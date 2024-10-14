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Армія РФ намагається прорвати оборону ЗСУ на Курщині: Зеленський провів важливу Ставку

Альона Вороніна
14 жовтня 2024, 17:33
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Президент зазначив, що особливо жорстокі бої тривають на двох напрямках фронту.
Армія РФ намагається прорвати оборону ЗСУ на Курщині: Зеленський провів важливу Ставку
Зеленський провів важливу Ставку/ колаж: Главред, фото: Офіс президента, Сухопутні війська ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський провів чергову Ставку верховного головнокомандувача. Він зазначив, що зараз активні дії проводяться по всій довжині фронту, але на двох напрямках відбуваються особливо жорстокі бої.

Також президент наголосив, що російські військові п’ятий день намагаються прорвати оборону українських воїнів у Курській області. Про це глава Української держави повідомив у Telegram.

"Провів чергову Ставку. Була доповідь Головкома Олександра Сирського щодо оперативної ситуації. Активні дії зараз по всій довжині фронту, але особливо жорстокі бої на Покровському та Курахівському напрямках. П’яту добу тривають спроби росіян прорвати нашу оборону на Курщині. Хлопці тримаються та контратакують", – зазначив Зеленський.

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Також він наголосив, що Головне управління розвідки Міноборони України та Служба зовнішньої розвідки України провели глибокий аналіз та представили аналітику щодо того, хто саме допомагає Росії вести її загарбницьку війну проти України – військово, економічно, політично, відкрито та приховано – та яких кроків потрібно вжити України та її партнерам, щоб послабити ці злочинні союзи.

"Була доповідь Міністерства оборони щодо контрактації на поточний та наступний періоди, зокрема з використанням партнерської допомоги, щодо інвестицій наших ключових партнерів в український ОПК", – додав президент.

Що таке Ставка Верховного Головнокомандувача ЗСУ?

Ставка Верховного Головнокомандувача Збройних сил України (СВГ) – надзвичайний орган найвищого військового керівництва України, який у період реальної війни-агресії здійснює стратегічне управління Збройними силами України та іншими військовими формуваннями держави. Робочим органом є Генеральний штаб ЗСУ, пише Вікіпедія.

Війна в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що ЗСУ можуть залишити місто на Донбасі – представниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова розповіла, чи є загроза подальшого прориву оборони. Ситуація в Торецьку – важка, бої з окупантами тривають за кожну вулицю і під'їзд, розповіли в угрупованні "Луганськ".

Також раніше у Зеленського розкрили головні деталі плану перемоги. Партнери повинні разом з Україною стати на шлях примусу РФ до миру, впевнений Михайло Подоляк.

Нагадаємо, раніше у BILD зазначали, що Міноборони Німеччини більше не вірить у перемогу України у війні. У німецькому оборонному відомстві констатують "велике виснаження" в лавах ЗСУ.

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