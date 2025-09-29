ЗСУ збили вертоліт окупантів FPV-дроном: скільки він коштує

Коротко:
- Вдале збиття вертольота ворога стало результатом роботи розвідки
- Вартість вертольота Мі-28 становить близько 18 мільйонів доларів
Українським військовослужбовцям вдалося збити російський вертоліт Мі-28 у районі населеного пункту Котлярівка. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (позивний "Мадяр").
"Пілоти 59 бригади Сил безпілотних систем знищили вертоліт Мі-28 FPV-дроном", - написав він у Telegram.
При цьому продемонстрував відео збиття російського вертольота.
У 59 ОШБр безпілотних систем ім. Якова Гандзюка (ОШБр ім. Якова Гандзюка). Якова Гандзюка (Степові хижаки) також прокоментували цю подію.
"Результат - робота розвідки і наших людей. Хто прилітає туди "на оглядини" - нехай готується. На майбутнє: не робіть нам "сюрпризів" з повітря - це вам дорого обійдеться. Честь маємо", - повідомили вони у Facebook.
Telegram-канал "Хижаки висот" уточнює, що "екіпаж "Балтика" знищив російський ударний вертоліт Мі-8 вартістю понад 10 мільйонів доларів. І зробили це маленьким FPV-дроном вартістю всього 500 доларів".
"Цей результат став можливим завдяки злагодженій взаємодії розвідки, штабу та пілотів. А головне, завдяки людям, які підтримують нас. Кожен внесок, кожна допомога, кожне добре слово роблять такі перемоги реальністю", - йдеться в повідомленні.
Вартість вертольота Мі-28 може варіюватися, але за даними Aircraftcompare.com, вона становить близько 18 мільйонів доларів США за базову модель, а вартість модернізованих вертольотів Мі-28НМ може бути "трохи вищою".
Дивіться відео збиття вертольота:
Атаки України по РФ - останні новини
Як писав Главред, у ніч на 27 вересня далекобійні дрони Центру спеціальних операцій "А" СБУ відпрацювали по станції "Тиньговатово". Ця НПС розташована за тисячу кілометрів від України в населеному пункті Конар, Чуваська Республіка, Росія.
У ніч на 26 вересня в Росії прогриміли вибухи - дрони атакували Краснодарський край. Під удар потрапив Афіпський НПЗ. Також голосно було і в Ростові-на-Дону. Як повідомив оперштаб регіону, Афіпський НПЗ загорівся.
У ніч із 19 на 20 вересня безпілотники-камікадзе здійснили атаку на нафтопереробний завод у Саратові, що розташований за понад 450 км від українського кордону.
