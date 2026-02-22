Рус
У Британії зробили гучну заяву про розгортання військ в Україні - The Telegraph

Дар'я Пшеничник
22 лютого 2026, 10:07
239
Британія виділяє 250 млн доларів на підготовку до можливої миротворчої місії в Україні.

У Британії зробили гучну заяву про розгортання військ в Україні - The Telegraph
Гілі заявив, що хоче відправити британські війська в Україну/ Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Головне з новини:

  • Гілі хоче розгорнути британські війська в Україні після укладання миру
  • Він називає 2026-й роком завершення війни
  • Лондон готує "коаліцію охочих" і інвестує понад $250 млн у підготовку сил та технології

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив про намір стати першим очільником оборонного відомства, який розгорне британських військових в Україні після укладення мирної угоди. На його переконання, 2026 рік має стати "роком закінчення цієї жахливої війни".

У колонці для The Telegraph Гілі описав своє бачення завершення російсько-української війни та підкреслив непохитну підтримку президента Володимира Зеленського. Він наголосив:

"Я хочу бути міністром оборони, який розгорне британські війська в Україні, бо це означатиме, що ця війна нарешті закінчиться. Це означатиме, що ми домовилися про мир в Україні. А безпечній Європі потрібна сильна, суверенна Україна".

Миротворча "коаліція охочих"

Лондон разом із союзниками працює над формуванням багатонаціональних сил, які забезпечуватимуть безпеку України після припинення бойових дій. Британія вже інвестувала понад 250 млн доларів у підготовку власних військових до можливого розгортання - кошти підуть на модернізацію техніки, зв’язку та засобів протидії дронам.

Крім того, країна долучилася до спільного виробництва українського перехоплювача "Восьминіг" на базі штучного інтелекту, здатного ефективно знищувати Shahed за нижчою собівартістю.

Візит під час масованих атак

Гілі також згадав свій недавній приїзд до України, який збігся з однією з найпотужніших атак РФ. За його словами, тієї ночі російські війська випустили 90 Shahed по Києву, а балістична ракета влучила у Львові - всього за 15 хвилин їзди від місця його перебування.

"Це суворе нагадування про те, що український народ пережив протягом останніх 1459 ночей", - зазначив міністр.

Підтримка без втоми

Глава британського Міноборони підкреслив, що Лондон продовжить нарощувати військову допомогу Україні та посилювати санкційний тиск на Росію. Він відзначив, що українські військові вже інтегруються у навчальні програми НАТО та передають союзникам свій досвід боротьби з дронами.

У своїй колонці Гілі наголосив:

"Українці показали, що не бояться російської агресії. Єдине, чого боїться Україна, – це втома від Заходу. Але, як знає президент Зеленський, друзі України ніколи не втомляться".

Міністр підсумував, що Велика Британія прагне допомогти Україні увійти в переговори з максимально сильної позиції та зробити 2026 рік роком завершення війни.

Підтримки України - що каже експерт

Підтримка України з боку західних партнерів залишається стабільною та масштабною, а ключовим стратегічним союзником для нашої держави залишається Європейський Союз. Таку оцінку дав політолог, керівник Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

За словами експерта, ЄС відіграє вирішальну роль не лише у фінансовій підтримці, а й у задоволенні військових потреб України, зокрема у фінансуванні закупівлі американського озброєння.

"Україна закуповує американську зброю за кошти ЄС. Під час зустрічі у Вашингтоні 18 серпня обговорювався обсяг військових закупівель на 90–100 млрд доларів. Йдеться про зброю стримування, яка слугує довгостроковою гарантією безпеки для України. Така масштабна підтримка партнерів значно ускладнює Росії здобути перемогу у війні", - підкреслив Фесенко.

Експерт наголосив, що саме системна та довгострокова модель допомоги з боку європейських партнерів формує для України стратегічні гарантії безпеки та посилює її позиції у протистоянні з Росією.

Допомога Україні - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, 2 лютого, країни-учасниці засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") пообіцяли виділити цього року 35 мільярдів євро на підтримку української армії.

Крім того, президент України Володимир Зеленський анонсував передачу Україні 100 французьких та 150 шведських багатоцільових винищувачів четвертого покоління. Про це він заявив під час спілкування із студентами та викладачами Київського авіаційного інституту (КАІ), яке транслював Офіс президента України.

Також коаліція з 11 країн Європейського Союзу виступила з ініціативою пом’якшити правила, щоб Україна могла використати позику обсягом 90 мільярдів євро на закупівлю британського озброєння, зокрема ракет Storm Shadow.

Про джерело: The Telegraph

The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном.

У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

війна в Україні Британия миротворцы війна Росії та України
Потеплішає до +13 градусів: в Україну вже йде метеорологічна весна

Потеплішає до +13 градусів: в Україну вже йде метеорологічна весна

11:51Синоптик
Підозрювану у вчинення теракту у Львові затримали: з'явилися нові деталі

Підозрювану у вчинення теракту у Львові затримали: з'явилися нові деталі

11:01Україна
Летів рій дронів і ракет: Зеленський розповів про смертельний удар РФ по Україні

Летів рій дронів і ракет: Зеленський розповів про смертельний удар РФ по Україні

10:48Україна
Чому легендарна ізоляційна стрічка з СРСР була синьою: пояснення здивує багатьох

Чому легендарна ізоляційна стрічка з СРСР була синьою: пояснення здивує багатьох

"Чесна, драйвова": Олена Тополя вийшла на зв'язок із гучним зізнанням

"Чесна, драйвова": Олена Тополя вийшла на зв'язок із гучним зізнанням

Гороскоп Таро на завтра, 22 лютого: Козерогам - шанс, Рибам - важке рішення

Гороскоп Таро на завтра, 22 лютого: Козерогам - шанс, Рибам - важке рішення

Карта Deep State онлайн за 22 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 22 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Фільтр зник у прямому ефірі: як одна секунда змінила життя блогерки

Фільтр зник у прямому ефірі: як одна секунда змінила життя блогерки

