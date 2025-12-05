Дочка Алли Пугачової прийняла рішення щодо матері - як вона відреагувала

Ви дізнаєтеся:
- Де Крістіна Орбакайте святкуватиме Новий рік
- Як на це відреагувала Алла Пугачова
Російська співачка Крістіна Орбакайте, яка продовжує мовчати про терористичне вторгнення РФ до України, дала коротке інтерв'ю своїй доньці та розповіла про плани на зимові свята. Відео з'явилося в Instagram артистки.
Орбакайте відпочивала в Маямі разом із чоловіком Михайлом Земцовим і донькою Клавдією. Саме вона взяла в матері коротке інтерв'ю і запитала, де Крістіна планує зустріти Новий рік. Співачка не стала приховувати, що мріє провести свято в Європі.
"Дуже б хотіла в Парижі", - зізналася Орбакайте.
З їхнього жартівливого діалогу стало зрозуміло, що Клавдія має намір вирушити до Парижа разом із матір'ю. Шанувальники здивувалися вибору співачки, адже під час новорічних канікул вона могла б відвідати свою зіркову матір Аллу Пугачову, яка зараз живе на Кіпрі, але, за чутками, може переїхати до Болгарії.
На плани рідних відреагувала і сама Алла Пугачова. Її не засмутило те, що донька та онука проведуть свята окремо. Співачка підкреслила, що відстань не зменшує їхню близькість і любов.
"Душею і серцем з вами", - написала в коментарях Пугачова.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що українська фітнес-тренерка Аніта Луценко зізналася в розставанні зі своїм цивільним чоловіком Олександром Лозовцовим. В емоційному інтерв'ю вона відверто розповіла про причини розриву.
Також зірка українського телебачення Катерина Осадча розповіла про скандальну витівку Світлани Лободи. Співачка наполягала на тому, що її підопічний мав виступати у фіналі конкурсу "Голос Діти" останнім аби зібрати більше голосів аудиторії.
Вас може зацікавити:
- Мама на спорті: Леся Нікітюк зайнялася небезпечним хобі
- "Трохи співчуття": 81-річний батько Меган Маркл опинився в реанімації
- Яка країна, такі шоу: у РФ знімають програму про зірок-алкоголіків
Про персону: Крістіна Орбакайте
Крістіна Орбакайте - радянська і російська естрадна співачка, актриса, заслужена артистка Росії (2013).
У лютому 2022 року після початку вторгнення Росії в Україну в соціальній мережі Instagram співачка опублікувала запис із текстом "Тільки мирного неба! Ні війні!". Пізніше запис було видалено, і відтоді жодних висловлювань Орбакайте на цю тему не було.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред