"Це ключ до півдня": Арестович розповів, коли ЗСУ підійдуть до Криму

Радник Офісу президента вважає, що саме Мелітополь є ключем до всього півдня.

ВСУ дойдут до Крыма после освобождения Мелитополя / Колаж фото УНІАН

Україна зможе максимально наблизитись до Криму після звільнення Мелітополя. Про це заявив радник Офісу президента України Олексій Арестович.

Він назвав Мелітополь ключем до всієї оборони півдня. Це місто є найбільшим промисловим та транспортним вузлом.

"Через нього здійснюється логістика на півдні, що зв’язує російські сили на правому та лівому берегах Дніпра аж до кордону з Росією в районі Маріуполя. Якщо падає Мелітополь, то руйнується вся оборона до Херсона", - сказав Олексій Арестович.

Він переконаний, що у такому випадку українські військові зможуть одразу вийти на кордон з Кримом на перешийку. На думку Арестовича, після Мелітополя буде звільнений і Маріуполь.

"Вони (окупанти – Главред) складують величезну кількість матеріальних запасів у Мелітополі. Ці запаси ось уже третій день чомусь злітають у повітря", - додав Арестович.

Повернення окупованого Криму в Україну

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк раніше натякнув, що захоплений Росією в 2014 році кримський півострів може повернутися в Україну вже за півроку. Чиновник планує за 6 місяців включитися в ефір з Ялти. На думку Подоляка, Крим повинен бути звільнений військовим шляхом.

Радник ОП Олексій Арестович також вважає, що Крим може бути звільнений через півроку. Окупаційним військам Росії буде складно утримати півострів.

Український військовослужбовець Юрій Касьянов вважає, що Крим повернеться до складу України, ймовірно, після наступу ЗСУ або дипломатичного діалогу вже з новою російською владою. При цьому окупанти можуть добровільно залишити Кримський півострів у разі руйнування логістики.

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