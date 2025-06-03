Градус неадекватності підвищиться: Олещук сказав, як Трамп зіграв на руку Путіну

Російський диктатор Путін відчув слабкість президента США.

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Дональд Трамп відстрочив завершення війни / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, сайт Кремля, facebook.com/DonaldTrump

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Трамп відсунув термінами завершення війни

Путін відчув слабкість президента США

Президент США Дональд Трамп віддалив завершення війни. Тепер країна-агресор Росія всіляко затягуватиме мирні переговори, поки не проведе свій літній наступ. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політолог Петро Олещук.

За його словами, з огляду на проблеми, наявні в Росії, російський диктатор Володимир Путін цілком міг би подумати про заморожування війни вже зараз.

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"Трамп своїми недолугими дипломатичними зусиллями віддалив припинення війни (...) Відчувши слабкість Трампа, зрозумівши, що можна буде домогтися того, що США Україні не допомагатимуть, Путін окрилився і вирішив домагатися перемоги військовим шляхом. Тому Росія затягуватиме час і клеїтиме дурня, висуватиме неприйнятні для нас вимоги, насміхатиметься над усіма, поводитиметься вкрай нахабно", - вважає Олещук.

Він припускає, що за результатами свого наступу росіяни вирішать, що робити далі.

"Якщо Кремль вирішить, що наступ був вдалим, то градус неадеквату з його боку лише підвищиться", - сказав політолог.

Чи буде Трамп допомагати Україні

"Що ж стосується Трампа, то він Україні допомагати не буде. Ба більше, Трамп робитиме все, щоб Україні не допомагати. Хіба що Конгрес продавить допомогу для нас, і тоді Трамп із цим змириться", - сказав Олещук.

Переговори України та Росії у Стамбулі - останні новини

Як повідомляв Главред, 2 червня 2025 року в Стамбулі відбувся другий раунд прямих переговорів між Україною та Росією, організований за посередництва Туреччини. Зустріч тривала менш ніж годину.

Глава ОП Андрій Єрмак повідомив, що українська делегація офіційно передала російській стороні список українських дітей, яких необхідно повернути.

Міністр оборони Рустем Умеров заявив, що Україна наполягає на звільненні всіх полонених і поверненні викрадених дітей". Також Україна виступає за організацію прямої зустрічі на найвищому рівні.

Київ запропонував Москві провести ще одну зустріч до кінця цього місяця, з 20 по 30 червня.

Президент Туреччини зазначив, що хотів би провести в Стамбулі або Анкарі зустріч у форматі "четвірки": Ердоган, Трамп, Зеленський і Путін.

Президент США Дональд Трамп готовий прийняти запрошення президента Туреччини Реджепа Ердогана провести мирні переговори між лідерами Росії та України. Однак є умова, а саме - за столом переговорів мають сидіти президенти Володимир Зеленський і Володимир Путін.

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Хто такий Петро Олещук? Петро Олещук - політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка. Народився в Прип'яті в 1983 році. Закінчив у 2006 році філософський факультет університету імені Шевченка. Автор понад 30 наукових праць з політології, пише my.ua.

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