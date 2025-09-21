Рус
Під ударом вертольоти і не тільки: в ГУР розкрили деталі успішних ударів по Криму

Юрій Берендій
21 вересня 2025, 12:40
Спецпідрозділ ГУР "Примари" знищив у Криму три російські гелікоптери Мі-8 та радіолокаційну станцію "Небо-У".
Під ударом вертольоти і не тільки: в ГУР розкрили деталі успішних ударів по Криму
ГУР показали кадри ураження стратегічних цілей РФ

Про що йдеться у матеріалі:

  • ГУР завдали успішного удару по Криму
  • Уражено військові гелікоптери РФ та дороговартісну РЛС

Бійці Головного управлінні розвідки Міноборони України здійснили успішну атаку по військових об'єктах на території тимчасово окупованого Росією Криму. Внаслідок удару уражено 3 багатоцільові гелікоптери та РЛС "Небо-У". Про це йдеться у повідомленні пресслужби ГУР МО.

Повідомляється, що завдяки успішним діям спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" авіапарк російських окупантів у тимчасово захопленому Криму знову зазнав втрат. Внаслідок упсішної атаки уражено три багатоцільові гелікоптери Мі-8 та дороговартісну російську радіолокаційну станцію 55Ж6У "Небо-У".

"Бонусний кадр ― знімок уламків одного зі знищених "Примарами" ГУР (російського, - ред.) вертольота Мі-8", - йдеться у повідомленні.

Дивіться відео успішної операції ГУР МО:

/ Фото: скріншот
/ Фото: скріншот

Сили оборони активізували удари по Криму, чого чекати далі - думка експерта

Як писав Главред, Сили оборони України посилили удари по ворожих об’єктах у тимчасово окупованому Криму, і вже найближчим часом над півостровом можуть з’явитися українські літаки. Про це в ефірі "Еспресо" заявив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Він наголосив, що Крим залишається у фокусі українських дій, і нині триває активізація атак на російські об’єкти.

"Ця активізація фактично є й частиною відповіді на так званий літній наступ росіян. Дійсно, ми говоримо про те, що сьогодні Сили оборони України продовжують дуже активну роботу в Криму", - зазначив він.

За словами Братчука, ЗСУ зараз зосереджені на знищенні систем ППО противника, ліквідації морських цілей і ударах по наземних об’єктах, зокрема по стратегічних залізничних вузлах. Він підкреслив, що російська залізниця є головною логістичною артерією для армії окупантів, а тому є одним із ключових пріоритетів для українських військових.

/ Інфографіка: Главред
/ Інфографіка: Главред

Удари по Криму - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 1 вересня бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" здійснили успішну атаку по території тимчасово окупованого Криму, знищивши два російські гелікоптери Мі-8 та ворожий корабель.

31 серпня "Примари" ліквідували кілька важливих об’єктів російських окупантів у Криму.

Крім того, Сили спеціальних операцій ЗСУ провели зухвалу атаку на окупованій території Криму та знищили радарний комплекс С-300 російських військ.

Про джерело: ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

