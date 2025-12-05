'Ситуація у Покровську важка': у ДШВ розповіли, чи є оточення міста

Підрозділи ворога постійно наступають, намагаючись заволодіти містом та покращити своє тактичне положення.

Головне:

У Покровську лінія розмежування проходить по залізниці, північ міста під контролем ЗСУ

Наразі оточення чи блокування Покровська немає

У Мирнограді майже повністю перерізана логістика, проте ситуація контрольована

Ситуація у Покровську наразі важка, окупанти намагаються прорвати оборону та обійти місто з флангів. Дуже складною, але контрольованою є ситуація і довкола Мирнограда.

Проте Сили оборони активно нищать ворога та не дозволяють йому накопичувати сили. Про це в ефірі Єдиних новин заявив командир 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Євген Ласійчук.

Яка ситуація у Покровську

Зазначається, що підрозділи ворога постійно наступають, намагаючись заволодіти містом, покращити своє тактичне положення.

За словами командира, умовна лінія розмежування у місті пролягає по залізниці, північна частина повністю контролюється ЗСУ, у центральній забудові також присутні українські підрозділи. Штурмові війська стримують просування противника.

Найскладніша ситуація у південній частині Покровська, де окупанти накопичують сили та намагаються просуватися вглиб міста. На підступах до Покровська активно працюють підрозділи безпілотних систем, які допомагають нищити ворога.

"Противник намагається обійти з флангів, але ці ділянки ми також контролюємо. Противника там знищуємо. На сьогодні про оточення чи блокування Покровська ворогом не йдеться", - наголосив Ласійчук.

Він зазначає, що для оборони постійно залучають нові підрозділи ЗСУ, в агломерації Покровська та Мирнограда діють найбільш досвідчені військові. Сили оборони розгорнули додаткові центри застосування дронів, систем радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони.

Які сили залучає ворог

Повідомляється, що росіяни через значні втрати планують залучити до боїв за Покровськ псковську 76 гвардійську дивізію Повітряно-десантних військ ЗС РФ, яка вважається їхнім оперативно-стратегічним резервом.

За словами Євгена Ласійчука, на сьогодні Сили оборони зафіксували переміщення підрозділів цієї дивізії ворога.

Це свідчить про те, що підрозділи ворога, які вже воюють у Покровську, не здатні досягти поставленої мети. Він нагадав, що ця дивізія брала участь у спробі захоплення Київщини у 2022 році, яка завершилася для росіян поразкою.

Яка ситуація в Мирнограді

За словами Ласійчука, логістика до Мирнограда здійснюється, хоча це дуже важко. До населеного пункту можуть заходити штурмові групи, групи закріплення та продовжувати виконувати завдання.

Зазначається, що раніше росіяни обирали тактику лобових атак, а тепер вирішили діяти інакше - обрав тактику обходу Мирнограда, перерізання логістичних маршрутів.

Попри важкі бої, командир наголосив, що контроль над Покровськом і Мирноградом зберігається, а завдання українських військових - не допустити повного захоплення цих міст.

Чи захопить Росія Покровськ до нового року - думка експерта

Військово-політичний аналітик, співзасновник громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов в інтерв'ю Главреду розповів, що наразі у ЗСУ немає можливості відновити контроль над Покровськом через брак оперативних резервів та чисельність російського угруповання на Покровському напрямку, яке налічує 150 тисяч осіб.

Снєгирьов додав, що давати прогнози складно, однак він переконаний, що Покровськ не буде повністю захоплений окупантами ні до нового року, ні навіть деякий час після нового року.

"Зараз наше завдання - якомога довше тримати Покровськ, принаймні поки триває переговорний процес, щоб не дати росіянам використати цю карту для посилення своїх позицій. Але й заяви про те, що Покровськ уже захоплений, не відповідають дійсності", - наголосив експерт.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, армія країни-агресора Росії окупувала три населені пункти в Донецькій та Запорізькій областях. Також ворог просунувся у Покровську та поблизу Гуляйполя. Про це повідомили аналітики Deepstate.

Крім того, на Великобурлуцькому напрямку російські війська регулярно намагаються прориватися через кордон та створили невелику зону контролю між містами Вовчанськ і Куп’янськ Харківської області.

Нагадаємо, що інформація, поширена німецьким виданням Bild про повне захоплення Покровська російськими військами, не відповідає дійсності. Ситуація у місті залишається складною, бойові дії тривають. Про це в коментарі Укрінформу повідомив офіцер Головного управління комунікацій та речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій.

