Дочка Алли Пугачової прийняла рішення щодо матері - як вона відреагувала

Співачка Крістіна Орбакайте розповіла про плани на Новий рік.

Крістіна Орбакайте не приїде до Алли Пугачової / колаж: Главред, фото: instagram.com, Крістіна Орбакайте, Алла Пугачова

Російська співачка Крістіна Орбакайте, яка продовжує мовчати про терористичне вторгнення РФ до України, дала коротке інтерв'ю своїй доньці та розповіла про плани на зимові свята. Відео з'явилося в Instagram артистки.

Орбакайте відпочивала в Маямі разом із чоловіком Михайлом Земцовим і донькою Клавдією. Саме вона взяла в матері коротке інтерв'ю і запитала, де Крістіна планує зустріти Новий рік. Співачка не стала приховувати, що мріє провести свято в Європі.

Крістіна Орбакайте та донька Клавдія / фото: instagram.com, Крістіна Орбакайте

"Дуже б хотіла в Парижі", - зізналася Орбакайте.

З їхнього жартівливого діалогу стало зрозуміло, що Клавдія має намір вирушити до Парижа разом із матір'ю. Шанувальники здивувалися вибору співачки, адже під час новорічних канікул вона могла б відвідати свою зіркову матір Аллу Пугачову, яка зараз живе на Кіпрі, але, за чутками, може переїхати до Болгарії.

Крістіна Орбакайте - де зараз / фото: instagram.com, Крістіна Орбакайте

На плани рідних відреагувала і сама Алла Пугачова. Її не засмутило те, що донька та онука проведуть свята окремо. Співачка підкреслила, що відстань не зменшує їхню близькість і любов.

"Душею і серцем з вами", - написала в коментарях Пугачова.

Алла Пугачова відповіла Христині Орбакайте / фото: instagram.com, Христина Орбакайте

Раніше Главред повідомляв, що українська фітнес-тренерка Аніта Луценко зізналася в розставанні зі своїм цивільним чоловіком Олександром Лозовцовим. В емоційному інтерв'ю вона відверто розповіла про причини розриву.

Також зірка українського телебачення Катерина Осадча розповіла про скандальну витівку Світлани Лободи. Співачка наполягала на тому, що її підопічний мав виступати у фіналі конкурсу "Голос Діти" останнім аби зібрати більше голосів аудиторії.

Про персону: Крістіна Орбакайте Крістіна Орбакайте - радянська і російська естрадна співачка, актриса, заслужена артистка Росії (2013).

У лютому 2022 року після початку вторгнення Росії в Україну в соціальній мережі Instagram співачка опублікувала запис із текстом "Тільки мирного неба! Ні війні!". Пізніше запис було видалено, і відтоді жодних висловлювань Орбакайте на цю тему не було.

