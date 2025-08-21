Рус
Звільнили більшу частину: у ЗСУ важливий успіх на стратегічному напрямку

Олексій Тесля
21 серпня 2025, 16:16
Успішними діями на сході відзначилися бійці з 5 окремої важкої механізованої бригади ЗСУ.
У ЗСУ успіх на сході / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Головне:

  • ЗСУ повернули контроль над більшою частиною населеного пункту Товсте
  • Успішними діями на сході відзначилися бійці з 5 ОМБр

Сили оборони України повернули контроль над більшою частиною населеного пункту Товсте в Донецькій області.

Про це йдеться в повідомленні в Telegram оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро".

Зазначається, що успішними діями на сході відзначилися бійці з 5 окремої важкої механізованої бригади ЗСУ.

"Завдяки злагодженим діям захисників 5 окремої важкої механізованої бригади під контроль ЗСУ повернуто більшу частину населеного пункту Товсте (Толстой) Донецької області. Наші воїни вдень і вночі невтомно знищують ворога з повітря та на землі, вибиваючи його з української землі крок за кроком", - ідеться в повідомленні.

Сирський назвав напрямки, де РФ готується до атаки

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російські війська проводять перегрупування і посилюють свої позиції на двох ключових напрямках - Покровському і Запорізькому.

За його словами, на Запорізькій ділянці фронту зберігається низька активність бойових дій, проте ситуація залишається напруженою.

Ситуація на фронті - новини за темою

Раніше у ЗСУ розкрили тактику ворога. Українські захисники розгортають протиповітряні сітки та посилюють контроль на фронтових маршрутах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ завдали втрат ворогу. Українські бійці звільнили шість населених пунктів у Донецькій області та завдали втрат ворогу.

Як повідомляв Главред, Сили оборони України проводять успішні контратаки поблизу Добропілля в Донецькій області. Армія Росії, яка раніше змогла просунутися в напрямку міста, може залишитися в оточенні.

Про джерело: ОСУВ "Дніпро"

Оперативно-стратегічне угруповання військ "Дніпро" (ОСУВ "Дніпро"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України.

Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

