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У відповідь на спробу ЗСУ звільнити Крим Путін може застосувати ядерну зброю - WP

11 грудня 2022, 13:35
Анексія Криму - опора "спадщини" Путіна, яка розвалиться в разі звільнення Україною захопленого півострова, йдеться в матеріалі The Washington Post.
Володимир Путін, ядерна зброя, ядерний удар
Якщо втерти носа Путіну, він може зробити щось дурне - експерт / УНІАН, ua.depositphotos.com

Реалізація планів ЗСУ щодо звільнення окупованого Росією Криму може призвести до того, що директор країни-агресора Володимир Путін буде здатен застосувати ядерну зброю. Якщо кремлівський керівник втратить півострів, впаде вся його "спадщина".

В статті The Washington Post йдеться про те, що окупований Крим став "опорою спадщини Путіна". Тому Путін вважає будь-які спроби України повернути півострів, мовляв, "перетином червоних ліній".

"Для президента Росії Володимира Путіна анексія Криму стала опорою його спадщини, яка розвалиться, якщо він втратить півострів. Путін зазначив, що будь-які спроби України повернути Крим перетнуть "червону лінію", яку він не потерпить", - вважають журналісти.

У виданні помітили, що нещодавно бажання Києва повернути Крим військовим шляхом здавалися "надуманою фантазією". Однак перемоги на полі бою і помилки окупанта РФ "зробили це правдоподібним - можливо небезпечним".

На думку журналістів WP, незважаючи на підтримку України, Захід побоюється, що будь-які спроби звільнити Крим військовим шляхом можуть "підштовхнути Путіна до рішучих дій", причому потенційно навіть до застосування ядерної бомби.

У матеріалі наголошується, що після звільнення силами оборони України Херсона, де Росія, мовляв, "збиралася залишатися назавжди", чиновники режиму Путіна посилили свою загрозливу риторику. Як приклад вони згадали заяву Медведєва про "судний день" у разі походу ЗСУ на Крим, а російські парламентарії стали погрожувати "останнім нищівним удиром".

Також журналісти навели слова колишнього керівника Генштабу Британії, який сказав, що "Україна ризикне ядерною війною, щоб захистити Крим".

"Але, якщо втерти носа Путіну, він може зробити щось дуже дурне. Він може використати тактичну ядерну зброю", - підкреслив колишній британський військовий.

Повернення окупованого Криму в Україну

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк раніше натякнув, що захоплений Росією в 2014 році кримський півострів може повернутися в Україну вже за півроку. Чиновник планує за 6 місяців включитися в ефір з Ялти. На думку Подоляка, Крим повинен бути звільнений військовим шляхом.

Радник ОП Олексій Арестович також вважає, що Крим може бути звільнений через півроку. Окупаційним військам Росії буде складно утримати півострів.

Український військовослужбовець Юрій Касьянов вважає, що Крим повернеться до складу України, ймовірно, після наступу ЗСУ або дипломатичного діалогу вже з новою російською владою. При цьому окупанти можуть добровільно залишити Кримський півострів у разі руйнування логістики.

Дивіться відео Главред - Карась розповів, коли Україна може повернути Крим

Інші новини:

ядерна зброя ЗСУ Володимир Путін новини Криму війна Росії та України
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