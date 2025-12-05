Зарплата різко зросте: хто отримає 50% надбавки

В Україні планують збільшити розмір зарплати педагогів. Це відбуватиметься у два етапи.

Що відомо:

В Україні зросте зарплата педагогів

Уряд планує профінансувати індексацію в розмірі 50%

В Україні можуть зрости зарплати вчителів. Мінімальний оклад може збільшитися до 21 тисячі гривень. Про це заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Це передбачає ухвалений Верховною Радою Держбюджет України на 2026 рік. Буде помірне зростання соціальних стандартів та суттєва індексація зарплат освітян.

"Вчителі в Україні досі отримують одні з найнижчих зарплат. Це неприйнятно. Тому нам вдалося відстояти суттєвий перегляд зарплат вчителів уже наступного року. Мінімальний оклад становитиме від 21 тисячі гривень. Це одна з причин, чому ми маємо підтримати Бюджет-2026. Перший крок до справедливих зарплат для українських педагогів у 2026 році - зроблено", - заявив Гетманцев.

Освітня галузь отримає 265,4 мільярда гривень. Вони будуть спрямовані на:

зарплати,

модернізацію шкіл,

програму доступного кредитування "єОселя" (15,8 мільярдів гривень),

фінансування харчування для 4,4 мільйона учнів (14,4 мільярда гривень).

Очікується, що зарплати зростатимуть поетапно. Із січня вони зростуть на 30%, а з вересня - на 20%. Таким чином, протягом року зарплата вчителів за рахунок індексації буде на 50% більшою.

Середня зарплата в Україні

Варто зазначити, що в жовтні 2025 року середня зарплата в Україні зросла до 26 913 грн.

Найвищі зарплати у співробітників у сферах:

IT - 65 047 грн,

авіатранспорт - 56 854 грн,

фінанси і страхування - 53 971 грн.

Найнижчі зарплати у сферах:

освіта - 16 984 грн,

бібліотеки, музеї, архіви - 14 531 грн,

творчість, мистецтво, розваги - 14 809 грн.

Раніше Главред писав, що середня заробітна плата штатних працівників в Україні в липні 2025 року досягла 26 499 грн. За інформацією Держстату, традиційно найвищий рівень оплати праці зафіксовано в Києві - 40 546 грн.

Також повідомлялося, що НБУ прогнозує різке зростання зарплат у країні. Повідомляється, що реальна зарплата збільшиться лише на 5,2%.

Про персону: Данило Гетманцев Гетманцев Данило - український політик, юрист і науковець. З 2019 року — народний депутат України 9-го скликання від партії "Слуга народу". Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики. Доктор юридичних наук, професор, повідомляє Вікіпедія.

