glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Звільнення Криму і Донбасу: військовий експерт оцінив ймовірність допомоги США

9 грудня 2022, 12:08
Андрій Коваленко прокоментував ймовірність повернення Криму і Донбасу дипломатичним шляхом.
HIMARS, прапор США
США можуть допомогти у звільненні територій України / Фото Reurters, Flickr

Боєць тероборони, військовий аналітик Андрій Коваленко прокоментував інформацію про те, що США оголосили про прагнення допомогти у звільненні територій, які були захоплені РФ після 24 лютого.

"Це, звичайно, питання дипломатії. Я дуже сподіваюся на те, що Володимир Зеленський буде послідовним щодо того, що нам потрібно повернути Крим, Донбас і кордони 1991 року, а не тільки те, що було окуповано після 24 лютого. Власне, саме це зараз і лунає від нашої влади", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Військовий експерт вважає, що західні партнери хочуть повернути ситуацію в зручне для себе русло, щоб їм "не довелося десь додатково напружуватися".

"Умовно кажучи, повертати Крим і Донбас дипломатичним шляхом. Але питання в іншому. Ми зараз бачимо, що Україна демонструє здатність загрожувати тиловій силі ворога на території Росії. Судячи із заяв США, це не їхня зброя. Ми пам'ятаємо також про анонсування певних розробок ударних безпілотників, тому робота проводиться. Відповідно, у нас може бути зброя, в тому числі в разі звільнення Мелітополя ми можемо впоратися вже навіть без американської зброї за допомогою систем "Ураган", "Вільха" тощо", - зазначив він.

Хто такий Андрій Коваленко

Боєць тероборони, військовий аналітик, PR-консультант, cпеціаліст з інформаційних технологій

Співрозмовник також упевнений в тому, що якщо буде прийнято якесь дипломатичне рішення щодо зупинки звільнення територій військовим шляхом і початку діалогу з РФ, то "цього не зрозуміє ні суспільство, ні військовослужбовці".

"Тому навіть якщо західні партнери будуть дуже наполегливими, я не вірю в те, що українська влада знайде можливість для домовленості з суспільством у цьому питанні. Тому що суспільство в переважній більшості (принаймні, щодо військових я можу говорити) зацікавлене в тому, щоб наступного року вирішити питання виходу на кордони 1991 року", - додав Коваленко.

Резонансна заява Ентоні Блінкена

Державний секретар США Ентоні Блінкен 6 грудня говорив - допомога Сполучених Штатів Америки Україні спрямована на повернення територій, захоплених РФ після 24 лютого.

"Ми сфокусовані на тому, що ми вже робимо: упевнитися, що в України є засоби, щоб захистити себе, щоб вона могла відбити російську агресію, повернути території, які були відібрані після 24 лютого", - сказав він.

До того секретар РНБО Олексій Данілов заявив про те, що армія України збирається звільняти території. Після звільнення Херсона ніякої заморозки війни не буде. Всі завдання будуть виконані, проте українським військам потрібен час.

Глава офісу президента Андрій Єрмак вважає, що війна, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін, має закінчитися не лише звільненням українських територій. Україна має головні цілі в цій війні.

Він назвав сім цілей України, серед яких вихід на кордони 1991 року та звільнення полонених. Крім того, влада хоче домогтися повної ізоляції Росії за допомогою жорстких санкцій. Вони також призведуть до руйнування економіки РФ.

Інші новини:

новини США війна Росії та України Андрій Коваленко
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

13:59

"Весь степ буде усипаний тілами ваших солдатів": у Казахстані активіст жорстко розніс агресорів з РФ

13:58

"Думав - укропи": зек-дезертир з ПВК Вагнера розповів про стрілянину по копах у РФВідео

13:50

Кадиров зробив племінника "смотрящим" за півднем України: буде "кошмарити" людей і гауляйтерівВідео

13:40

Favbet Foundation разом з партнерами передали для ЗСУ вже 50 автомобілів

13:30

Гороскоп на завтра 10 грудня 2022: Тельцям - активність, Терезам - напруженість, а Рибам - зміни

Реклама
13:21

"Путін може зупинити війну сьогодні": у США пояснили, чого чекають від РосіїВідео

13:16

Орбакайте, яка мовчить про війну, поплатилася за сміливість ПугачовоїВідео

12:56

"Переговорів не буде": військовий експерт розповів, як Україна поверне окуповані територіїВідео

12:49

"А вона тобі чекає крізь вогонь, крізь fire": Потап випустив душевний трек про Україну після перемоги

12:47

"Розтягли стратегічну авіацію": що відбувається на авіабазах РФ після "бавовни"Відео

