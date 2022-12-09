Звільнення Криму і Донбасу: військовий експерт оцінив ймовірність допомоги США

Андрій Коваленко прокоментував ймовірність повернення Криму і Донбасу дипломатичним шляхом.

США можуть допомогти у звільненні територій України / Фото Reurters, Flickr

Боєць тероборони, військовий аналітик Андрій Коваленко прокоментував інформацію про те, що США оголосили про прагнення допомогти у звільненні територій, які були захоплені РФ після 24 лютого.

"Це, звичайно, питання дипломатії. Я дуже сподіваюся на те, що Володимир Зеленський буде послідовним щодо того, що нам потрібно повернути Крим, Донбас і кордони 1991 року, а не тільки те, що було окуповано після 24 лютого. Власне, саме це зараз і лунає від нашої влади", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Військовий експерт вважає, що західні партнери хочуть повернути ситуацію в зручне для себе русло, щоб їм "не довелося десь додатково напружуватися".

"Умовно кажучи, повертати Крим і Донбас дипломатичним шляхом. Але питання в іншому. Ми зараз бачимо, що Україна демонструє здатність загрожувати тиловій силі ворога на території Росії. Судячи із заяв США, це не їхня зброя. Ми пам'ятаємо також про анонсування певних розробок ударних безпілотників, тому робота проводиться. Відповідно, у нас може бути зброя, в тому числі в разі звільнення Мелітополя ми можемо впоратися вже навіть без американської зброї за допомогою систем "Ураган", "Вільха" тощо", - зазначив він.

Хто такий Андрій Коваленко Боєць тероборони, військовий аналітик, PR-консультант, cпеціаліст з інформаційних технологій

Співрозмовник також упевнений в тому, що якщо буде прийнято якесь дипломатичне рішення щодо зупинки звільнення територій військовим шляхом і початку діалогу з РФ, то "цього не зрозуміє ні суспільство, ні військовослужбовці".

"Тому навіть якщо західні партнери будуть дуже наполегливими, я не вірю в те, що українська влада знайде можливість для домовленості з суспільством у цьому питанні. Тому що суспільство в переважній більшості (принаймні, щодо військових я можу говорити) зацікавлене в тому, щоб наступного року вирішити питання виходу на кордони 1991 року", - додав Коваленко.

Резонансна заява Ентоні Блінкена

Державний секретар США Ентоні Блінкен 6 грудня говорив - допомога Сполучених Штатів Америки Україні спрямована на повернення територій, захоплених РФ після 24 лютого.

"Ми сфокусовані на тому, що ми вже робимо: упевнитися, що в України є засоби, щоб захистити себе, щоб вона могла відбити російську агресію, повернути території, які були відібрані після 24 лютого", - сказав він.

До того секретар РНБО Олексій Данілов заявив про те, що армія України збирається звільняти території. Після звільнення Херсона ніякої заморозки війни не буде. Всі завдання будуть виконані, проте українським військам потрібен час.

Глава офісу президента Андрій Єрмак вважає, що війна, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін, має закінчитися не лише звільненням українських територій. Україна має головні цілі в цій війні.

Він назвав сім цілей України, серед яких вихід на кордони 1991 року та звільнення полонених. Крім того, влада хоче домогтися повної ізоляції Росії за допомогою жорстких санкцій. Вони також призведуть до руйнування економіки РФ.

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