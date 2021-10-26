УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

На Закарпатті живе наймолодша породілля в Україні: скільки дівчинці років

26 жовтня 2021, 17:04

Дівчинка повинна народити на початку зими.

Вагітність
Вагітна в 11 років / ua.depositphotos.com

На Закарпатті знайшли наймолодшу породіллю в Україні. Вагітна дівчинка віком 11 років живе в Берегівській громаді. В кінці листопада або на початку грудня вона готується стати матір'ю.

"Цією молоденькою породіллею має стати 11-річна жителька ромської народності з гати, де також є поселення ромів. Анонімні джерела в райлікарні, яким довіряємо, повідомляють: майбутня мати-циганочка дуже красива, а вагітність "протікає" згідно з відповідними медичними правилами і певними гінекологічними нюансами", - написав місцевий журналіст Михайло Папіш в Facebook.

За словами журналіста, небайдужі українці можуть "скинутися" грішма на дитячі іграшки і тим самим допомогти циганській родині.

Нагадаємо, раніше в Індії 70-річна жінка прожила в шлюбі близько 45 років, проте так і не змогла завагітніти. В результаті недавно вона народила первістка-сина за допомогою екстракорпорального запліднення (ЕКЗ).

Також раніше львівські медики врятували немовля, яке народилося без стравоходу. Мати, як тільки дізналася діагноз малюка, відразу від нього відмовилася. Але лікарі прооперували його і цілих 4 місяці виходжували, поки він не одужав після операції.

viber
вагітність новини Закарпаття
Зараз ви переглядаєте новину «На Закарпатті живе наймолодша породілля в Україні: скільки дівчинці років». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Власова шокувала еротичним номером на столі перед суддями "Танців з зірками" і вилетіла з шоуВласова шокувала еротичним номером на столі перед суддями "Танців з зірками" і вилетіла з шоу Газова війна: Україна нічого не роблячи боляче б'є по ПутінуГазова війна: Україна нічого не роблячи боляче б'є по Путіну Гороскоп на 24 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: грошовий бонус або обманГороскоп на 24 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: грошовий бонус або обман Гороскоп на 26 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: фінансові труднощі або розчаруванняГороскоп на 26 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: фінансові труднощі або розчарування День Іверської ікони: що не можна робити в свято 26 жовтня, а що потрібноДень Іверської ікони: що не можна робити в свято 26 жовтня, а що потрібно

Останні новини

17:12

Померла на очах у медиків: в Одесі "швидка" годинами шукала місце в лікарні для хворих на COVID

17:04

На Закарпатті живе наймолодша породілля в Україні: скільки дівчинці років

16:57

ЗСУ взяли під контроль окуповане село на Донбасі: в "ДНР" закотили істерику Відео

16:46

В Україну з РФ завезли "отруйну" гречку: що знайшли у крупі

16:30

Магнітні бурі в листопаді 2021: графік небезпечних для судин днів Відео

Реклама
16:20

Без маски світить великий штраф: в Україні почалися масові карантинні рейди Відео

16:02

Проти Ківи порушено ще одну кримінальну справу: що цього разу Відео

16:02

Знаменитості, які раніше були разом: ТОП-8 несподіваних зіркових пар

16:00

Потужний удар по коронавірусу: у Моршині немає пацієнтів з COVID-19 у лікарнях

15:49

В Україні з'явився реєстр педофілів: фігурантів зі списку не візьмуть на роботу в школи та дитсадки

15:47

Найсмачніший цибулевий суп від відомого шеф-кухаря: готувати всього 20 хвилин Відео

15:35

86-річний пенсіонер повісився, після того як виявив дружину мертвою: деталі трагедії в Кривому Розі

15:34

Підтримка падає, але позиції залишаються: президентський рейтинг з новими цифрами, але старою суттю

15:00

Гороскоп на 27 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: виграш в лотерею або любов всього життя Відео

14:57

В Україні третя хвиля коронавірусу побила рекорди історичного максимуму континенту Відео

14:49

"Інформація неправдива": НКРЕКП відреагувала на скандальні плани облгазів Відео

14:46

Повернули скіфське золото - повернемо і Крим: Кулеба заявив про фіаско РФ і рішучі плани України Відео

14:44

Рейтинг партій: Слузі народу наступає на п'яти не лише Європейська солідарність

14:40

"Українці – специфічні, мають 200 разів почути": медик наголосив на важливості пропаганди вакцинації Відео

14:35

На Львівщині дворічна дівчинка позбулася пальців, засунувши руку в м'ясорубку Відео

Реклама
14:21

Наймодніші пальта зима 2021 2022, які дозволять в лютий мороз виглядати приголомшливо Фото Відео

14:07

"Часто думаю про вас": Кличко зворушливо звернувся до свого покійного тренера

14:07

Гороскоп на листопад 2021: фінансовий успіх, підступи недругів або подвійний роман Відео

13:44

Виживає один з десяти: моторошні фото COVID-реанімації на Закарпатті

13:40

Хеллоуїн 2021: шпалери на робочий стіл і страшні картинки до свята

13:31

Загроза тотального локдауну і 70% областей у червоній зоні: названо сценарій карантину в Україні Відео

13:29

Володимир Остапчук показав сестру-двійняшку і повторив фото 35-річної давності

13:26

Справа "скіфського золота": Україна здобула перемогу в суді, РФ готує "удар у відповідь" Відео

13:19

Трагедія в Польщі: молодий студент з України розбився на смерть, зірвавшись з висоти

13:18

"Він контужений": Рабінович розповів, чим Кива такий цінний для партії ОПЗЖ Відео

13:04

На Львівщині за програмою Зеленського відбудують 37 мостів "Малого Карпатського кола", 6 зараз у роботі

12:47

Українцям пообіцяли різке потепління: коли та де чекати нове "бабине літо" Відео

12:46

"Я такого ще не бачив": лікар про нову мутацію "Дельти", який потрапив до України з Британії

12:45

Світлана Лобода в білосніжній весільній сукні заінтригувала фанатів

12:42

Українські поліцейські отримають "ковідні" значки: для чого вони потрібні Відео

12:23

Вихідні в листопаді 2021 в Україні: коли і скільки будемо відпочивати

12:15

Ляшко заявив, що в Україні немає доведених випадків смерті від щеплення проти COVID-19 Відео

12:11

Гарбуз на Хеллоуїн своїми руками: як зробити найстрашнішу Відео

11:59

Китай стрімко атакує коронавірус: де знову вирує інфекція Відео

11:51

Інфекціоніст пояснила, кому точно знадобиться третя доза COVID-вакцини Відео

Реклама
11:18

На грудях Злати Огневич палає фенікс: співачка зважилася на татуювання

11:17

Новий тариф Нафтогазу: ПОН у жовтні-листопаді змінить ціни для споживачів Відео

11:07

15-літній сів за кермо джипа: подробиці жахливої ДТП на Херсонщині, що забрала життя чотирьох людей Відео

10:56

Місячний календар стрижок і процедур краси на тиждень 25-31 жовтня: кращі дні

10:47

Ризик нестачі персоналу: у МОЗ сказали, чому щеплення від COVID-19 для медиків не обов'язкове Відео

10:24

Посилення карантину: в Україні розширили "червону" зону Відео

10:05

У Харкові горе-мати в прямому ефірі Instagram побила 4-річну дитину: хлопчика госпіталізували

09:45

На українців чекає новий стрибок тарифів на електроенергію: експерт пояснив "безнадію" Відео

09:34

Місячний календар на листопад 2021: знаки долі, небезпечні спокуси або випробування на міцність

09:21

Коронавірус в Україні 26 жовтня: новий антирекорд смертності та понад 19 тисяч заражень Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти