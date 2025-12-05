Літій, вугілля та прорив на Дніпро: що робить Покровськ ціллю №1 для Кремля

Якщо російські війська вирвуться на оперативний простір, ЗСУ буде складно стримати окупантів.

Покровськ важливий і для України, і для РФ

Місто Покровськ у Донецькій області - це великий логістичний хаб, який важливий і для України, і для окупантів.

Як розповів військово-політичний аналітик, співзасновник громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов, Покровськ і Донбас загалом мають значення для РФ не лише з військового та політичного погляду, а насамперед з економічного.

"Росіянам потрібні тамтешні родовища коксівного вугілля і найбільші в Європі поклади рідкоземельних металів. Зокрема, літій - у районі н.п. Шевченко, коксівне вугілля - поблизу населеного пункту Котлине. На жаль, ці території ми вже втратили", - сказав Снєгирьов інтерв'ю Главреду.

З військової точки зору, Покровськ привабливий для Росії перспективою виходу на адміністративні кордони Дніпропетровської області.

"Там далі плоска рівнина, і стримати росіян нам буде досить складно. Ми тримаємо ситуацію під контролем уже чотири роки саме завдяки тому, що Луганська і Донецька області - це агломерація великих і малих міст із щільною міською забудовою і промисловою зоною", - пояснив експерт.

"Якщо російські війська вирвуться на оперативний простір, нам буде складно втримати їх, як свідчать події в Запорізькій області. Тому і ми, і росіяни розуміємо значення Покровська та Слов'янсько-Краматорської агломерації", - резюмував Снєгирьов.

​Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред ​

Ситуація в Покровську - останні новини

Як писав Главред, 3 грудня політолог і майор ЗСУ Андрій Ткачук заявив, що зараз найбільша кількість бойових зіткнень на фронті припадає на місто Покровськ, де ситуація є особливо складною і загрозливою. Доставлення необхідного забезпечення до Мирнограда ускладнене, що робить логістику надзвичайно проблематичною. Сам Покровськ перетворився на велику "сіру" зону, де тривають пошуково-штурмові операції та очищення міських кварталів від противника.

Заяви російських пропагандистів про нібито повний контроль окупантів над Покровськом не відповідають дійсності. Про це 2 грудня повідомив військовий експерт і колишній речник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов.

Українським військам наразі не вистачає оперативних резервів для відновлення контролю над Покровськом. Крім того, ворог зібрав на Покровському напрямку військове угруповання чисельністю близько 150 тисяч військових.

Окупація російськими військами Покровська на Донеччині стане для ворога "пірровою перемогою" з огляду на значні втрати серед особового складу окупаційних військ, вважає військово-політичний аналітик, співзасновник громадської ініціативи "Правое дело" Дмитро Снєгирьов.

Куди підуть росіяни після Покровська: думка експерта

У разі можливого захоплення російськими окупантами Покровська, то в небезпеці опиняться п'ять українських міст. Про це повідомив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан в інтерв'ю Главреду.

За його прогнозом, після Покровська загарбники рушать на Добропілля, а потім на Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ, Слов'янськ.

"Ці міста будуть наступними після Покровська. Це буде робитися для того, щоб із заходу відрізати постачання Слов'янсько-Краматорської агломерації", - вважає Світан.

Про персону: Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа". Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.

