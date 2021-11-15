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Батьком майбутньої дитини 11-річної дівчинки на Закарпатті виявився 46-річний чоловік

15 листопада 2021, 14:20

Дівчинка та її мама розповіли про те, що сталося.

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11-річна дівчинка завагітніла від співмешканця мами / скріншот

Батьком майбутньої дитини 11-річної вагітної дівчинки із Закарпаття опинився 46-річний співмешканець її матері з Херсонської області.

Як розповіла сама 11-річна дівчинка в ефірі програми "Стосується кожного", разом з родичами вони все приховували та придумали брехню про 14-річного хлопчика, з яким у вагітної були стосунки.

"Я не хотіла, щоб Саша сів у в'язницю. Він мені зараз допомагає, він мені телефон через пошту надіслав. Я йому говорила, що мама нічого не знатиме. Я ж не думала, що завагітнію", — сказала Біана.

Мати дівчинки каже, що вона боялася розповідати правду, оскільки чоловік погрожував їй розправою.

читайте такожВагітна о 12: восьмикласниця народила дитину від 17-річного хлопця на Чернігівщині"Він погрожував мені, що якщо я що-небудь розповім поліції, він разом зі своїми братами приїде і заріже мене і мою сім'ю. Якщо мої односельці або родичі будуть виступати проти нього — він теж їх заріже. Також говорив, що якщо він виїде з в'язниці та Біана буде заміжня, так він і її вб'є. Я зараз відчуваю себе в безпеці, тому і зважилася про все розповісти", — каже мати Біани.

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Начальник служби у справах дітей Олександрія Сандварі зазначила, що ця інформація є приводом до вилучення вагітної 11-річної дівчини з сім'ї.

"Я бачу, що мати більше оберігає своїх співмешканців, а не свою дитину", – сказала Олександрія Сандварі.

Батько все заперечує

Сам підозрюваний Олександр заявив, що він нічого не знає про матір дівчинки і вагітність 11-річної дитини. Сусіди чоловіка розповіли, що жінка з 11-річною дівчиною три роки жила в Херсонській області. За словами жінок, Біана їм розповіла, що цей чоловік – це страшна людина. Однак в ефірі програми дівчинка переконувала, що"чоловік добре до неї ставився, проте знущався над її матір'ю".

Реакція поліції

Прес-секретар Нацполіції Закарпатської області Ганна Дан повідомила, що правоохоронці розслідують провадження про зґвалтування 11-річної дитини.

"Ми встановлюємо, хто є батьком дитини. Також будуть питання до батьків дитини, тому що саме вони повинні займатися її вихованням", — сказала Ганна Дан.

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Автор: Сергій Кущ
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