Під ударом вертольоти і не тільки: в ГУР розкрили деталі успішних ударів по Криму

- ГУР завдали успішного удару по Криму
- Уражено військові гелікоптери РФ та дороговартісну РЛС
Бійці Головного управлінні розвідки Міноборони України здійснили успішну атаку по військових об'єктах на території тимчасово окупованого Росією Криму. Внаслідок удару уражено 3 багатоцільові гелікоптери та РЛС "Небо-У". Про це йдеться у повідомленні пресслужби ГУР МО.
Повідомляється, що завдяки успішним діям спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" авіапарк російських окупантів у тимчасово захопленому Криму знову зазнав втрат. Внаслідок упсішної атаки уражено три багатоцільові гелікоптери Мі-8 та дороговартісну російську радіолокаційну станцію 55Ж6У "Небо-У".
"Бонусний кадр ― знімок уламків одного зі знищених "Примарами" ГУР (російського, - ред.) вертольота Мі-8", - йдеться у повідомленні.
Дивіться відео успішної операції ГУР МО:
Сили оборони активізували удари по Криму, чого чекати далі - думка експерта
Як писав Главред, Сили оборони України посилили удари по ворожих об’єктах у тимчасово окупованому Криму, і вже найближчим часом над півостровом можуть з’явитися українські літаки. Про це в ефірі "Еспресо" заявив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.
Він наголосив, що Крим залишається у фокусі українських дій, і нині триває активізація атак на російські об’єкти.
"Ця активізація фактично є й частиною відповіді на так званий літній наступ росіян. Дійсно, ми говоримо про те, що сьогодні Сили оборони України продовжують дуже активну роботу в Криму", - зазначив він.
За словами Братчука, ЗСУ зараз зосереджені на знищенні систем ППО противника, ліквідації морських цілей і ударах по наземних об’єктах, зокрема по стратегічних залізничних вузлах. Він підкреслив, що російська залізниця є головною логістичною артерією для армії окупантів, а тому є одним із ключових пріоритетів для українських військових.
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 1 вересня бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" здійснили успішну атаку по території тимчасово окупованого Криму, знищивши два російські гелікоптери Мі-8 та ворожий корабель.
31 серпня "Примари" ліквідували кілька важливих об’єктів російських окупантів у Криму.
Крім того, Сили спеціальних операцій ЗСУ провели зухвалу атаку на окупованій території Криму та знищили радарний комплекс С-300 російських військ.
