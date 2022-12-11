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Питання Криму може розтягнути війну Росії проти України на десятиліття - The Washington Post

11 грудня 2022, 11:45
Деякі політики на Заході вважають, що "угода щодо Криму" може стати "ключем до припинення війни", пишуть журналісти американського видання.
ВСУ, Крим
На Заході побоюються повернення Криму в Україну військовим шляхом - ЗМІ / Колаж 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, УНІАН

Ситуація з Кримом може призвести до того, що війна Росії проти України затягнеться на десятиліття. Може бути територіальний конфлікт за типом Нагірного Карабаху або Сектора Гази. Як вважають деякі політики на Заході, "угода щодо Криму" може стати можливістю завершення війни. Однак Київ вважає таку позицію наївною, а Москва, мовляв, не збирається віддавати захоплений півострів.

У матеріалі The Washington Post йдеться про те, що наміри України звільнити захоплений Росією Крим показують нерозв'язність військового конфлікту. Боротьба за півострів може бути дуже важкою.

"Непохитні претензії на Крим ілюструють нерозв'язність конфлікту, і складно уявити, що боротьба за півострів буде вирішена без подальшого кровопролиття", - йдеться в статті.

В американському виданні припускають, що конфлікт через Крим може перетворитися на тривалу територіальну конфронтацію за аналогією з Нагірним Карабахом між Азербайджаном та Ізраїлем або Сектором Газа між Ізраїлем і Палестиною.

Втім, відзначають в WP, деякі політики вважають, що "договір щодо Криму" може стати "ключем до припинення війни".

Однак Київ вважає таку ідею небезпечною наївністю, а Москва, мовляв, не буде віддавати те, що нібито їй належить.

Журналісти також наводять слова українського глави держави Володимира Зеленського, який вважає, що повернення Криму до складу України стане "відновленням справжнього миру".

Також у виданні підкреслили, що для директора країни-окупанта РФ Путіна "анексія Криму стала опорою його спадщини, яка впаде, якщо він втратить півострів". Саме з цієї причини будь-які спроби звільнити Крим "перейдуть червону лінію", яку російський диктатор може не потерпіти.

Повернення Криму в Україну

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк раніше натякав, що окупований Крим може бути звільнений вже за півроку. За словами чиновника, через 6 місяців він збирається включитися в ефір з Ялти. Як вважає Подоляк, Крим повинен повернутися в Україну військовим шляхом.

Радник Офісу президента Олексій Арестович також вважає, що Україна здатна звільнити Крим через півроку. На думку Арестовича, окупаційним військам РФ буде складно утримати захоплений півострів.

Український військовослужбовець Юрій Касьянов припускає, що Крим може повернутися в Україну в результаті наступу ЗСУ або дипломатичного діалогу Києва з новою російською владою. Якщо логістика російської армії буде зруйнована, загарбники можуть піти з півострова в рамках "жесту доброї волі".

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Інші новини:

ЗСУ війська Росії The Washington Post новини Криму війна Росії та України
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