12:38

Як почистити обробну дошку в домашніх умовах: дешеві і доступні способи

12:24

Принесе гроші і великий достаток: рецепт салату на Новий рік 2023, який потрібно поставити на стілВідео

12:15

РФ могла отримати нову партію іранських дронів – розвідка Британії

12:08

Звільнення Криму і Донбасу: військовий експерт оцінив ймовірність допомоги СШАВідео

12:01

"Без зволікань": український пілот, який збив 5 дронів, повідав, як врятувався з літака, що палав

11:31

"Влаштують жах": астролог назвала 1 день у грудні, коли чекати випробувань УкраїніВідео

11:29

Удари по авіабазах РФ: ЗСУ атакували модифікованими "Стрижами" – PoliticoВідео

11:10

"Це просто смішно": Гіркін розніс командування армії РФ за промахи на війні в УкраїніВідео

11:05

Документальний проєкт "Свобода у вогні" презентували в США та Канаді за участі 1+1 media

10:59

У Москві палає величезний торговий центр: чутно потужні вибухиВідео

Реклама
10:31

"Не дай нудьгувати тим, хто дивиться з неба": Дантес зворушливо згадав загиблого в боях друга-комікаВідео

09:50

Сили оборони України отримали ще 7 дронів від Олега Крота з "Фундації Течія"

09:44

РФ повинна вивести війська, а Україна - стати членом НАТО: Волкер відповів Макрону з приводу гарантій безпеки

09:40

Україна має зброю для прямої атаки на Москву - ForbesВідео

09:05

"Наші православні повстануть": Кива в ефірі росТБ помарив про "повстання" в КиєвіВідео

09:00

3 склади боєприпасів і сотні поранених ворогів: у Генштабі розповіли про "бавовну" під Запоріжжям

08:29

"Вбити стільки цивільних, скільки можливо": у США порівняли російських військових з бойовиками ІДІЛ

07:56

Армія Путіна втратила наступальний потенціал, в перспективі на РФ чекають два варіанти - Жданов

07:16

Системи боротьби з дронами та боєприпаси: США передадуть Україні новий пакет допомоги на $275 млн - ЗМІ

07:15

Як просто привітати з Різдвом: найкрасивіші листівки, вірші та прозаФото

07:00

Гороскоп на сьогодні 9 грудня: Овнам - енергія, Терезам - стреси, а Рибам - лінь

06:40

Кремль намагається ввести Захід в оману, щоби змусити Київ вести переговори - ISW

06:20

Чому важливо відігнати росіян на 50 км від кордонуПогляд

06:20

Суровікін, Дворніков і Путін проходитимуть по найвищому трибуналуПогляд

04:50

Як знизити цукор в крові в домашніх умовах за допомогою цибулі

04:00

Наминуть за обидві щоки: які спеції та пряності додати в суп, щоб він мав бомбічний смакВідео

03:24

"Фото з майбутнього в українському Криму": дзюдоїстка Дар'я Білодід поніжилася на пісочку в міні

02:55

"З усіма на диванчик": Волочкова переодяглася в черницю, щоб віддячити своєму спасителю

02:20

День Святого Миколая 2023: що можна і що не варто дарувати дітям

01:36

Військовий експерт спрогнозував, як діятимуть вороги після "бавовни" на аеродромах

Реклама
01:00

Гороскоп таро на тиждень 12-18 грудня 2022: Тельці опиняться на фініші, а Рибам доведеться попітніти

08 грудня, четвер
23:59

Навіщо натирати яйця олією: проста хитрість від запасливих господинь

23:40

"Терористи залишили смертельні пастки": Зеленський пообіцяв, що Росія відповість за мінний терор

23:00

"Ядерній війні не бути": експерт розповів, хто зі світових лідерів дав чіткий меседж ПутінуВідео

22:30

Фортуна завжди на їхньому боці: топ-3 знаки Зодіаку з найсильнішим янголом-охоронцемВідео

22:06

У МЗС Словаччини рознесли заклики до "діалогу" з РФ і нагадали про спроби говорити з ГітлеромВідео

21:52

Дружина Андрія Макаревича розповіла, чому не хоче для сина "паспорт Мордора"

21:32

У молодиці старого Петросяна у відпустці випали груди

21:31

Медведєв влаштував істерику і зробив різкий випад на адресу Зеленського через відсутність переговорів

21:02

Віру Брежнєву викрили у вагітності

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини телеграм
Мода та краса
Модні зачіскиНоворічний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Рецепти
Новий рік 2023ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Персони
Путін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир Зеленський
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти