На Закарпатті живе наймолодша породілля в Україні: скільки дівчинці років

Вагітна в 11 років / ua.depositphotos.com

На Закарпатті знайшли наймолодшу породіллю в Україні. Вагітна дівчинка віком 11 років живе в Берегівській громаді. В кінці листопада або на початку грудня вона готується стати матір'ю.

"Цією молоденькою породіллею має стати 11-річна жителька ромської народності з гати, де також є поселення ромів. Анонімні джерела в райлікарні, яким довіряємо, повідомляють: майбутня мати-циганочка дуже красива, а вагітність "протікає" згідно з відповідними медичними правилами і певними гінекологічними нюансами", - написав місцевий журналіст Михайло Папіш в Facebook.

За словами журналіста, небайдужі українці можуть "скинутися" грішма на дитячі іграшки і тим самим допомогти циганській родині.

Нагадаємо, раніше в Індії 70-річна жінка прожила в шлюбі близько 45 років, проте так і не змогла завагітніти. В результаті недавно вона народила первістка-сина за допомогою екстракорпорального запліднення (ЕКЗ).

Також раніше львівські медики врятували немовля, яке народилося без стравоходу. Мати, як тільки дізналася діагноз малюка, відразу від нього відмовилася. Але лікарі прооперували його і цілих 4 місяці виходжували, поки він не одужав після операції.