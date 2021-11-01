Без матері залишилося 11 дітей: коронавірус забрав життя вагітної жінки у Хмельницькому

Ускдаднення після хвороби виявилися смертельними / скриншот с видео

​У Хмельницькій інфекційній лікарні вперше зафіксували смерть вагітної жінки від ускладнень COVID-19. Без мами залишилися 11 дітей.

Хмельницька інфекційна лікарня переповнена - з двохсот ліжок, підключених до кисню, на сьогодні зайняті 196. У реанімації зараз лікують 11 пацієнтів, розповіли у сюжеті МТРК "Місто".

Однією з жертв коронавірусу стала вагітна жінка, розповіла директор інфекційки Оксана Піддубна.

"Днями померла у нас вагітна жінка, яка є мамою 11 дітей", - сказала Піддубна.

В Україні від коронавірусу померли 70 вагітних

Не так давно лікар-інфекціоніст, експерт ЮНІСЕФ Катерина Булавінова розповіла, що за весь час пандемії у нас в країні від 19 померли 70 породіль. На даний час в установі перебуває 46 вагітних, які не вакциновані, повідомила медик.

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"У мене прохання до всіх акушерів-гінекологів: зайняти нарешті чітку лікарську позицію і вмовляти кожну вагітну робити щеплення на будь-якому терміні вакциною Pfizer", - заявила інфекціоністка.