"Хлопці б’ються відважно": в DeepState розказали про ускладнення ситуації на Курщині

Найважчі бої зараз ведуться на західному фланзі територій, які захопили Сили оборони.

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Аналітик DeepState розповів про ситуацію на Курщині / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скрин из DeepState

На сьогодні ситуацію на Курщині можна назвати складною. Як розповів в ефірі Громадського радіо аналітик та співзасновник проєкту DeepState Роман Погорілий, ворог дещо раніше стягнув туди від 40 до 50 тис. військових і багато техніки і тепер відправив ці резерви у бій.

Хто такий Роман Погорілий? Роман Погорілий - аналітик, співзасновник проєкту DeepState, інтерактивної онлайн мапи бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни.

"Росіяни вже не підтягують резерви на Курщину. Вони підтягували їх раніше. Тепер вони ці резерви реалізовують. Тобто їх уже підтягнули безпосередньо на лінію бойового зіткнення. Загалом це від 40 до 50 тис. військових. Також вони стягнули туди немало техніки. Це такі немалі сили, які вони зібрали для своїх рухів. Ситуація на Курщині складна, бо зараз Силам оборони ще додалася робота це все угруповання стримувати", — розповів в етері Громадського радіо аналітик та співзасновник проєкту DeepState Роман Погорілий. відео дня

Що таке DeepState? DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Однак, попри всі намагання та значні сили ворога, Збройні сили України не перестають проводити на Курщині певну роботу. За словами спікера, наші воїни знищують противника цілими колонами.

"[Наші] хлопці б’ються відважно й до останнього. Це можна побачити на відео, де вони [росіяни] лізуть цілими колонами і ці колони палять. Але стримування такої кількості потребує великої кількості ресурсів та сил", — визнав Погорілий.

Роман Погорілий зазначає, що найважчі бої зараз ведуться на західному фланзі територій, які захопили Сили оборони. Однак є певні зміни і у східній частині.

Поки що підтверджень про захоплення немає, однак на заході ворог почав активно тиснути на Ольгівку. Також активні рухи агресорів відбуваються в районі сіл Новоіванівка та Зелений Шлях. Там та в районі Крем’яного фіксуються зміни у позиціях, додає Погорілий. Окрім цього, на багатьох напрямках нашим воїнам не вистачає засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Ситуація на Курщині - що відомо

Нагадаємо, що у ЗСУ зробили заяву щодо Курської області. Командир 80-ї Окремої десантно-штурмової Галицької бригади Павло Розлач зазначив, що агресор активно атакує і досягає певних успіхів.

Нещодавноу у DeepState розповіли обставини трагедії, як росіяни розстріляли 9 українських бійців на Курщині. Додаткові деталі обставин з'ясовуються, але відомо, що хлопці виходили на позиції з думками, що вони у відносному тилу, але вже змушені були вступати в контакт з ворогом та відстрілювались.

Своєю чергою експерт Михайло Жирохов пояснив скрутну ситуацію для РФ на Курщині. Географічні особливості на стороні ЗСУ, тому окупантам буде дуже складно втримати територію Новоіванівки та Зеленого Шляху.

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