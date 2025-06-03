"Кріт" у штурмовій бригаді: СБУ затримала в Харкові агента РФ

Зрадник обіймав посаду командира взводу в одному з підрозділів і зливав окупантам надважливу інформацію.

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СБУ затримала в Харкові агента РФ / колаж: Главред, фото: t.me/SBUkr

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Зрадником виявився 42-річний мобілізований житель Харкова

Оперативники затримали агента з доказами

Служба безпеки України затримала в Харкові агента ФСБ, який проходив службу в штурмовій бригаді Національної гвардії. Він наводив удари на власний підрозділ. Про це повідомляє Служба безпеки України у своєму Telegram-каналі.

Зрадником виявився 42-річний мобілізований житель Харкова. Він обіймав посаду командира взводу в одному з підрозділів і зливав окупантам надважливу інформацію: координати штабів, навчальних центрів і резервних позицій частини, де служив. Агент фактично коригував удари російських дронів та авіації по позиціях українських воїнів.

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Крім того, він збирав дані про чисельність підрозділів і списки офіцерів. Цю інформацію мав передати своєму куратору з ФСБ. Натомість росіяни обіцяли "евакуювати" його через лінію фронту на Харківському напрямку.

За даними СБУ, зрадник самостійно вийшов на зв'язок із російськими спецслужбами. Допомогли йому в цьому родичі: колишні військові з РФ, які зараз проживають у Росії.

Оперативники затримали агента з доказами. Під час обшуку в нього вилучили мобільний телефон із матеріалами, що підтверджують його роботу на ворога. Також було проведено заходи для безпеки особового складу та позицій Сил оборони.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Підготовка терактів російськими агентами в Україні - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що в березні країна-агресор Росія організувала теракт в Івано-Франківську, внаслідок чого постраждали завербовані РФ агенти.

Раніше також СБУ повідомляла, що на Полтавщині затримано російську агентку, яка планувала серію терактів. Жінка готувала вибухи біля райвідділу поліції та міського ТЦК у годину пік.

Напередодні стало відомо, що на Львівщині затримали "подвійного" агента Росії. Він отримав завдання здійснити теракти проти командирів ЗСУ, які проходили бойову підготовку на Яворівському полігоні.

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