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"Крим – це ключ до перемоги": генерал Ходжес спрогнозував, коли ЗСУ виб'ють росіян з півострова

21 грудня 2022, 22:57
Якби ЗСУ мали далекобійні ракети ATACMS, то вони уже зараз могли б з легкістю розбомбити кожен російський склад у Криму, вважає генерал.
'Крим – це ключ до перемоги': генерал Ходжес спрогнозував, коли ЗСУ виб'ють росіян з півострова
Генерал Ходжес спрогнозував, коли ЗСУ звільнять Крим / УНІАН

Збройні сили України звільнять Крим від російських окупантів до кінця прийдешнього літа, тобто до кінця серпня 2023 року. Про це повідомив колишній командувач військ США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес, передає Голос Америки.

За його словами, для звільнення півострова не обов’язково кидати танки на штурм Перекопу. Щоб витіснити російські війська із Криму, достатньо регулярно обстрілювати шляхи постачання півострова (а цих шляхів лише два: Керченський міст і сухопутний коридор через Мелітополь).

Як зазначив Ходжес, уже сьогодні Україна спроможна влучати по цих цілях, і Крим дедалі більше нагадує пастку для збройних сил РФ.

"Якби українці зараз мали далекобійні ракети ATACMS, вони б уже зараз могли розбомбити кожен російський штаб, кожен транспортний вузол чи склад боєприпасів у Криму, і це зробило б півострів непридатним для перебування російських збройних сил", - сказав він.

Американський генерал вважає: причина того, що українці ще не мають у своєму арсеналі цієї зброї, полягає в тому, що надто багато людей в Адміністрації США сумніваються, що можна змусити росіян піти з Криму.

"Десь у глибині серця вони вважають, що це неможливо. І що така спроба призведе до ескалації із застосуванням атомної бомби", - пояснив Ходжес.

Як підкреслив генерал, допоки Росія контролює Крим, маючи там військові бази, - півострів залишатиметься майданчиком для початку нової війни.

"Я думаю, що Крим – це ключ до перемоги. Це вирішальна територія. Якщо ми не допоможемо Україні повернути свою суверенну територію в Криму, тоді за кілька років гарантовано отримаємо наступну фазу цього конфлікту", - вважає Ходжес.

Повернення Криму під контроль України

Нещодавно радник глави Офісу президента Михайло Подоляк натякнув, що захоплений Росією в 2014 році Кримський півострів може повернутися в Україну вже за півроку. Чиновник планує за 6 місяців включитися в ефір з Ялти. На думку Подоляка, Крим повинен бути звільнений військовим шляхом.

Український військовослужбовець Юрій Касьянов вважає, що Крим повернеться до складу України, ймовірно, після наступу ЗСУ або дипломатичного діалогу вже з новою російською владою. При цьому окупанти можуть добровільно залишити Кримський півострів у разі руйнування логістики.

На думку радника Офісу президента України Олексія Арестовича, Україна зможе максимально наблизитись до Криму після звільнення Мелітополя. Він назвав Мелітополь ключем до всієї оборони півдня. Це місто є найбільшим промисловим та транспортним вузлом.

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