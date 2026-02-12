Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Енергетика

Руйнування серйозні: РФ атакувала 31-у підстанцію ДТЕК на Одещині

Анна Ярославська
12 лютого 2026, 09:28оновлено 13 лютого, 09:48
1108
Росія пошкодила понад тридцять великих підстанцій в Одеській області.
РФ знову завдала удару по енергетиці Одеської області
РФ знову завдала удару по енергетиці Одеської області / Колаж: Главред, фото: facebook.com/dtekoem

Коротко:

  • РФ знову атакувала енергетичний об'єкт ДТЕК
  • Руйнування значні, ремонт займе тривалий час
  • Енергетики розбирають завали і ліквідують наслідки атаки

В ніч на 12 лютого армія РФ вкотре атакувала енергетичний об'єкт ДТЕК. Це вже 31-а велика підстанція компанії в Одеській області, яку пошкодив ворог.

Як повідомили в ДТЕК, руйнування значні.

відео дня

"Ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання в працездатний стан", - йдеться в повідомленні.

"Зараз працюємо на місці: розбираємо завали. Зробимо все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки", - додали в компанії.

Там зазначили, що на даний момент першочергове завдання - повернути електрику об'єктам критичної інфраструктури.

Відключення світла в Одесі та області сьогодні

12 лютого графіки відключень діють тільки там, де дозволяє стан мережі.

В області зафіксовано велику кількість аварій через негоду.

В Одесі, частково в Одеському районі та в деяких районних центрах Одещини – тривають екстрені відключення.

Графік відключення світла 12 лютого
Графік відключення світла 12 лютого / t.me/dtek_ua
Графік відключення світла 12 лютого
Графік відключення світла 12 лютого / t.me/dtek_ua

Переглянути графіки можна в чат-боті та на сайті.

Графік відключення світла Одеса Вайбер:

https://chats.viber.com/dtekodeskielektromerezhi

Графік відключення світла Одеса Телеграм:

https://t.me/DTEKOdeskiElektromerezhiBot

Групи відключення світла Одеса:

https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns

Руйнування серйозні: РФ атакувала 31-у підстанцію ДТЕК на Одещині
Черги відключення світла / Інфографіка: Главред ​

Де знайти пункт незламності

Пункти незламності в Одесі та області працюють для забезпечення електроенергією, теплом, зв'язком і водою під час блекаутів.

Знайти найближчий пункт можна через додаток "Дія", на офіційній карті nezlamnist.gov.ua або в місцевих адміністраціях.

Крім стаціонарних пунктів у школах і ДСНС діють мобільні пункти.

Росія вдарила по Одесі - що відомо

Як писав Главред, в ніч на 12 лютого російська окупаційна армія в черговий раз атакувала Одесу. Постраждала одна людина - їй надано медичну допомогу, подальше лікування вона буде проходити амбулаторно.

Постраждав об'єкт інфраструктури, там спалахнула пожежа. Також пошкоджено 9-поверховий житловий будинок.

Істотні пошкодження отримала торгова інфраструктура: вогнем були охоплені павільйони на одному з ринків міста. Також пошкоджено будівлю супермаркету.

  • Наслідки атаки на Одесу 12 лютого 2026
    Наслідки атаки на Одесу 12 лютого 2026 Фото: t.me/odesaMVA
  • Наслідки атаки на Одесу 12 лютого 2026
    Наслідки атаки на Одесу 12 лютого 2026 Фото: t.me/odesaMVA
  • Наслідки атаки на Одесу 12 лютого 2026
    Наслідки атаки на Одесу 12 лютого 2026 Фото: t.me/odesaMVA
  • Наслідки атаки на Одесу 12 лютого 2026
    Наслідки атаки на Одесу 12 лютого 2026 Фото: t.me/odesaMVA
  • Наслідки атаки на Одесу 12 лютого 2026
    Наслідки атаки на Одесу 12 лютого 2026 Фото: t.me/odesaMVA
  • Наслідки атаки на Одесу 12 лютого 2026
    Наслідки атаки на Одесу 12 лютого 2026 Фото: t.me/odesaMVA
  • Наслідки атаки на Одесу 12 лютого 2026
    Наслідки атаки на Одесу 12 лютого 2026 Фото: t.me/odesaMVA, ДСНС
  • Наслідки атаки на Одесу 12 лютого 2026
    Наслідки атаки на Одесу 12 лютого 2026 Фото: t.me/odesaMVA, ДСНС
  • Наслідки атаки на Одесу 12 лютого 2026
    Наслідки атаки на Одесу 12 лютого 2026 Фото: t.me/odesaMVA, ДСНС
  • Наслідки атаки на Одесу 12 лютого 2026
    Наслідки атаки на Одесу 12 лютого 2026 Фото: t.me/odesaMVA, ДСНС
  • Наслідки атаки на Одесу 12 лютого 2026
    Наслідки атаки на Одесу 12 лютого 2026 Фото: t.me/odesaMVA, ДСНС

РФ може посилити балістичний терор: думка експерта

У 2026 році балістичні ракети можуть стати одним з ключових інструментів терору Росії проти України. Під найбільшою загрозою опиняться регіони, що потрапляють у 500-кілометрову зону ураження, яка охоплює майже всю лівобережну частину країни, південь і частково північ. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

За його словами, противник може розширити перелік цілей і перейти до ударів по нових типах об'єктів неенергетичної інфраструктури.

Інші новини:

Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Одеса ДТЕК Одеська область новини Одеси війна Росії та України відключення світла атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Дистанційка під питанням: чому зникають мобільний звʼязок та інтернет без світла

Дистанційка під питанням: чому зникають мобільний звʼязок та інтернет без світла

12:00Аналітика
Небезпека землетрусів в Україні: експерт розповів, де можливі поштовхи до 7 балів

Небезпека землетрусів в Україні: експерт розповів, де можливі поштовхи до 7 балів

11:34Україна
Україна ввела санкції проти 91 судна тіньового флоту РФ - деталі

Україна ввела санкції проти 91 судна тіньового флоту РФ - деталі

11:23Україна
Реклама

Популярне

Більше
Долар з євро різко пішли у піке: з'явився курс валют на 13 лютого

Долар з євро різко пішли у піке: з'явився курс валют на 13 лютого

Гороскоп Таро на сьогодні, 13 лютого: Скорпіону - нове життя, Ракам - дія

Гороскоп Таро на сьогодні, 13 лютого: Скорпіону - нове життя, Ракам - дія

Темна п'ятниця для Черкаської області: коли вимикатимуть світло 13 лютого

Темна п'ятниця для Черкаської області: коли вимикатимуть світло 13 лютого

Житомирську область накриє негода: синоптики попереджають про 1-й рівень небезпеки

Житомирську область накриє негода: синоптики попереджають про 1-й рівень небезпеки

Україна завдала рекордного удару по Росії - по чому вдалось влучити і де

Україна завдала рекордного удару по Росії - по чому вдалось влучити і де

Останні новини

12:09

П'ятниця, 13-те, у лютому: чому вона особливо небезпечна і що не можна робити

12:04

"Жах, що він їй зробив": в мережі викрили чоловіка Лорак

12:00

Дистанційка під питанням: чому зникають мобільний звʼязок та інтернет без світла

11:58

РФ завдала удару по інфраструктурі Одеси: пошкоджено порт і енергосистему, є жертва

11:51

69 трусів, мільйон квітів і кішка-гігант: найдивніші рекорди України

Землетруси в Україні не повʼязані з війною, вплив балістики більш довготривалий - ГриньЗемлетруси в Україні не повʼязані з війною, вплив балістики більш довготривалий - Гринь
11:34

Небезпека землетрусів в Україні: експерт розповів, де можливі поштовхи до 7 балів

