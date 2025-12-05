Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

В Росії заявили про нову зустріч Трампа з Путіним - що відомо

Юрій Берендій
5 грудня 2025, 11:40
2961
У Кремлі заявили про можливість швидкої зустрічі Путіна з Трампом та зробили заяву про результати переговорів з делегацією США в Москві.
В Росії заявили про нову зустріч Трампа з Путіним - що відомо
В Росії заявили про нову зустріч Трампа і Путіна / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Про що йдеться у матеріалі:

  • В Кремлі заявили, що можуть легко організувати зустріч або телефонну розмову між Трампом і Путіним
  • Росія очікує позицію Білого дому щодо результатів переговорів у Москві

Зустріч між Володимиром Путіним і Дональдом Трампом може відбутися найближчим часом. Про це заявив помічник воєнного злочинця Путіна Юрій Ушаков в коментарі російським пропагандистським ЗМІ.

"Вона (зустріч, - ред.) може відбутися, звичайно, тому що обговорення всіх питань у Москві відбувалося на базі тих ключових домовленостей, які були досягнуті в Анкориджі", - сказав Ушаков.

відео дня

Водночас він повідомив, що телефонна розмова двох президентів наразі не запланована.

"Ви знаєте, це все вже легко організовується", - зазначив він.

Ушаков також наголосив, що Кремль очікує на позицію Білого дому щодо недавніх переговорів російського лідера з американською делегацією, які відбулися у вівторок.

За його словами, зять президента США Джаред Кушнер активно працює над пошуком шляхів врегулювання ситуації навколо України та надає цьому процесу більше структурованості. Він підкреслив, що участь Кушнера в зустрічі з Путіним у Москві була саме американською ініціативою.

"Кушнер вже якийсь час підключився до питань російсько-українського врегулювання і працює дуже активно, в деяких питаннях навіть несамовито, я б сказав. Плюс, що важливо, Кушнер, як людина свого характеру, додав більше системності в цю роботу", - сказав Ушаков.

Чи погодиться Росія на закінчення війни - думка експерта

Як писав Главред, 2 грудня Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрілися з російським диктатором Володимиром Путіним для обговорення можливого мирного врегулювання, однак ця розмова не дала помітних результатів. Про це 24 Каналу повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Він зазначив, що Сполучені Штати прагнуть якнайшвидше завершити війну, і Європа разом з Україною підтримують таку позицію, тоді як Москва навмисне затягує процес.

Подоляк підкреслив, що Росія намагається продовжувати бойові дії, створюючи лише видимість діалогу. Путін не відступив від своєї ключової мети — добитися повного занепаду України. До того ж Кремль використовує війну як інструмент постійного тиску та провокацій щодо Європи.

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російський воєнний злочинець Володимир Путін дав зрозуміти, що не відступає від своїх первинних воєнних цілей в Україні та не розглядає варіантів поступок. Про це свідчить звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Віцепрезидент США Джей Ді Венс висловив сподівання, що вже найближчими тижнями з’являться позитивні новини щодо можливого завершення російсько-української війни.

Тим часом українська переговорна делегація продовжує роботу у США, намагаючись отримати інформацію від команди президента Дональда Трампа про підсумки візиту американських представників до Росії. Про це 4 грудня заявив президент України Володимир Зеленський.

Інші новини:

Про персону: Юрій Ушаков

Юрій Ушаков - російський дипломат, державний діяч. З травня 2012 року обіймає посаду помічника президента РФ. У зоні відповідальності Ушакова - зовнішня політика.

У період з 1996 до 1998 року був постійним представником Росії при ОБСЄ, пізніше, з 1998 до 1999, обіймав посаду заступника міністра закордонних справ. А з 2008 по 2012 рік Ушаков був заступником керівника апарату уряду Росії, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні мирне врегулювання Юрій Ушаков мирні переговори Мирний план Трампа
Новини партнерів

Головне за день

Більше
США прийняли нову стратегію нацбезпеки - як змінилась роль Росії та України

США прийняли нову стратегію нацбезпеки - як змінилась роль Росії та України

13:32Світ
Зарплата різко зросте: хто отримає 50% надбавки

Зарплата різко зросте: хто отримає 50% надбавки

13:12Економіка
У Трампа майже не залишилося важелів впливу на Україну, він чекатиме виснаження сторін - Розумний

У Трампа майже не залишилося важелів впливу на Україну, він чекатиме виснаження сторін - Розумний

12:00Інтерв'ю
Реклама

Популярне

Більше
На місці якого міста України знаходилась легендарна Троя - історик розкрив секрет

На місці якого міста України знаходилась легендарна Троя - історик розкрив секрет

Підвищений рівень загрози: найближчим часом полетять десятки ракет і сотні дронів

Підвищений рівень загрози: найближчим часом полетять десятки ракет і сотні дронів

Бурі лупитимуть одна за одною: названо дати сильних геомагнітних штормів

Бурі лупитимуть одна за одною: названо дати сильних геомагнітних штормів

Часті медогляди та не тільки: у Раді готують нові обмеження для водіїв 65+

Часті медогляди та не тільки: у Раді готують нові обмеження для водіїв 65+

Може посипатись увесь фронт, військові у напівоточенні: є ризик втрати ще одного міста

