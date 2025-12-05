Рус
Росіяни просунулися у Вовчанську та намагаються закріпитися на руїнах - Трегубов

Інна Ковенько
5 грудня 2025, 13:53оновлено 5 грудня, 14:29
Українські захисники утримують позиції у південних і західних районах Вовчанська, хоча місто майже повністю зруйноване.
Ситуація на фронті 5 грудня - росіяни просунулися у Вовчанську та намагаються закріпитися
Ситуація на фронті 5 грудня - росіяни просунулися у Вовчанську та намагаються закріпитися / Колаж: Главред, фото: скриншот

Коротко:

  • Окупанти просунулися у Вовчанську на Харківщині
  • Місто фактично зруйноване, росіяни намагаються закріпитися на його руїнах
  • ЗСУ утримують позиції у південних і західних районах Вовчанська

Армія країни-агресора Росії просувається у Вовчанську на Харківщині та намагається закріпитися на руїнах міста.

Українські захисники утримують позиції у південних і західних районах Вовчанська, хоча місто майже повністю зруйноване. Про це в телеетері повідомив начальник управління комунікації угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов, пише Укрінформ.

"Так, справді, у Вовчанську є російські просування. Слід зважати на те, що Вовчанськ - фактично зруйноване місто, і росіяни намагаються закріпитися на його руїнах", - зазначив Трегубов.

Ворог намагається закріпитися серед руїн, де небагато будівель, які можна використати для оборони.

Віктор Трегубов також зазначив, що характер боїв визначають безпілотники, які намагаються знищувати піхоту опонента. Водночас погодні умови обмежують використання дронів, що дає противнику можливість проводити інфільтраційні дії та використовувати перевагу живої сили.

Чи існує загроза нового наступу РФ - думка експерта

Колишній речник Генерального штабу ЗСУ, полковник запасу, військовий експерт Владислав Селезньов вважає, що новий повномасштабний наступ може зачепити чотири області України, однак є нюанс.

Експерт каже, що для атаки на Київську, Житомирську, Рівненську та Волинську області Росії потрібно завести свої війська на територію Білорусі. А тут вже виникають проблеми з самопроголошеним президентом країни Олександром Лукашенком.

Окрім цього, наразі у Кремля немає вільних резервів та ресурсів для проведення ще однієї масштабної наземної операції з Білорусі. Хоча ситуація і може змінитися, та навіть у такому випадку будь-які підготовчі процеси займуть кілька місяців. Навіть якщо Росія наважиться на такий крок, усі підготовчі процеси будуть фіксувати українська та іноземні розвідки, тому Україна буде напоготові.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, росіяни намагаються оточити Мирноград у Донецькій області. Там досі залишаються українські військові та цивільні. Про це розповів військовий у коментарі ТСН.ua. Нині в місті критична ситуація. Ворог намагається просуватися одразу з кількох напрямків. Окупанти захоплюють важливі підходи до міста, перехоплюючи маршрути забезпечення.

Військові стверджують, що українські сили ризикують опинитися у повній ізоляції. За їз словами, нині на кону стоїть вся лінія оборони західної Донеччини.

Крім того, аналітики DeepState заявили, що армії країни-агресора Росії за останню добу вдалося просунутися у Вовчанську, а також поблизу прилеглих населених пунктів на Харківщині.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський говорив, що українські бійці в районі Покровська та Мирнограда не дають можливості загарбникам накопичити штурмові піхотні групи та просуватися в обхід цих населених пунктів.

Росіяни просунулися у Вовчанську та намагаються закріпитися на руїнах - Трегубов
Ситуація у Вовчанську 5 грудня / Инфографика: Главред

Про персону: Віктор Трегубов

Віктор Трегубов - український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч. Спікер оперативно-стратегічного угруповання Збройних сил України "Дніпро".

Як журналіст працював у таких виданнях, як Вечірні вісті, Экономические известия, Газета 24, Главред і Дзеркало тижня. Також співпрацював із сайтом Слово і Діло та журналом Фокус.

Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності.

У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу у Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.

