Утікач Яма похвалився американським шиком: "Звичайний четвер"

Ви дізнаєтеся
- Влад Яма показався з дружиною
- У яких образах вони з'явилися
Український хореограф і танцюрист Влад Яма, який втік до США під час повномасштабної війни в Україні, знову вирішив похвалитися своїм американським життям. В Instagram він поділився фотографією з дружиною Ліліаною в розкішних образах.
Подружжя з'явилося у вбраннях, натхненних естетикою американської моди 20-х років, знайомої багатьом за фільмом "Великий Гетсбі". Танцюрист обрав класичний чорний костюм-трійку з білою сорочкою та елегантним метеликом. Незвичайним аксесуаром, який мав додати йому статусності, стала тростина.
Ліліана Яма позувала поруч із чоловіком, тримаючись за його руку, у білій сукні з бахромою та паєтками. Образ доповнили аксесуари епохи - довге намисто, тонка пов'язка на лобі та хутряна накидка.
"Звичайний четвер", - похвалився Яма під фото англійською мовою.
Влад Яма - де зараз
Відомий український хореограф Влад Яма разом із сім'єю залишив Україну невдовзі після початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. Зараз він мешкає у США, де разом із дружиною Ліліаною і сином Леоном влаштувався в Маямі, штат Флорида.
Про персону: Влад Яма
Владислав Яма - український танцюрист, а також суддя телевізійних проектів "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" і "Модель XL". Член журі "Ліги Сміху".
З початку війни Влад Яма живе в Америці. Подейкують, що він заплатив прикордонникам велику суму, щоб його випустили за кордон. За втечу його неодноразово хейтили.
У соціальних мережах Влад вкрай рідко з'являється, бо щоразу стикається із засудженням. Відомо, що він кілька разів анонсував благодійні заходи, але вони проходили російською мовою.
