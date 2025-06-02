Град, грози, сильні зливи та вітер: Україну атакує потужний шторм

У багатьох областях синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

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Прогноз погоди в Україні на 3 червня / Фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 3 червня

Де температура повітря підвищиться до +29 градусів

У яких областях будуть дощі та грози

Погода в Україні 3 червня буде місцями дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. Він оголошений у західних, північних, Вінницькій, Рівненській, Житомирській та Волинській областях. Там будуть сильні дощі, град, грози та шквали 15-20 м/с.

відео дня

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на 3 червня / фото: ventusky

Погода 3 червня

В Україні 3 червня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують грозові дощі та град у західних, північних та центральних областях. Вітер буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Також очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 13-18°; вдень 24-29°, на півдні та сході країни до 32°,у західних областях 19-24°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +29

За даними meteoprog, 3 червня в Україні буде місцями прохолодна погода. Найтепліше буде в південних областях. Там температура повітря підвищиться до +18...+29 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря опуститься до +15...+22 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 3 червня / фото: meteoprog

Погода 3 червня у Києві

У Києві 3 червня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами. Вітер в цей день буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°; у Києві вночі 15-17°, вдень 26-28°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 3 червня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, погода до кінця травня в Україні різко зміниться – синоптик розповіла, що станеться. Синоптик дала Главреду ексклюзивний прогноз і розповіла, коли в Україні потеплішає і що буде з погодою до кінця травня.

Також раніше повідомлялося, що Україну накриє небезпечний шторм – де литимуть грозові дощі з градом та шквалами. Погода в Одесі буде однією з найхолодніших. Там температура повітря підвищиться лише до +19 градусів.

Нагадаємо, спека насувається нестерпна – синоптик попередила про аномалії. Літо в Україні буде з неймовірно контрастною погодою, розповіла Вазіра Мартазінова.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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