"Тому що слабші": окупант цинічно пояснив зґвалтування військовими РФ українських жінок і дітей

Окупант цинічно пояснив зґвалтування військовими РФ українських жінок і дітей/ Reuters, en.eyeni.ru

Загарбника з так званої "ДНР" під час прямого ефіру, який він вів в інтернеті, запитали, навіщо він з іншими окупантами ґвалтували українських жінок і дітей під час широкомасштабного вторгнення в Україну.

Окупант, вочевидь, вирішив сам не відповідати і поставив це запитання "товаришам по зброї", які були з ним в одному приміщенні. Тоді він повторив відповідь, яку озвучив інший загарбник: "Тому що вони слабші". Відповідне відео з’явилося у мережі.

Як можна зробити висновок з відео, окупант є так званим "ополченцем" в "ДНР", який підтримує Росію і воює на стороні РФ проти Збройних сил України.

Коли люди у коментарях почали йому писати, що Донецьк – це Україна, він дуже жорстко реагував на такі коментарі. Варто зазначити, що більшість коментаторів висловлювалися у підтримку України.

Нагадаємо, російські окупанти в Україні продовжують скоювати тяжкі злочини, в тому числі, з'являються нові факти зґвалтувань українських дітей. Про ще один з таких випадків стало відомо з переговорів рашистів, які опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України. Загарбники розповіли про зґвалтування 8-річної дівчинки.

Раніше повідомлялося, що зі звільнених від окупантів населених пунктів Харківської області надходить багато повідомлень про зґвалтування, в тому числі маленьких дітей.

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