Дочка Алли Пугачової прийняла рішення щодо матері - як вона відреагувала

Христина Трохимчук
5 грудня 2025, 11:43
Співачка Крістіна Орбакайте розповіла про плани на Новий рік.
Христина Орбакайте
Крістіна Орбакайте не приїде до Алли Пугачової / колаж: Главред, фото: instagram.com, Крістіна Орбакайте, Алла Пугачова

Ви дізнаєтеся:

  • Де Крістіна Орбакайте святкуватиме Новий рік
  • Як на це відреагувала Алла Пугачова

Російська співачка Крістіна Орбакайте, яка продовжує мовчати про терористичне вторгнення РФ до України, дала коротке інтерв'ю своїй доньці та розповіла про плани на зимові свята. Відео з'явилося в Instagram артистки.

Орбакайте відпочивала в Маямі разом із чоловіком Михайлом Земцовим і донькою Клавдією. Саме вона взяла в матері коротке інтерв'ю і запитала, де Крістіна планує зустріти Новий рік. Співачка не стала приховувати, що мріє провести свято в Європі.

Крістіна Орбакайте та донька Клавдія
Крістіна Орбакайте та донька Клавдія / фото: instagram.com, Крістіна Орбакайте

"Дуже б хотіла в Парижі", - зізналася Орбакайте.

З їхнього жартівливого діалогу стало зрозуміло, що Клавдія має намір вирушити до Парижа разом із матір'ю. Шанувальники здивувалися вибору співачки, адже під час новорічних канікул вона могла б відвідати свою зіркову матір Аллу Пугачову, яка зараз живе на Кіпрі, але, за чутками, може переїхати до Болгарії.

Христина Орбакайте
Крістіна Орбакайте - де зараз / фото: instagram.com, Крістіна Орбакайте

На плани рідних відреагувала і сама Алла Пугачова. Її не засмутило те, що донька та онука проведуть свята окремо. Співачка підкреслила, що відстань не зменшує їхню близькість і любов.

"Душею і серцем з вами", - написала в коментарях Пугачова.

Алла Пугачова
Алла Пугачова відповіла Христині Орбакайте / фото: instagram.com, Христина Орбакайте

Раніше Главред повідомляв, що українська фітнес-тренерка Аніта Луценко зізналася в розставанні зі своїм цивільним чоловіком Олександром Лозовцовим. В емоційному інтерв'ю вона відверто розповіла про причини розриву.

Також зірка українського телебачення Катерина Осадча розповіла про скандальну витівку Світлани Лободи. Співачка наполягала на тому, що її підопічний мав виступати у фіналі конкурсу "Голос Діти" останнім аби зібрати більше голосів аудиторії.

Про персону: Крістіна Орбакайте

Крістіна Орбакайте - радянська і російська естрадна співачка, актриса, заслужена артистка Росії (2013).
У лютому 2022 року після початку вторгнення Росії в Україну в соціальній мережі Instagram співачка опублікувала запис із текстом "Тільки мирного неба! Ні війні!". Пізніше запис було видалено, і відтоді жодних висловлювань Орбакайте на цю тему не було.

Мама на спорті: Леся Нікітюк зайнялася небезпечним хобі

00:56

Як врятувати ялинку від осипання і продовжити аромат свята: дієві поради

00:23

"Табуни" Шахедів атакували Україну: перші дрони вже над Києвом

