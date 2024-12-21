'Гелікоптери вже в Україні': Польща подарувала багатоцільові Мі-8 та Bell 412-HP

Гелікоптери будуть використовуватися для навчання майбутніх українських пілотів, розповіло Держагентство стратегічних резервів Польщі.

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Україна отримала від Польщі гелікоптери Мі-8 та Bell 412HP / Колаж: Главред, фото: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, facebook.com/Vasyl.Bodnar.1976

Коротко:

Польща передала Україні три гелікоптери

Мі-8 і Bell 412-HP використовуватимуть для навчання майбутніх пілотів

Польща передала Україні два гелікоптери Мі-8 та один Bell 412HP. Гелікоптери використовуватимуть для навчання майбутніх українських пілотів. Про це повідомив посол України у Польщі Василь Боднар та Державне агентство стратегічних резервів Польщі.

"Гелікоптери вже в Україні", - написав Боднар. відео дня

Польські вертольоти передали Харківському національному університету внутрішніх справ. На них проводитимуть навчальні польоти і тренування для курсантів.

"У співпраці з Міністерством внутрішніх справ та адміністрації та Агентством військового майна, виконуючи рішення Міністра внутрішніх справ та адміністрації, Державне агентство стратегічних резервів передало Україні в якості допомоги три гелікоптери з майна поліції", - зазначило Держагентство стратегічних резервів Польщі.

Bell 412-HP — це багатоцільовий вертоліт, розроблений американською компанією Bell Helicopter. Модель є модернізованою версією Bell 412 з покращеними характеристиками, такими як чотирилопатевий ротор і потужні двигуни. Вертоліт використовується для рятувальних операцій, перевезення вантажів і пасажирів, а також для військових цілей.

Мі-8 — універсальний багатоцільовий гелікоптер, розроблений конструкторським бюро Міля. Перший політ Мі-8 відбувся в 1961 році, після чого він став одним із наймасовіших і найбільш поширених гелікоптерів у світі.

Мі-8 використовується для перевезення вантажів, пасажирів, військових операцій, медичних евакуацій і рятувальних місій. Цей гелікоптер відомий своєю надійністю, великою вантажопідйомністю та здатністю працювати в складних кліматичних умовах.

Літаки для України - останні новини

Як повідомляв Главред, Україна не отримає обіцяні бельгійські винищувачі F-16 до кінця 2024 року через недостатню кількість підготовлених пілотів та дефіцит запчастин. Міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер підтвердила, що постачання винищувачів, заплановане на цей рік, відкладено.

Також Україна отримає партію з трьох літаків Mirage 2000-5 від Франції в першому кварталі 2025 року. Точну кількість літаків, яку планувалося поставити, ще не оголошено.

Крім цього, Норвегія надасть Україні шість літаків найближчим часом. Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що під час переговорів з норвезьким колегою Бйорном Арільдом Грамом було досягнуто домовленостей щодо посилення протиповітряної оборони, зокрема через постачання винищувачів F-16.

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Що за вертоліт Мі-8? Мі-8 - радянський багатоцільовий вертоліт, розроблений конструкторським бюро імені Міля на початку 1960-х років. Мі-8 - і його модифікації - наймасовіший дводвигуновий гелікоптер у світі (загалом побудовано понад 17 тисяч екземплярів усіх модифікацій), повідомляє портал "Вікіпедія".

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