11:31

Гороскоп Таро на завтра, 14 лютого: Левам - йти вперед, Водолію - нова ера

11:24

"Якщо його не буде": Олена Тополя зробила несподіване зізнання про колишнього

11:23

Україна ввела санкції проти 91 судна тіньового флоту РФ - деталі

Реклама
11:19

Китайський гороскоп на завтра 14 лютого: Півням - гнів, Свиням - стрес

11:11

Сивий дід: зірка "Сватів" з'явився на публіці, але втік від розмов

10:52

Чутки підтвердилися: названо дату прем'єри нового фільму про "Мумію"

10:48

Троє братів загинули, мати і бабуся поранені: наслідки удару РФ по КраматорськуФото

10:35

Не підкоряється гравітації: науковці розкрили загадку унікальної річки, що тече "вгору"

10:31

Грошей все більше не вистачає: експерт пояснив, що буде з оборонним бюджетом РФ

10:23

Як розморозити дверний замок за 5 хвилин - прості, але дієві способиВідео

10:17

Відомий актор зізнався в коханні Лесі Нікітюк: "Мене трясло"

09:43

Мільйон людей на рік: як війна скоротила населення України - демограф

09:43

"Становить загрозу": Орбан заявив, що Україна нібито хоче напасти на Угорщину

09:36

"Тепер офіційно": Анастасія Половинкіна показала свого коханого

Реклама
09:32

"Київ зупиниться": експерт попередив про загрозу удару по Бортницькій станції аерації

09:13

"За кілька хвилин до": друг покійного Ван Дер Біка показав останнє фото з ним

09:05

Гороскоп на завтра 14 лютого: Терезам - радість, Близнюкам - турботи

08:45

Син зірки "Кріпосної" опинився в лікарні - деталі

08:33

Із стовідсотковою ймовірністю США дотиснуть ІндіюПогляд

08:28

Масовані атаки РФ мають часову циклічність: експерт назвав ймовірну дату нового удару

07:57

В Одесі - "прильоти" в житлові будинки: що відомо про наслідки нічної атаки РФФото

07:04

Трамп може вийти з переговорів щодо України вже найближчими тижнями — The Atlantic

06:10

Скільки буде тривати війна?Погляд

05:57

Полтавщину накриють опади: синоптики попередили, що буде з температурою

04:41

За наказом самого Сталіна: для чого насправді у містах СРСР масово саджали тополі

04:39

Кохання увірветься несподівано: яким знакам зодіаку зовсім скоро пощастить

03:47

Диво-підгодівля чи марний міф: чи варто поливати квіти рисовою водоюВідео

03:04

Як уникнути відключень світла наступної зими - названо три кроки

02:00

"Тут цього немає": чому Галина Безрук зрадила Україну насправді

01:30

Бойфренд-гіпнотизер Дженніфер Еністон показав романтичні фото з акторкою

01:16

На "Рамштайні" пообіцяли Києву потужну військову допомогу: про яку суму йдеться

00:48

Міша Кацурін показав справжню Надю Дорофеєву в реальному житті

00:39

Зацвітуть уже в травні: які квіти варто сіяти на розсаду вже заразВідео

00:01

У пошуках себе: 12-річний Гаррі Галкін змінив імідж

Реклама
12 лютого, четвер
23:53

Звичайна яєчня заграє новими фарбами: який секретний інгредієнт варто додати

23:26

Не ромкомами єдиними: найкращі трилери для перегляду в День всіх закоханих

23:20

Наслідки атак б’ють по світлу: оновлений графік для Дніпропетровщини на 13 лютогоФото

23:13

Темна п'ятниця для Черкаської області: коли вимикатимуть світло 13 лютого

23:07

Приліт у багатоповерхівку та постраждалі: рій "шахедів" атакував Одесу, деталі

23:04

Український відомий співак пішов на крайні заходи - причина

22:17

"Одна дівчина": Андрій Федінчик розповів про особисте життя

21:56

Якою буде мирна угода з РФ - Зеленський висунув умови та пояснив позицію України

21:47

Осінь буде непростою: Україна дізналася суперників у Лізі націй 2026/2027

21:44

Чому не можна облизувати губи: експерти розкрили правду

Новини Києва
Погода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кум
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти