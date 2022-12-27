Звільнення Криму і прорив до Сватового: експерти назвали головні сценарії війни-2023

У січні Україна може почати завершальну фазу, не виключив Бен Ходжес.

Опубліковані сценарії війни у 2023 році / 93-тя ОМБр Холодний Яр, УНІАН

Існує відразу кілька ймовірних сценаріїв розвитку подій на полі бою у 2023 році.

П'ять сценаріїв розвитку ситуації в Україні в наступаючому році спрогнозували експерти в матеріалі ВВС.

Весняний наступ РФ

Заступник директора Інституту стратегічних досліджень Майкл Кларк нагадав, що близько 50 тисяч мобілізованих РФ вже перебувають на фронті, а решта 250 тисяч готуються до наступного року.

При цьому він не виключає українських наступів під Сватовим і Кремінною, де ЗСУ можуть готуватися до великого прориву.

Україна зможе повернути всі свої території

Це може статися не пізніше весни 2023 року, прогнозує російський опозиціонер Андрій Піонтковський. Головним фактором він назвав рішучість України і заходу.

Але кінцевий результат залежатиме від того, як швидко НАТО зможе надати "новий революційний пакет бойових засобів нападу" - танки, літаки, ракети дальнього радіусу дії.

Затяжна війна

Її не виключає представник Департаменту військових досліджень Королівського коледжу Лондона Барбара Занчетта, а ключем до її закінчення вона назвала зміну позиції російських еліт.

При цьому вона порівнює війну в Україні з В'єтнамом і Афганістаном, де СРСР і США допустили аналогічні Росії прорахунки, недооцінивши рівень опору місцевого населення і зовнішньої допомоги.

На її думку, весь наступний рік чекає "затяжна політична, економічна і військова битва рішучості".

Звільнення Криму

Такий сценарій не виключає колишній командувач армією США в Європі Бен Ходжес. Він не виключив, що до січня Україна може почати завершальну фазу кампанії зі звільнення Криму. "Всі підходи до Криму тепер знаходяться в межах досяжності українських систем озброєння", - заявив він.

"До кінця 2023 року Крим буде повністю відновлений під українським контролем і суверенітетом, хоча може бути якась угода, яка дозволить Росії поступово згортати частину своєї військово-морської присутності в Севастополі", - вважає Ходжес.

Тактика повільного просування

Про це попередив ізраїльський військовий експерт Давид Гендельман. Він нагадав, що мобілізовані "дають росіянам можливість перейти в наступ" на Донбасі.

"Більш вірогідне продовження існуючої тактики - повільне перемелювання українських сил на вузьких напрямках і повільне просування, як на Бахмутському та Авдіївському напрямках, з аналогічною тактикою в напрямку Сватово-Кремінної", - пише Гендельман.

Також продовжаться атаки РФ на українську енергетичну інфраструктуру - як частина стратегії війни на виснаження.

Для ЗСУ, які також змогли вивільнити частину сил з-під Херсона, найбільш стратегічно цінним напрямком є південь, на Мелітополь або Бердянськ, з метою перерізати материковий коридор Росії до Криму: "Це була б велика українська перемога, і саме тому росіяни зміцнюють Мелітополь".

Інший варіант для України - Сватове:"Успіх там поставив би під загрозу весь північний фланг всієї російської лінії фронту".

Раніше генерал у відставці Бен Ходжес заявив, що Збройні сили України звільнять Крим від російських окупантів до кінця прийдешнього літа, тобто до кінця серпня 2023 року.

За його словами, для звільнення півострова не обов'язково кидати танки на штурм Перекопу. Щоб витіснити російські війська з Криму, досить регулярно обстрілювати шляхи постачання півострова (а цих шляхів тільки два: Керченський міст і сухопутний коридор через Мелітополь).

Як зазначив Ходжес, вже сьогодні Україна здатна влучати по цих цілях, і Крим все більше нагадує пастку для Збройних сил РФ.

На думку радника Офісу президента України Олексія Арестовича, Україна зможе максимально наблизитися до Криму після звільнення Мелітополя. Він назвав Мелітополь ключем до всієї оборони півдня. Це місто є найбільшим промисловим і транспортним вузлом.

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