В Росії заявили про нову зустріч Трампа з Путіним - що відомо

У Кремлі заявили про можливість швидкої зустрічі Путіна з Трампом та зробили заяву про результати переговорів з делегацією США в Москві.

В Росії заявили про нову зустріч Трампа і Путіна / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

В Кремлі заявили, що можуть легко організувати зустріч або телефонну розмову між Трампом і Путіним

Росія очікує позицію Білого дому щодо результатів переговорів у Москві

Зустріч між Володимиром Путіним і Дональдом Трампом може відбутися найближчим часом. Про це заявив помічник воєнного злочинця Путіна Юрій Ушаков в коментарі російським пропагандистським ЗМІ.

"Вона (зустріч, - ред.) може відбутися, звичайно, тому що обговорення всіх питань у Москві відбувалося на базі тих ключових домовленостей, які були досягнуті в Анкориджі", - сказав Ушаков. відео дня

Водночас він повідомив, що телефонна розмова двох президентів наразі не запланована.

"Ви знаєте, це все вже легко організовується", - зазначив він.

Ушаков також наголосив, що Кремль очікує на позицію Білого дому щодо недавніх переговорів російського лідера з американською делегацією, які відбулися у вівторок.

За його словами, зять президента США Джаред Кушнер активно працює над пошуком шляхів врегулювання ситуації навколо України та надає цьому процесу більше структурованості. Він підкреслив, що участь Кушнера в зустрічі з Путіним у Москві була саме американською ініціативою.

"Кушнер вже якийсь час підключився до питань російсько-українського врегулювання і працює дуже активно, в деяких питаннях навіть несамовито, я б сказав. Плюс, що важливо, Кушнер, як людина свого характеру, додав більше системності в цю роботу", - сказав Ушаков.

Чи погодиться Росія на закінчення війни - думка експерта

Як писав Главред, 2 грудня Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрілися з російським диктатором Володимиром Путіним для обговорення можливого мирного врегулювання, однак ця розмова не дала помітних результатів. Про це 24 Каналу повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Він зазначив, що Сполучені Штати прагнуть якнайшвидше завершити війну, і Європа разом з Україною підтримують таку позицію, тоді як Москва навмисне затягує процес.

Подоляк підкреслив, що Росія намагається продовжувати бойові дії, створюючи лише видимість діалогу. Путін не відступив від своєї ключової мети — добитися повного занепаду України. До того ж Кремль використовує війну як інструмент постійного тиску та провокацій щодо Європи.

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російський воєнний злочинець Володимир Путін дав зрозуміти, що не відступає від своїх первинних воєнних цілей в Україні та не розглядає варіантів поступок. Про це свідчить звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Віцепрезидент США Джей Ді Венс висловив сподівання, що вже найближчими тижнями з’являться позитивні новини щодо можливого завершення російсько-української війни.

Тим часом українська переговорна делегація продовжує роботу у США, намагаючись отримати інформацію від команди президента Дональда Трампа про підсумки візиту американських представників до Росії. Про це 4 грудня заявив президент України Володимир Зеленський.

Про персону: Юрій Ушаков Юрій Ушаков - російський дипломат, державний діяч. З травня 2012 року обіймає посаду помічника президента РФ. У зоні відповідальності Ушакова - зовнішня політика. У період з 1996 до 1998 року був постійним представником Росії при ОБСЄ, пізніше, з 1998 до 1999, обіймав посаду заступника міністра закордонних справ. А з 2008 по 2012 рік Ушаков був заступником керівника апарату уряду Росії, пише Вікіпедія.

