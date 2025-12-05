Утікач Яма похвалився американським шиком: "Звичайний четвер"

Танцюрист Влад Яма з дружиною вирішили показатися в шикарних образах.

Влад Яма показався з дружиною в США / колаж: Главред, фото: instagram.com, Влад Яма

Український хореограф і танцюрист Влад Яма, який втік до США під час повномасштабної війни в Україні, знову вирішив похвалитися своїм американським життям. В Instagram він поділився фотографією з дружиною Ліліаною в розкішних образах.

Подружжя з'явилося у вбраннях, натхненних естетикою американської моди 20-х років, знайомої багатьом за фільмом "Великий Гетсбі". Танцюрист обрав класичний чорний костюм-трійку з білою сорочкою та елегантним метеликом. Незвичайним аксесуаром, який мав додати йому статусності, стала тростина.

Влад Яма з дружиною Ліліаною / фото: instagram.com, Влад Яма

Ліліана Яма позувала поруч із чоловіком, тримаючись за його руку, у білій сукні з бахромою та паєтками. Образ доповнили аксесуари епохи - довге намисто, тонка пов'язка на лобі та хутряна накидка.

"Звичайний четвер", - похвалився Яма під фото англійською мовою.

Влад Яма живе у США / фото: instagram.com, Влад Яма

Влад Яма - де зараз

Відомий український хореограф Влад Яма разом із сім'єю залишив Україну невдовзі після початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. Зараз він мешкає у США, де разом із дружиною Ліліаною і сином Леоном влаштувався в Маямі, штат Флорида.

Про персону: Влад Яма Владислав Яма - український танцюрист, а також суддя телевізійних проектів "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" і "Модель XL". Член журі "Ліги Сміху".

З початку війни Влад Яма живе в Америці. Подейкують, що він заплатив прикордонникам велику суму, щоб його випустили за кордон. За втечу його неодноразово хейтили.

У соціальних мережах Влад вкрай рідко з'являється, бо щоразу стикається із засудженням. Відомо, що він кілька разів анонсував благодійні заходи, але вони проходили російською мовою.

