Вагітна у 12: восьмикласниця народила дитину від 17-річного хлопця на Чернігівщині

Дівчинку назвали Поліна / скріншот з відео

13-річна мешканка села Городище Чернігівської області народила доньку. Про це повідомив батько новонародженої 17-річний Сергій Коцюба.

"Народила дівчинку. Назвали Поліна. Вага 2800. Я позавчора їздив, але мене в палату не пустили через карантин. Я тільки сумку передав їм і все", - розповів хлопець "Суспільному".

Він також додав, що завтра маму разом з донькою випишуть. На запитання, чи встигли вони розписатися з Наталією, відповів, що ще ні.

Вагітна в 12 років

Суспільний резонанс історія Наталії та Сергія отримала в липні цього року. Тоді школярка зізналася, що хлопець запропонував їй статевий акт, а вона не змогла відмовитися.

читайте такожЖінка у Кропивницькому залишила у пологовому будинку вже 8 дітей: останніми народила двійнят"Її батьки пішли інший будинок протоплювати. Ми залишилися в одному будинку. Дід з бабою в одній кімнаті спали, ми - в іншій, але на різних ліжках. Якось сталося, що я приліг до неї... я мріяв стати батьком у 20 років, а вийшло в 18", — розповідали тоді Сергій.

17-річний Сергій / скріншот з відео

Мати дівчинки Людмила розповіла, що знала про ці стосунки. За її словами, дочка погрожувала вчинити самогубство, якщо батьки виженуть Сергія. Виховувати дитину Наталя планувала разом з Сергієм. Вони хотіли одружитися, купити будинок і жити окремо від батьків.

Раніше ми повідомляли, що у Рівненській області в селі Губків 17-річна дівчина народила дитину на вулиці біля свого будинку. Коли медики прибули то дівчина була вже в будинку на ліжку. Однак, неповнолітня відмовилася від огляду і від розмови з лікарями. Вона дозволила лише виміряти тиск і пульс.