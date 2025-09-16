Рус
Трамп вперше надіслав військову допомогу Україні по новій схемі - деталі від Reuters

Юрій Берендій
16 вересня 2025, 20:12
США вперше направили військову допомогу Україні за новим методом/ Колаж Главред, фото: скріншот з відео, US Army

Адміністрація Трампа схвалила першу допомогу Україні у сфері озброєння, оплачену союзниками по НАТО. Військова допомога Україні від США буде відправлена вже найближчим часом. Про це повідомляє Reuters з посиланням на два анонімні джерела, знайомі з цим питання.

Повідомляється, що перші пакети військової допомоги Україні, схвалені адміністрацією Трампа, можуть бути відправлені вже найближчим часом у межах нової фінансової домовленості з союзниками.

"Це перше використання нового механізму, розробленого США та союзниками для постачання Україні зброї з американських запасів за рахунок коштів країн НАТО", - йдеться у матеріалі.

Джерела Reuters уточнюють, що заступник міністра оборони США з питань політики Елбрідж Колбі погодив дві поставки на загальну суму 500 мільйонів доларів за новим механізмом під назвою "Список пріоритетних потреб України" (Priority Ukraine Requirements List, PURL).

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія нарощує повітряні удари по Україні, водночас Пентагон переглянув програму військової допомоги, через що постачання сповільнились. За даними Financial Times із посиланням на західних та українських чиновників, це створює ризик дефіциту засобів ППО для України.

У серпні США погодили продаж Україні 3 350 керованих авіаційних боєприпасів ERAM, проте їхні великі поставки розпочнуться лише наступного року, повідомляє Aviation Week.

ERAM (Extended-Range Attack Munition) — ракета для винищувачів F-16 та українських МіГ-29 з дальністю понад 400 км, проєкт якої було запущено в липні 2024 року. США планують виробляти щонайменше тисячі таких снарядів на рік, а бойова частина ваги близько 227 кг, розповів військовий експерт Олег Катков.

Про джерело: Reuters

Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

новини США Дональд Трамп військова допомога новини України Трамп новини
Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