Може посипатись увесь фронт, військові у напівоточенні: є ризик втрати ще одного міста

Останні новини

13:36

Як швидко і красиво загорнути голубці: найкращий спосіб, який зекономить час

13:32

США прийняли нову стратегію нацбезпеки - як змінилась роль Росії та України

13:12

Зарплата різко зросте: хто отримає 50% надбавки

13:07

"Ситуація у Покровську важка": у ДШВ розповіли, чи є оточення міста

12:54

Утікач Яма похвалився американським шиком: "Звичайний четвер"

У Трампа майже не залишилося важелів впливу на Україну, він чекатиме виснаження сторін - РозумнийУ Трампа майже не залишилося важелів впливу на Україну, він чекатиме виснаження сторін - Розумний
12:51

Корозія їх просто "з’їсть": які марки автомобілів краще оминати стороною

12:50

Мовчун Ігор Ніколаєв розкрив правду про зрадницю Наташу Корольову

12:35

США закликали країни ЄС блокувати фінансову допомогу Україні - деталі від Bloomberg

12:24

Літій, вугілля та прорив на Дніпро: що робить Покровськ ціллю №1 для Кремля

Реклама
12:16

Готовий відповісти на питання: Ігор Коломойський запрошує громадськість на суд

12:04

"Університети" Михайла Поплавського": відбулася презентація книгиВідео актуально

12:03

Не просто так приносить дітям подарунки: ким насправді був Святий МиколайВідео

11:53

У Києві відбудеться новорічний цирковий фестиваль "Королі Магії": дати, квитки та програма

11:50

Як Повня змінить долю 3 знаків зодіаку: на кого чекає успіх

11:43

Дочка Алли Пугачової прийняла рішення щодо матері - як вона відреагувалаВідео

11:40

В Росії заявили про нову зустріч Трампа з Путіним - що відомо

11:34

Привітання з Новим роком у прозі: що написати, щоб зворушити до сліз друзів і колег

11:03

Морози насуваються на Україну: в яких областях буде найбільший "мінус"

11:02

"Новий Бахмут": розкрито, чим обернеться для Росії окпупація Покровська

10:56

Графіки не діють, в Україні почали аварійно вимикати світло

Реклама
10:30

Китайський гороскоп на завтра 6 грудня: Півням - напруга, Собакам - розрив

10:25

Розстріл беззбройного: окупанти стратили українського військовополоненого під Сіверськом

10:20

"Любов може згаснути": Аніта Луценко в сльозах зробила зізнання

10:20

Почалася дуже сильна магнітна буря: коли закінчиться геомагнітний шторм

09:49

Викрито злочинну групу, яку очолювала нардепка: деталі від НАБУ

09:43

Олег Винник із дружиною "переробили" собі обличчя - який вони тепер мають вигляд

09:39

Яка країна, такі шоу: у РФ знімають програму про зірок-алкоголіків

09:24

В столиці Чечні лунали вибухи: дрон влучив в хмарочос біля будівлі ФСБВідео

09:12

РФ може відкрити новий фронт в Україні: Романенко сказав, яке місто під загрозою

09:12

Гороскоп на завтра 6 грудня: Стрільцям - напруга, Овнам - винагорода

08:28

Прихована відмова від мирної угоди: в ISW бачать небезпечні сигнали від Путіна

08:10

Ейфорія Кремля: на чому тримається логіка ПутінаПогляд

07:45

Потужні вибухи прогриміли в Самарській області та на Кубані: під ударом - НПЗ і портВідео

06:59

Венс зробив заяву про війну в Україні та пообіцяв "хороші новини"

06:10

Кремль озвучив дві позиції про переговориПогляд

05:50

Усе буде йти, як по маслу: ці знаки зодіаку доб'ються всіх своїх цілей в грудні

05:32

На місці якого міста України знаходилась легендарна Троя - історик розкрив секретВідео

05:15

"Закрилася в туалеті": Осадча розкрила скандальну витівку Світлани Лободи

04:32

20 секунд і можна їсти: кухар показав найкращий спосіб швидко почистити гранат

04:08

Може посипатись увесь фронт, військові у напівоточенні: є ризик втрати ще одного міста

Реклама
03:37

Хлорофітум буде пишним: секрет поливу, який дійсно працює

03:19

Чим полити новорічну ялинку, щоб вона не обсипалася: відповідь здивує

03:02

"Трохи співчуття": 81-річний батько Меган Маркл опинився в реанімації

02:41

Чому сковорідки липкі та жирні після миття: експерти розповіли, як відмити їх до блиску

02:10

Багатство та достаток зваляться на голову: яким знакам зодіаку скоро пощастить

01:56

Різкий сплеск активності на одному з напрямків: військовий попередив про загрозу

01:30

Вдруге наречена: Майлі Сайрус виходить заміж

01:19

Мама на спорті: Леся Нікітюк зайнялася небезпечним хобі

00:56

Як врятувати ялинку від осипання і продовжити аромат свята: дієві поради

00:23

"Табуни" Шахедів атакували Україну: перші дрони вже над Києвом

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Культура
Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиНапоїСалатиСвяткове меню
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти