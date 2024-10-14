Війська РФ перейшли в атаку: у ЗСУ зробили заяву щодо Курської області

Росія перекинула до Курської області 30 тисяч військових, але цього не вистачає, щоб витіснити українські війська, сказав Павло Розлач.

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ЗСУ контролюють свою ділянку в Курській області та місцями покращують тактичне становище - командир 80-ї ОДШБр / Колаж: Главред, фото: УНІАН, DeepState

Сили оборони України продовжують проводити військову операцію в Курській області. Там українська армія перейшла в оборону. Окупанти активно атакують і досягають певних успіхів. Ворог перекинув у регіон 30 тисяч своїх загарбників, але йому все одно не вистачає сил для витіснення ЗСУ. Про це заявив командир 80-ї Окремої десантно-штурмової Галицької бригади Павло Розлач.

В інтерв'ю ТСН він розповів про те, що українські війська на першому етапі операції стрімко просувалися вперед, а тепер перейшли до оборони.

"І тримаємо цю ділянку захопленою. Ну і в деяких випадках покращуємо тактичне становище щодо поліпшення цієї оборони. Десь вирівнюємо, десь більш вигідні місця займаємо", - сказав Розлач. відео дня

Війська РФ на Курщині активно атакують

Як стверджує високопоставлений військовий, окупанти почали активно намагатися витіснити українські війська з Курської області. Ворогу подекуди вдається досягати успіхів.

"Але не тьма і їх небагато. Уже два місяці минуло і "друга армія світу", на їхню думку, вона не може впоратися з нами і витіснити нас", - зазначив Розлач.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над багатьма населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають.

Яку кількість військових перекинула РФ на Курщину

За словами Розлача, окупаційна армія Росії з моменту початку Курської операції перекинула в регіон близько 30 тисяч осіб. Противник мав намір почати контрнаступальну операцію, але у нього не вистачає сил, щоб витіснити ЗСУ.

Згідно з оцінкою військового, складно сказати, що потрібно окупантам, щоб витіснити українські війська з Курської області.

"Тут багато що залежить від чинників. Це не математика. Це раніше радянськими книжками міряли співвідношення атакуючи, обороняючись. Є багато факторів, таких, як морально-психологічний дух. Тому що колись я був свідком, як там близько восьми осіб погнали батальйон ТРО на надувних човнах. Залежить від стійкості оборони. Якщо всі будуть стійко стояти, то їм потрібно в рази більше", - наголосив Павло Розлач.

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