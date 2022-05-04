На Київщині знайшли ще 20 убитих агресорами мирних жителів, всього жертв 1235 - Нацполіція

Буча, авто / колаж УНІАН, Військове телебачення

У Київській області за минулу добу виявили ще 20 убитих російськими окупантами мирних жителів. Про це заявив керівник главку Нацполіції по Київській області Андрій Нєбитов в ефірі телевізійного марафону.

За його словами, тепер загальна кількість знайдених тіл по Київщині становить 1235.

"За останню добу на Київщині виявили ще 20 тіл мирних громадян, яких вбили окупанти РФ", ‒ заявив Нєбитов.

Як каже поліцейський, із загального числа загиблих особи 282 осіб в даний час не встановлені. Відомо також, що багатьох цивільних окупанти примусово вивезли за межі України. Зараз з ними немає ніякого зв'язку.

Крім того, Нєбитов закликав жителів регіону не зволікати і повідомляти в Нацполіцію про зниклих безвісти родичів і близьких.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що президент України Володимир Зеленський розповів, що правоохоронці виявили в масових похованнях на Київщині близько 900 цивільних осіб після того, як ці території перебували під російською окупацією.

Як уточнили пізніше в правоохоронних органах, президент мав на увазі загальне число виявлених тіл загиблих в масових похованнях станом на цей час.

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