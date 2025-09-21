Під ударом вертольоти і не тільки: в ГУР розкрили деталі успішних ударів по Криму

Спецпідрозділ ГУР "Примари" знищив у Криму три російські гелікоптери Мі-8 та радіолокаційну станцію "Небо-У".

ГУР показали кадри ураження стратегічних цілей РФ / Колаж Главред, фото: скріншоти з відео

ГУР завдали успішного удару по Криму

Уражено військові гелікоптери РФ та дороговартісну РЛС

Бійці Головного управлінні розвідки Міноборони України здійснили успішну атаку по військових об'єктах на території тимчасово окупованого Росією Криму. Внаслідок удару уражено 3 багатоцільові гелікоптери та РЛС "Небо-У". Про це йдеться у повідомленні пресслужби ГУР МО.

Повідомляється, що завдяки успішним діям спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" авіапарк російських окупантів у тимчасово захопленому Криму знову зазнав втрат. Внаслідок упсішної атаки уражено три багатоцільові гелікоптери Мі-8 та дороговартісну російську радіолокаційну станцію 55Ж6У "Небо-У".

"Бонусний кадр ― знімок уламків одного зі знищених "Примарами" ГУР (російського, - ред.) вертольота Мі-8", - йдеться у повідомленні.

Дивіться відео успішної операції ГУР МО:

Сили оборони активізували удари по Криму, чого чекати далі - думка експерта

Як писав Главред, Сили оборони України посилили удари по ворожих об’єктах у тимчасово окупованому Криму, і вже найближчим часом над півостровом можуть з’явитися українські літаки. Про це в ефірі "Еспресо" заявив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Він наголосив, що Крим залишається у фокусі українських дій, і нині триває активізація атак на російські об’єкти.

"Ця активізація фактично є й частиною відповіді на так званий літній наступ росіян. Дійсно, ми говоримо про те, що сьогодні Сили оборони України продовжують дуже активну роботу в Криму", - зазначив він.

За словами Братчука, ЗСУ зараз зосереджені на знищенні систем ППО противника, ліквідації морських цілей і ударах по наземних об’єктах, зокрема по стратегічних залізничних вузлах. Він підкреслив, що російська залізниця є головною логістичною артерією для армії окупантів, а тому є одним із ключових пріоритетів для українських військових.

Удари по Криму - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 1 вересня бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" здійснили успішну атаку по території тимчасово окупованого Криму, знищивши два російські гелікоптери Мі-8 та ворожий корабель.

31 серпня "Примари" ліквідували кілька важливих об’єктів російських окупантів у Криму.

Крім того, Сили спеціальних операцій ЗСУ провели зухвалу атаку на окупованій території Криму та знищили радарний комплекс С-300 російських військ.

Про джерело: ГУР Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

