мілблогерів заявив, що російські сили просувалися уздовж траси Т0504 Бахмут-Костянтинівка на схід від Часового Яру і на полях на південний захід від Григорівки (на північний схід від Часового Яру), але ці дані не підтверджені ISW.

Торецьк - що відомо / Инфографика: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

За даними Deep State, армія РФ просунулася біля 5 населених пунктів у трьох областях. Агресори мають просування біля Невського, Водяного, Золотої Ниви, Приютного та в Торецьку.

Деякі експерти переконані, що ситуацію в Україні може змінити перекидання військ із КНДР. Іноземні солдати можуть замінити російських військових на тимчасово окупованих територіях, каже Олександр Коваленко.

Попри всі труднощі, Україна методично добиває літаки РФ. Наш потенціал протиповітряного захисту збільшився і тепер ЗСУ можуть знищити ціль РФ одразу з кількох засобів ураження.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред