"Зґвалтували 8-річну дівчинку": рашисти хваляться дикими "подвигами" в Україні

Рашисти хваляться зґвалтуваннями українських дітей / Reuters

Російські окупанти в Україні продовжують скоювати тяжкі злочини, в тому числі, з'являються нові факти зґвалтувань українських дітей.

Про це йдеться в перехоплених розмовах окупантів РФ, які публікує Головне управління розвідки Міноборони.

Рашисти в переговорах між собою розповідають про те, що окупанти зґвалтували 8-річну дівчинку.

Зазначається, що зґвалтування скоїли російські окупанти з 125-го полку РФ.

"Приїхали фсбшники, завели 300 кримінальних справ. Аж до того, що зґвалтували 8-річну дівчинку", - розповідають один одному окупанти РФ.

Нагадаємо, раніше була встановлена особа ще одного російського окупанта, який у Київській області ґвалтував жінок.

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Військовим злочинцем виявився 20-річний радіотелефоніст 30-ї окремої мотострілецької бригади РФ Булат Фассахов.

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