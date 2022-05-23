"Діти загинули від моторошних розривів": окупанти по-звірячому зґвалтували 6-місячну дівчинку ложкою

Насильство / УНІАН , pixabay.com

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова розповіла про масові військові злочини російських окупантів на сексуальному ґрунті в селі Олександрівка Білозерського району Херсонської області.

"У нас зараз Олександрівка перетворилася на Бучу... Там чомусь вони ґвалтують маленьких дітей. Трирічний хлопчик помер, згвалтований орками...", - сказала Денісова на дискусії "Захист прав людини під час війни" В Russia War Crimes House в Давосі під час проведення Всесвітнього економічного форуму в понеділок.

За останню добу на телефонну лінію психологічної допомоги Уповноваженого звернулися особи з Олександрівки Херсонської області, які дозволили публікацію інформації про факти сексуального насильства:

Дві дівчинки 12 і 15 років згвалтовані рашистами.

Дівчинка 6 місяців, росіяни згвалтували чайною ложкою.

Двоє хлопчиків-близнюків дворічного віку разом з мамою були вдома. Увірвалися 5 рашистів, один тримав матір, інші по двоє ґвалтували малюків орально і анально. Діти загинули від отриманих розривів і крововтрати.

Трирічного хлопчика на очах у матері зґвалтували два рашисти, від отриманих травм дитина померла.

"Всі ці злочини були скоєні в квітні під час окупації села Російською Федерацією", - сказала Людмила Денісова.

Денісова звернула увагу на те, що якщо в Бучі (Київська область – ред.) об'єктами військових злочинів на сексуальному грунті були жінки, дівчата - підлітки, то в Олександрівці – маленькі діти.

"Тактика одна і та ж у Російської Федерації - системно, повсюдно, з жорстокістю використовувати згвалтування та інші форми сексуального насильства, але об'єкти змінилися", - зазначила омбудсмен.

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Нагадаємо, з початку вторгнення Росії в Україну Офіс Уповноваженого з прав людини вже почав отримував скарги від українців про статеві злочини скоєних проти них російськими військовими.

Крім того, в Київській області окупанти зґвалтували жінку. 33-річна українка Наталія розповіла, що над нею кілька годин знущалися п'яні російські окупанти. Перед цим військові застрелили її чоловіка і собаку.

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